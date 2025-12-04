La escaladora vallisoletana Iziar Martínez recibirá el Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas el próximo miércoles, 10 de diciembre, en una cita que pondrá rostro y voz a jóvenes referentes que entienden el deporte como una herramienta de crecimiento personal, impacto social y transformación colectiva.

La joven deportista de Castilla y León se encuentra profundamente comprometida con el respeto por la naturaleza y la concienciación medioambiental, y su figura conecta el deporte con la sostenibilidad.

Tras conocerse el pasado 31 de octubre los nombres de los finalistas de esta primera edición, el acto desvelará en directo el podio definitivo —oro, plata y bronce— en las categorías femenina y masculina, culminando un proceso que ha querido reconocer no solo el rendimiento deportivo, sino, sobre todo, los valores humanos que hay detrás de cada historia.

La gala servirá también para rendir homenaje a la entidad reconocida en esta primera edición del galardón, la "Asociación Autismo Melilla", un premio que pone el acento en la inclusión, la igualdad de oportunidades y el compromiso con las personas, demostrando que el deporte puede ser una herramienta al servicio del bien común.

La ceremonia contará con la presencia de los miembros del jurado: Teresa Perales, reconocida nadadora, con 26 medallas en los Juegos Paralímpicos; Valentín Massana, destacado atleta especializado en marcha atlética, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996; Ona Carbonell, exitosa nadadora de natación sincronizada, con múltiples medallas en campeonatos europeos y mundiales, y referente en la igualdad de género en el mundo del deporte.

También Ángel Martínez, exfutbolista, entrenador y coach; Salva Arco, exjugador de baloncesto y director general del Club Baloncesto Río Breogán (Lugo); Roberto Heras, exciclista profesional y cuatro veces ganador de La Vuelta; Paula Leitón, waterpolista en el Club Natación Atlètic Barceloneta y de la Selección Española; Joan Vehils, periodista deportivo y director del diario Sport; Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, y Laura Martínez, directora de deportes de Cadena Ser.

Durante el acto se escucharán las voces de los protagonistas, se compartirán historias de superación, resiliencia y vocación, y se pondrá en valor el papel del deporte como espacio donde se educa el carácter, se aprende a caer y a levantarse, y se construyen valores que trascienden la competición. Este nuevo galardón de la Fundación se enmarca en la propuesta formativa «Ecuación talento», destinada a fomentar valores deportivos esenciales como el espíritu de superación, el respeto, la tolerancia y el trabajo en equipo.

Con esta iniciativa, la Fundación Princesa de Girona consolida su apuesta por impulsar el talento joven y fomentar referentes positivos que inspiren a miles de jóvenes dentro y fuera de las pistas, recordando que ganar no siempre es cruzar primero una línea, sino no rendirse nunca en el camino. Este nuevo galardón de la Fundación se enmarca en la propuesta formativa «Ecuación talento», destinada a fomentar valores deportivos esenciales como el espíritu de superación, el respeto, la tolerancia y el trabajo en equipo.

Entidad ganadora

La entidad reconocida en esta primera edición es la Asociación Autismo Melilla, una organización sin ánimo de lucro que trabaja desde 2018 para mejorar la calidad de vida de personas con Trastorno del Espectro Autista y sus familias.

El jurado ha querido destacar su labor por integrar el deporte como herramienta de inclusión social, desarrollo personal y acompañamiento educativo, demostrando que la actividad física no solo fortalece el cuerpo, sino también la autoestima y la autonomía de las personas.

Su trabajo, arraigado en Melilla y con impacto real en la comunidad, simboliza el espíritu del galardón: convertir el deporte en un vehículo de igualdad, respeto y oportunidades.

Categoría femenina

Los finalistas son seis jóvenes con seis historias y un mismo espíritu. Tres jóvenes referentes del deporte femenino que representan talento, sensibilidad social y compromiso con su entorno: la vallisoletana Iziar Martínez, una escaladora comprometida con el respeto por la naturaleza y la concienciación medioambiental, que conecta el deporte con la sostenibilidad.

También Inés Bergua, de Aragón, gimnasta rítmica reconocida por su excelencia deportiva, su liderazgo humano y su capacidad para compaginar el alto rendimiento con una sólida formación académica, y Julia Benedetti, de Galicia, una skater que simboliza el impulso y ejemplo dentro de un deporte emergente, símbolo de perseverancia y ruptura de barreras generacionales.

Categoría masculina

En la categoría masculina los elegidos son Guillermo Gracia, de Extremadura, un nadador, cuya historia es sinónimo de resiliencia, superación y ejemplo para la inclusión bajo el lema 'mi capacidad es mayor que mi discapacidad'. Eneko Lambea, del País Vasco, un gimnasta rítmico, referente en la normalización de la gimnasia masculina y en la lucha contra los estereotipos de género.

Y Javier de Bethencourt, de Canarias, un golfista, ejemplo de constancia y voluntad frente a la adversidad, reflejo de una fortaleza emocional que trasciende el deporte.

El Galardón Princesa de Girona

La práctica deportiva lleva implícita unos valores transversales que son clave para la formación integral de las personas. El esfuerzo, la perseverancia, la disciplina, la superación, el respeto o el trabajo en equipo se convierten en herramientas fundamentales aplicables en el desarrollo tanto personal como profesional.

Conscientes de esta dimensión transformadora, la Fundación Princesa de Girona ha creado este año el Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas, con la que reconoce la labor de jóvenes deportistas menores de 23 años y entidades que, con su ejemplo, promueven valores como la inclusión, la igualdad y los hábitos saludables y se dedican a causas que benefician a la sociedad en su conjunto, creando un impacto positivo en su comunidad y contribuyendo al bienestar común.

La primera edición del Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas ha recibido cerca de 50 candidaturas de las 17 comunidades autónomas de España. La Confederación de Uniones de Federaciones Deportivas de España (CUFADE), a través de los organismos federativos de las distintas comunidades autónomas, ha tenido un papel clave en la presentación de las candidaturas de los jóvenes deportistas y de las distintas entidades. Así, se ha garantizado una representación diversa de disciplinas en la que todo el país estuviera representado.

Los finalistas han sido seleccionados por un Comité de Valores, integrado por deportistas de élite, representantes de entidades deportivas y periodistas, garantizando una evaluación basada en ejemplaridad, juventud, notoriedad e impacto social.