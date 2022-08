El Atlético Valladolid arrancará la Liga Asobal recibiendo al REBI BM Cuenca

El Recoletas Atlético Valladolid comenzará la Liga Asobal 2022-23 recibiendo en Huerta del Rey al REBI Balonmano Cuenca. El partido tendrá que disputarse presumiblemente el miércoles 7 de septiembre (como marca la distribución de fechas Asobal), ya que el equipo castellanomanchego, que fue quinto la campaña pasada, debe afrontar la vuelta de la ronda 1 de la EHF European League el fin de semana anterior, los días 3 y 4, que es cuando está fijado el inicio oficial de liga.

Tras la visita conquense, Recoletas viajará a Huesca (J2) el 10-11 de septiembre, recibirá al Ángel Ximénez Puente Genil (J3), visitará Artaleku para enfrentarse a Bidasoa (J4) y concluirá su periplo en el mes inicial de competición recibiendo al Frigoríficos del Morrazo (J5) el fin de semana del 1-2 de octubre.

Por otra parte, el campeón Barça visitará Huerta del Rey en la jornada 8, 29-30 de octubre, mientras que el primer derbi regional liguero de la temporada ante el Abanca Ademar llegará avanzada la competición, en la jornada 14, prevista para el 3-4 de diciembre. Los pucelanos concluirán recorrido en la primera vuelta el 10-11 de diciembre en pista del Fraikin Granollers, con lo que terminarán la liga en casa (J30) recibiendo a los vallesanos.

El Recoletas disputará siete encuentros como local en la primera vuelta y ocho en la segunda, que se iniciará el 4 de febrero tras el parón navideño y la celebración del Mundial en Suecia y Polonia. En total 30 jornadas de una competición que se prolongará hasta el 3 de junio en su fase regular y hasta los días 7 y 10 del mismo mes, fijados para disputar la eliminatoria de permanencia y ascenso.

Esta temporada contará además con la novedad de que todos los encuentros de cada jornada de Liga Asobal, podrán verse en directo por LaLiga Sports TV.



El entrenador del Recoletas, David Pisonero, ha señalado lo siguiente en relación al calendario de Liga Asobal, “valorarlo al principio es anecdótico porque vamos a jugar con todos, pero empezar con Cuenca en casa es hacerlo de manera contundente. Después tenemos la salida a Huesca y Puente Genil en casa con lo que el equipo no puede especular y tiene que empezar al cien por cien. La preparación estaba encaminada al día 3 pero no sabemos que día vamos a empezar aunque será después entre semana. Vemos la curiosidad de acabar la liga otra vez con Granollers así que no podemos esperar a las últimas jornadas para cerrar con ellos y Ademar ya que los puntos estarán bastante caros. La liga va a ser muy disputada y reñida así que tenemos que empezar al cien por cien porque necesitamos puntuar en las primeras jornadas. Por ello, la preparación va a ir orientada al inicio de los tres primeros partidos pero también a la salida a Bidasoa y Cangas, ya que van a ser fundamentales para marcar nuestro devenir en el calendario”, comenta Pisonero.

