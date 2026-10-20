La profesora Elba Mauriz con organizadores y participantes en el H2O & Sustainability Summit 2026 Universidad de León

La Universidad de León triunfa en Portugal con un proyecto que permite el cribado rápido de cianotoxinas en el agua

La profesora e investigadora del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de León (ULE) Elba Mauriz García ha obtenido el primer premio de la categoría PhD & Researchers de la cuarta edición del H2O & Sustainability Innovation Hub.

Mauriz ha logrado el galardón con su proyecto para el cribado rápido de cianotoxinas en agua denominado AquaBloom-LFA: Rapid Screening of Cyanotoxins in Water Using Lateral Flow Assays.

El reconocimiento le fue concedido tras la presentación y defensa de los proyectos finalistas ante el jurado, durante el H2O & Sustainability Summit 2026, principal conferencia de Portugal sobre agua, sostenibilidad y economía circular, que se ha celebrado en la Universidade do Algarve, en Faro (Portugal).

AquaBloom-LFA propone el desarrollo de una herramienta rápida y portátil para el cribado de cianotoxinas en agua mediante ensayos de flujo lateral.

El proyecto se centra inicialmente en las microcistinas, toxinas que pueden ser producidas por determinadas cianobacterias y cuya presencia no puede determinarse únicamente mediante la observación visual de una proliferación.

Gran potencial de desarrollo

La propuesta desarrollada por Elba Mauriz plantea un ensayo competitivo que permitiría realizar una primera evaluación directamente en el punto de muestreo, mediante lectura visual o, de forma complementaria, a través de un smartphone.

El objetivo es proporcionar información temprana sobre el riesgo de presencia de toxinas y ayudar a identificar qué muestras requieren confirmación mediante técnicas analíticas de laboratorio.

El proyecto contempla el desarrollo y optimización del primer prototipo, su caracterización analítica y la posterior evaluación en muestras de agua representativas y reales.

A más largo plazo, la plataforma podría ampliarse mediante otros elementos de reconocimiento y formatos multiplexados para el cribado de diferentes cianotoxinas o contaminantes.

El primer premio reconoce la aplicabilidad de AquaBloom-LFA, su potencial de desarrollo y su posible contribución a una monitorización del agua más accesible, apoyando la toma de decisiones y la priorización de los análisis de laboratorio.