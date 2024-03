La leonesa Alba Sánchez disputará por primera vez como piloto el campeonato de España de Rallycross: "Por fin mi sueño se hace realidad"

La deportista leonesa Alba Sánchez cambiará las notas de copiloto por el volante para afrontar un programa dentro del Campeonato de España de Rallycross. Un nuevo proyecto que desarrollará de la mano de la plataforma OnlyFans, que da un paso más en su apuesta por Sánchez tras varias temporadas acompañándola en el asiento de la derecha.

"Estoy muy ilusionada con este proyecto. Después de tantos años en las carreras, el sueño de pilotar siempre ha estado ahí. Y por fin se va a hacer realidad. Han sido meses de mucho trabajo desde que surgió la idea hasta que hemos podido materializarla, y ahora ya cuento los días para que empiece la temporada y poder disfrutar", ha confesado la leonesa.

Asimismo, ha afirmado que es completamente "consciente" de que será "un año de aprendizaje" y de que tendrá "que aprovechar cada minuto en el coche para coger ritmo e ir mejorando".

A mediados de 2022, Alba Sánchez anunciaba una nueva alianza con OnlyFans, convirtiéndose en la primera deportista española sponsorizada por la plataforma británica. Un acuerdo de patrocinio que le ha acompañado durante dos temporadas, siendo copiloto del cántabro Surhayen Pernía, la paraguaya Andrea Lafarja, el turco Kerem Kazaz y el canario Gustavo Sosa. Además, también ha podido competir en la disciplina de rally-raid junto a la italiana Rebecca Busi, dentro del equipo OnlyFans Racing Team.

Y es que, aunque para este 2024 Alba Sánchez no abandonará el cuaderno de notas, como ya ha hecho en dos citas en Letonia y Estonia, uno de sus grandes proyectos para la temporada será el Campeonato de España de Rallycross. Lo hará como piloto y en la categoría absoluta: Super RX.

Así, a los mandos de un Hyundai i20 N5 fabricado por RMC Motorsport, Alba disputará las cinco pruebas del campeonato nacional, que arrancará en Portugal. El Parque de Desportos Motorizados de Castelo Branco dará el pistoletazo de salida a una temporada que se completará en España con pruebas en Miranda de Ebro (Burgos), Calafat (Tarragona), Alcolea del Pinar (Guadalajara) y una prueba final que aún no ha sido desvelada.

En lo que se refiere a los apoyos, Alba Sánchez irá sola dentro del coche, pero no fuera de él, ya que OnlyFans teñirá buena parte de su i20 N5 con sus colores. Además, también tendrá apoyos de dos empresas leonesas, el Grupo Lemauto a través de su concesionario Hyundai, y el despacho de abogados y asesoría RBH Global.

No faltará el acento leonés en la parte técnica y logística, ya que será la empresa RMC Motorsport quien estará a cargo del Hyundai i20 N5 del equipo OnlyFans RX Team. Y precisamente hasta sus instalaciones, ubicadas en Caboalles de Abajo, se desplazó Alba Sánchez este pasado fin de semana, donde pudo ver como su nueva montura ha entrado en la fase final de fabricación. El siguiente paso será una primera toma de contacto antes de viajar a la primera carrera del año.

Alba se siente "muy agradecida" a todos los patrocinadores, al considerar que sin ellos "todo esto no habría sido posible". "OnlyFans confió en el proyecto desde el primer momento y durante las últimas semanas le hemos ido dando forma. Además me hace mucha ilusión poder contar con el respaldo de empresas de León como Hyundai Lemauto y RBH Global. Incluso el coche es 'made in' León gracias a la gente de RMC Motorsport", ha expresado.