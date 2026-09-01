CSIF advierte de que CyL inicia el nuevo curso con récord de profesores interinos: más de 7.800 y 2.900 de ellos parciales

CSIF informa sobre el inicio del nuevo curso escolar, las interinidades, cátedras, oposiciones, reivindicaciones e incidencias. Participan la presidenta del sector de Educación del sindicato en Castilla y León, Isabel Madruga, y el secretario de negociación del sector de Educación, Mariano González. Miriam Chacón Ical

Castilla y León inicia este martes, 1 de septiembre, el curso académico 2026-2027, aunque los alumnos no regresarán a las aulas hasta las próximas semanas. Y lo hará con el récord de interinos desde 2011, fecha de referencia por aplicarse aquel año los recortes en educación.

Así lo han advertido la presidenta del sector de Educación de la Central Sindical e Independiente de Funcionarios (CSIF) en Castilla y León, Isabel Madruga, y el secretario de negociación del sindicato, Mariano González, en una rueda de prensa en la que han reivindicado que "este año tiene que ser el de las mejoras y no nuevos aplazamientos".

En total, son 7.834 los docentes los que se encuentran en régimen de interinidad, lo que supone 275 vacantes más que en 2025 y 3.770 más que en el año que se toma como referencia.

Este incremento del 92,8% sitúa la temporalidad de los docentes de Castilla y León en un 34,5%, muy por encima del 8% que se exige desde la Unión Europea, lo que "después de todos los procesos de estabilización, esto sigue siendo un problema", según ha denunciado Madruga.

Esta comparecencia ha servido también para que CSIF haga una radiografía de la lista de reivindicaciones cuyo cumplimiento este curso pretende hacer efectivo y que extenderá a las distintas mesas sectoriales que tengan lugar durante este año.

El sindicato independiente reclama que este curso sirva para avanzar en la equiparación salarial, la reducción de burocracia, la atención a la diversidad, en el personal de administración y servicios, permisos, licencias y promoción profesional.

"La fotografía es clara"

Madruga ha resaltado que "la fotografía es clara" en el sector docente de la Comunidad. Del total del personal interino, además, 2.974 profesores están contratados a jornada parcial, con los "esfuerzos" que ello conlleva con la inflación, alquiler y desplazamientos de los profesionales, según ha expuesto Mariano González.

Asimismo, ambos representantes sindicales han advertido de que esta interinidad corresponde únicamente a las vacantes adjudicadas al inicio de curso, por lo que se prevé que las cifras aumenten una vez se incluyan las sustituciones que tengan lugar a lo largo del año.

Celebran, eso sí, que este será el primer año con adjudicaciones informatizadas de sustituciones durante el periodo escolar, una vez se ha aplicado la mejora del acuerdo de 22 de septiembre de 2025 que firmó el propio sindicato y el resto de organizaciones.

Para acabar con la interinidad, Madruga ha situado la necesidad de planificar una oferta de empleo público que alcance las 8.000 plazas y ha reclamado "información clara" para que "se pueda llegar (al 8%) antes de que nos sancione Europa".

Hoja de ruta reivindicativa

La principal reivindicación del sindicato pasa por alcanzar la equiparación salarial con otras comunidades autónomas. Aunque el último acuerdo de sexenios ha acercado a la Comunidad a la media española en retribuciones, Madruga ha lamentado las diferencias existentes con territorios como el País Vasco.

Es a esta comunidad autónoma a la que, precisamente, toma como referencia. En concreto, reclaman un complemento específico a la Junta para reducir estas diferencias, que pueden ser de más de 800 euros mensuales.

De la misma forma, ha denunciado que las diferencias salariales entre comunidades autónomas "son mayores cuando el profesorado va teniendo más experiencia".

"No queremos más excusas, que echen balones fuera, cada cual en el ámbito de su competencia ha de mejorar lo que se pueda", ha incidido Madruga.

Para la responsable de Educación de CSIF, si Castilla y León "tiene unos resultados entre los mejores indicadores, eso tiene que verse reflejado en mejoras de los profesionales que son los que están detrás".

"Ha llegado el momento de que el reconocimiento se traduzca también en unas mejores condiciones laborales", ha insistido.

CSIF exige la apertura de una negociación específica sobre retribuciones y que, paralelamente, se desarrollen las cuestiones todavía pendientes del acuerdo de 22 de septiembre de 2025.

Aunque los acuerdos de mejora de sexenios y carrera profesional han implicado mejoras retributivas, estas consideran que aún son "insuficientes" porque no son compatibles.

Otra de las cuestiones en las que han incidido en el sindicato ha sido la "necesidad urgente" de mejorar la atención a la diversidad, que conlleve un refuerzo de los recursos humanos ante las necesidades del alumnado cada vez más complejas.

También exigen la reducción "efectiva" de la burocracia docente, el incremento de dotación de personal de administración y servicios en los centros, y el avance en la mejora de los permisos y licencias, en favor de la conciliación y unas condiciones laborales homologables a las más destacadas.

Por otro lado, han hecho hincapié en la mejora de las instalaciones de los centros educativos, con un plan plurianual que avance con actuaciones planificadas de climatización, aislamiento, ventilación y eficiencia energética para "garantizar unas condiciones ambientales adecuadas tanto para el profesorado como para el alumnado".

Con esta reivindicación, piden también acabar con las "respuestas improvisadas" ante episodios climatológicos extremos tanto de calor como de frío, con la implantación de soluciones que son meramente "provisionales".

En este capítulo, solicitan a su vez culminar con el proceso para reconocer la función tutorial y la reducción del horario lectivo para el profesorado de más de 55 años, tal y como marca el preacuerdo del 27 de julio.

Otro de los compromisos que para CSIF es innegociable es la convocatoria de las 1.000 plazas de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria que contempla la oferta de empleo público de 2025.

Revisión de las oposiciones

Por otro lado, han resaltado la necesidad de revisar los procesos selectivos después de que en la última convocatoria hayan quedado 110 plazas sin cubrir.

No exigen una reducción de las exigencias en las oposiciones, sino que se revise y se adapte a las necesidades reales del sistema educativo.

En 2026 se convocaron 1.006 plazas, pero se cubrieron 896, lo que, unido a la interinidad, "ponen de manifiesto dos problemas".

Por un lado, la lejanía del cumplimiento de la temporalidad del 8% y la existencia de un modelo de acceso a la función docente que "no está respondiendo adecuadamente a las necesidades reales del sistema educativo".

Para CSIF es importante analizar por qué las especialidades con necesidades de profesorado siguen dejando plazas sin cubrir, especialmente en Formación Profesional (FP).

Movilización ante el Ministerio

Por último, han recordado que hay una movilización convocada este 15 de septiembre ante el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en Madrid en defensa de la educación pública y unas mejores condiciones laborales para los docentes.

Dicha movilización, convocada a nivel estatal, servirá a su vez para reclamar la apertura de una negociación para aprobar, definitivamente, el Estatuto Docente que regule la profesión.