El hundimiento del césped obligó a detener durante más de 15 minutos el duelo entre la Cebrereña y el Astudillo. La8 Ávila

Parón surrealista en el fútbol modesto: un socavón en el campo obliga a sacar el hormigón y a hacer de albañiles

El fútbol modesto de Castilla y León ha dejado una de esas escenas difíciles de creer.

El césped del campo de El Mancho Ángel Sastre, en Cebreros (Ávila), la tierra que vio nacer a Adolfo Suárez, se hundió al inicio de la segunda parte.

Fue en el partido entre la Cultural y Deportiva Cebrereña y el CD Astudillo, hasta abrir un socavón que obligó al árbitro a detener el encuentro.

Lo que parecía una incidencia más en un terreno de juego de superficie irregular acabó convirtiéndose en una situación insólita.

Para poder continuar el partido, hubo que recurrir a bloques de hormigón.

El encuentro, correspondiente a la quinta jornada del Grupo A de la Primera División Regional de Aficionados de Castilla y León, quedó interrumpido después de que un futbolista del conjunto palentino advirtiera del agujero y alertara de que no se podía jugar en esas condiciones.

La profundidad del socavón dejó sin palabras a los espectadores.

Así, uno de los jugadores introdujo el brazo en el hueco para mostrar hasta dónde llegaba el hundimiento, mientras el colegiado observaba la situación y los responsables del conjunto abulense buscaban una solución.

El entrenador de la Cebrereña, Pepe García, llegó incluso con un carretillo hasta la zona afectada.

Finalmente, trasladaron varios bloques de hormigón para tapar la brecha, una tarea en la que participó un futbolista local que trabaja profesionalmente en la construcción.

La reparación improvisada mantuvo el partido detenido durante más de 15 minutos. Una vez acondicionado el terreno, el árbitro permitió reanudar el juego y el encuentro pudo llegar a su final.

La historia terminó con victoria local. La Cebrereña se impuso por 1-0 al Astudillo gracias a un gol marcado en el tiempo añadido, después de un partido que difícilmente olvidarán los jugadores de ambos equipos.

Las imágenes difundidas por La8 Ávila muestran una escena tan llamativa como poco habitual en el fútbol regional.

Así, futbolistas, entrenador y responsables del club trabajando contrarreloj para cubrir un socavón y evitar que el encuentro tuviera que suspenderse.