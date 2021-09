El Real Valladolid cae en Oviedo con importantes carencias defensivas

Tropiezo para aprender el UEMC Real Valladolid Baloncesto. El cuadro vallisoletano cayó en su visita al Unicaja Banco Oviedo (101-80), que dominó de manera clara y de principio a fin. El Pucela fue a remolque desde el primer cuarto y no mostró el nivel defensivo de los últimos ensayos.

En Pumarín, después de las grandes sensaciones ofrecidas ante el Movistar Estudiantes, el UEMC Real Valladolid Baloncesto buscaba darle continuidad a la buena línea seguida durante toda la pretemporada. Aunque el amistoso entre ovetenses y vallisoletanos estaba condicionado por las importantes bajas de ambos bandos, la visita al equipo carbayón en San Mateo ofrecía una prueba de calidad para los castellanos, pero concluyó con una derrota y varias lecciones para aprender en las últimas semanas de la puesta a punto.

Después de unos primeros minutos de tanteo, fueron los locales quienes gozaron de las primer rentas del partido. Un parcial de 10-0 (16-8) de los asturianos obligó al UEMC Real Valladolid Baloncesto a dar un paso adelante en intensidad y a corregir el problema con las pérdidas (seis en el primer cuarto). Dicho y hecho. Un tiempo muerto de Roberto González sirvió para ajustar las tuercas a sus pupilos, quienes, más agresivos desde entonces, metieron al Unicaja Banco Oviedo en bonus. Sumando desde la línea de personal el Pucela logró que los de Natxo Lezkano no se escapasen al término del periodo inaugural (19-13).

Los blanquivioleta progresaron ofensivamente y comenzaron a circular mejor el balón, pero el acierto exterior no acompañaba a las buenas situaciones de tiro. Un triple de Sylvester Berg, el primero del Pucela en el amistoso, impidió que los asturianos pusieran tierra de por medio (24-18), aunque los locales continuaban con un punto más físico que marcaba las diferencias. Y, por si fuera poco, los ovetenses se mostraron pletóricos desde la larga distancia con cuatro triples en el segundo periodo.

La diferencia en la puntería entre asturianos y castellanos fue la nota diferencial al descanso. A pesar de que el UEMC Real Valladolid Baloncesto sufría en defensa, la labor general estaba siendo buena, pero los locales vieron el aro blanquivioleta como una piscina (14/18 desde el tiro libre y 5/12 en triples) y abrieron brecha antes del descanso (49-38).

Sin defensa en Oviedo

49 puntos encajados en la primera mitad se antojaban muchos para un UEMC Real Valladolid Baloncesto que se retiró al baloncesto con la asignatura pendiente de la defensa. En esta ocasión, sin embargo, no hubo mejora inmediata y los de Natxo Lezkano, más frescos y acertados, continuaron castigando al Pucela.

Incapaces de frenar la ofensiva carbayona y, por tanto, de correr al contraataque, los vallisoletanos se atascaron y continuaron a remolque de los locales. Los 12 puntos de Sylvester Berg y 8 de Alec Wintering fueron las figuras más destacadas de la primera mitad, y ambos continuaron aportando en el tercer periodo. Los ovetenses se hicieron con una ventaja máxima de 18 puntos (68-50) merced al acierto en ataque y al nivel físico que mostraron en defensa. Defendiendo esa renta con intensidad y castigando cada conato de remontada visitante con triples, los asturianos dieron la puntilla con tres tantos sobre la bocina de Alexis Bartolomé para cerrar el tercer periodo (78-58).

A pesar de no haber nada en juego a nivel competitivo, el UEMC Real Valladolid Baloncesto no bajó los brazos y disputó los últimos diez minutos con actitud y margen para seguir progresando antes del inicio de la competición oficial. El resultado, sin embargo, no varió y el Unicaja Banco Oviedo se llevó la victoria de forma clara (101-80) ante un conjunto, el blanquivioleta, que fue superado de principio a fin.

Ficha técnica

(101) Unicaja Banco Oviedo: Meana (10), Kostecka (13), Kamba (10), Martí (25), Arteaga (13) -quinteto inicial-. También jugaron: Frey (8), Bartolomé (6), Sánchez (0), Suárez (0), Cubero (2), McDonell (14) y Arribas (0).

(80) UEMC Real Valladolid Baloncesto: Alec Wintering (26), Davis Geks (8), Íñigo Mayorga (4), Sergio de la Fuente (0), Justin Tafari Raffington (6) -quinteto inicial-. También jugaron: Fernando Revilla Val (3), Jaan Puidet (5), Melwin Pantzar (-), Sylvester Berg (12), Javier Casado (-), Jordy Kuiper (16) y Guillermo Raposo (0).

