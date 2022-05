El presidente del San Pablo Burgos obliga a sus jugadores a arrodillarse tras el descenso

Lo tenía muy complicado el San Pablo Burgos para mantenerse un año más en la Liga Endesa pese a cinco años en la categoría reina del baloncesto. Su descenso se confirmó este sábado tras no conseguir la victoria ante el Fuenlabrada ante 9.500 espectadores que abarrotaron el pabellón con la voluntad de que se obrase el milagro.

Sin embargo, la imagen que pasará a la posteridad no fue la del descenso sino la del presidente del Burgos, Félix Sancho, que tras consumarse lo inevitable bajó al parqué para obligar a gritos a sus jugadores que se arrodillasen en el centro de la pista y pidiesen perdón al respetable.

Las redes sociales no tardaron en cuestionar la actuación de Sancho y entre ellos apareció el entrenador del BAXI Manresa, Pedro Martínez, que reprobó esta actuación. "No se debe pedir perdón cuándo se pierde si has sido un buen profesional. Menos aun obligar a hacerlo por parte del que toma decisiones. Bien es verdad que tampoco se deben tomar decisiones si no se tiene ni idea", escribió.

Por su parte, el comentarista deportivo Rafa Muntión, calificó la acción como vergonzosa:

Presidente del Burgos ( basket) baja a pista y obliga ( a gritos) a sus jugadores a arrodillarse y pedir perdón a los aficionados .

VERGONZOSO!

Paco Olmos, entrenador del San Pablo Burgos, no quiso irse por la puerta de atrás y asumió la lamentable temporada de su equipo: "Nos invade la decepción y duele mucho especialmente por la afición. Asumo la responsabilidad que toca, pero no es momento de mirar a nadie. Es un cúmulo de muchas cosas en una competición de diez meses. Ha faltado un toque atlético", explicó. "Jamás me arrepentiré de tomar la decisión de venir a Burgos", apuntó. "En el Breogán todo funcionaba bien pero es un proyecto que tiene limites, pero el del Burgos es un proyecto grande y sólido que ha vivido todo el éxito a pesar de ser un equipo joven y ahora todo el sufrimiento ha venido junto".

