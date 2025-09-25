'Dolor y Rabia', el grito del fútbol para recordar a las víctimas y honrar a quienes lucharon contra las llamas

Un miembro de las Brif hace el saque de honor en el estadio Reino de León Real Federación Española de Fútbol

Bajo el lema 'Dolor y Rabia', el estadio Reino de León reunió a la SD Ponferradina, el Zamora CF, la Cultural y Deportiva Leonesa y el Ourense CF en un partido solidario para recaudar fondos y rendir homenaje al personal que trabajó en la extinción de los incendios de este verano en las tres provincias.

La cita se convirtió en una velada emotiva, marcada por el recuerdo y la solidaridad, tras el desastre de los incendios forestales en las provincias de León, Zamora y Ourense.

Una noche dedicada al homenaje y el agradecimiento a quienes combatieron arduamente contra el fuego. El momento más especial de la noche lo protagonizaron las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales de Tabuyo (León), quienes fueron los encargados de hacer el saque de honor, tras atravesar un pasillo formado por los jugadores ante los aplausos del público.

Un momento del homenaje a las Brif de Tabuyo Real Federación Española de Fútbol

Además, el encuentro comenzó con un gesto hacia los aficionados afectados por los incendios. Cada uno de los clubes eligió a varios seguidores para fotografiarse con ellos sobre el césped. A continuación, el estadio guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de estos devastadores incendios.

Los partidos

Los primeros 45 minutos enfrentaron a la SD Ponferradina y al Zamora CF. El partido se mantuvo igualado durante gran parte del tiempo, con alternativas para ambos equipos. Sin embargo, un gol de Borja Vázquez en el minuto 35 inclinó la balanza y dio ventaja al conjunto gallego antes del descanso.

En el terreno de juego, la Cultural y Deportiva Leonesa y el Ourense CF disputaron la segunda mitad. El choque repitió la tónica de igualdad y emoción, con el marcador en tablas durante buena parte del tiempo. Fue en los minutos finales cuando Piera logró batir la portería rival, dando la victoria al conjunto gallego.

Con el pitido final se cerró una tarde-noche cargada de emociones, en la que el fútbol sirvió de punto de unión para la solidaridad.

Homenaje en el estadio Reino de León a las Brif Real Federación Española de Fútbol

"La mayor victoria fue toda la ayuda solidaria recibida en favor de los verdaderos protagonistas de la noche: los damnificados por los incendios de Galicia y Castilla y León", han subrayado los organizadores

Las personas que deseen colaborar todavía pueden hacerlo. Están habilitadas donaciones por Bizum, a través del número 12566, así como transferencias a las cuentas de Caja Rural (ES24 3085 0224 8028 1976 9924) y ABANCA (ES26 2080 5257 1330 4057 5633). Además, se ha activado la Fila 0, que permitirá seguir aportando ayuda en los próximos días.