El Zamora CF, la Cultural, la Ponferradina y el Ourense organizan un partido por los afectados por los incendios

Natividad Alvarado (Natichu) consejera ejecutiva de la Cultural y Deportiva Leonesa, José Fernández Nieto, presidente de la SD Ponferradina, Camilo Díaz, presidente del Ourense CF y David Ángel Hernández vicepresidente del Zamora CF

Los clubes Zamora CF, Cultural y Deportiva Leonesa, SD Ponferradina y Ourense CF se unirán el próximo 24 de septiembre en un evento deportivo y solidario para recaudar fondos destinados a los afectados por los incendios que han arrasado sus provincias.

La iniciativa se celebrará en el estadio Reino de León a las ocho de la tarde. La entrada será gratuita y los asistentes podrán colaborar mediante una fila cero.

El formato del evento incluirá dos partidos de 45 minutos cada uno, y los equipos se definirán mediante sorteo pocas horas antes del inicio.

Los fondos recaudados se destinarán a la creación de kits básicos para ayuntamientos y juntas vecinales, con el fin de dotar de recursos a los núcleos de población más afectados.

Los equipos han informado de que se intentará transmitir el partido en televisiones nacionales e internacionales para aumentar la difusión por la causa.

Natividad Alvarado, consejera ejecutiva de la Cultural Leonesa, ha explicado sobre la iniciativa que "queríamos ser un ejemplo de los valores que representamos como clubes y poner nuestro granito de arena en lo que nos importa: mostrar al mundo que en el fútbol no solo hay rivalidad, sino también solidaridad".

Por su parte, José Fernández Nieto, presidente de la SD Ponferradina, ha pedido que se actúe de forma urgente ante estos desastres. "No se trata de rivalidad, sino de unirnos todos frente a una tragedia que nos afecta. Queremos dar ejemplo de solidaridad y llamar a todo el mundo a colaborar", ha añadido.

Camilo Díaz, presidente del Ourense CF, ha resaltado que "la mitad de los ayuntamientos de nuestra provincia han resultado afectados y queremos que este partido sea un altavoz para que el mundo vea la magnitud de lo que está ocurriendo y para concienciar sobre la importancia de ayudar a quienes lo han perdido todo".

Finalmente, David Ángel Hernández, vicepresidente del Zamora CF, ha insistido en que la iniciativa busca "devolver un poco de normalidad a las gentes que lo han pasado mal y contribuir a que ese día sea un día para recordar, poniendo en el centro a quienes han estado a pie de fuego: bomberos, guardia civil, protección civil y servicios sanitarios".