Las exigencias de CSIF para María del Valle Ares, nueva consejera de Educación: compromiso y presupuesto real

Tras el nombramiento de María del Valle Ares González como nueva consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, CSIF le ha remitido formalmente una carta de felicitación con una batería detallada de reivindicaciones “urgentes pendientes”.

Pide que este cambio en el Ejecutivo autonómico “no se traduzca en una paralización de la negociación, ni sirva de freno para el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos, por lo que el sindicato independiente espera que haya un presupuesto real para hacerlos realidad”.

CSIF recuerda que “la excelencia y el liderazgo” de la educación pública de Castilla y León, en los informes nacionales e internacionales, descansan exclusivamente en el “esfuerzo diario, la vocación y la entrega del profesorado”.

En este sentido, si bien la organización sindical valora los avances logrados a través de los acuerdos de 22 de septiembre de 2025 y de 9 de octubre de 2026, exige la “convocatoria inmediata de las comisiones de seguimiento de ambos acuerdos” para “garantizar su aplicación efectiva y abordar sin demora las materias que continúan pendientes de desarrollo con respaldo presupuestario en las cuentas de la Comunidad”.

“Iniciamos una nueva etapa en la que resulta imprescindible alcanzar una estabilidad real y un marco de negociación ágil, resolutivo y transparente. El profesorado de la enseñanza pública no puede seguir esperando mientras sus retribuciones y condiciones siguen a la zaga”, ha afirmado Isabel Madruga.

La presidenta de Educación de CSIF en Castilla y León ha añadido que “mantendremos nuestra vocación constructiva de diálogo, pero también toda la firmeza, combatividad e independencia profesional que nos caracteriza para que las promesas se traduzcan en hechos”.

Demandas trasladadas

El sindicato independiente exige “avanzar de forma decidida y sin dilación hacia la equiparación retributiva real del profesorado de Castilla y León con las comunidades autónomas con mejores salarios del país”.

Asimismo, demanda a la nueva consejera de Educación que “refuerce la autoridad docente y el apoyo jurídico al profesorado; la reducción de las tareas burocráticas, que ahogan la labor pedagógica diaria; o la puesta en marcha efectiva de una intranet docente moderna y plenamente operativa; o la mejora de licencias y permisos”.

La atención a la diversidad y bajada de ratios; la incorporación efectiva de personal administrativo y servicios (PAS) en los centros docentes para descargar a los equipos directivos; la convocatoria de mil plazas al Cuerpo de Catedráticos; la reducción por debajo del 8% de la temporalidad de las plantillas, son otras de las demandas de CSIF.

Además del apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Enfermería Escolar; un plan de modernización de instalaciones y equipamientos para los centros escolares de la educación pública; o la mejora de licencias y permisos para facilitar la conciliación de la vida personal y laboral del colectivo docente son las reivindicaciones que CSIF ha recordado a la nueva consejera.

Por otra parte, en el escrito remitido a María del Valle Ares González, se requiere “respuesta inmediata” a las iniciativas y escritos registrados. Está la creación del complemento del sexto sexenio (reclamado por escrito el 27 de febrero de 2026).

También ayudas de vivienda para el profesorado (27 de febrero de 2026), ya que muchas plazas que se atienden no están en la residencia habitual; y creación del Cuerpo de Maestros Sénior (propuesta presentada el 21 de octubre de 2026).

Por todo esto, CSIF ha solicitado formalmente a la nueva consejera de Educación una reunión de trabajo “a la mayor brevedad posible”.

El sindicato concluye advirtiendo de que “el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para Educación debe plasmar de forma nítida y cuantificada estas medidas, garantizando que el prestigio del sistema educativo de Castilla y León vaya por fin acompañado de la dignificación laboral, económica y profesional que merecen sus docentes”.