La USAL inicia la colaboración académica con una de las instituciones más prestigiosas de Arabia Saudí

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, recibe a un grupo de estudiantes de la Universidad Imam Abdulrahman bin Faisal, una de las instituciones más prestigiosas de Arabia Saudí, este jueves Universidad de Salamanca

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, ha recibido a un grupo de estudiantes de la Universidad Imam Abdulrahman bin Faisal, una de las instituciones más prestigiosas de Arabia Saudí ubicada en la ciudad de Dammam (Arabia Saudí).

Los estudiantes Firas Aqeel Alsaidi, Omar Aqeel Alsadi, Abdullah Alfozan y Yousef Sharif realizan una estancia de cuatro semanas de prácticas en investigación en el ámbito de la IA fiable.

Ello con el objetivo de hacer que los sistemas modernos de Inteligencia Artificial, incluidos los grandes modelos de lenguaje y los agentes de IA, sean seguros, robustos y fiables.

Este grupo de estudiantes con resultados académicos excelentes forma parte de un programa de experimentación y alto rendimiento, que les permitirá realizar prácticas en empresas y proyectos reales en colaboración con miembros del Grupo BISITE y en el marco de la Cátedra Nacional de Ciberseguridad, Cyberchain.

En un futuro podrán integrarse con multinacionales europeas de la mano de la Universidad de Salamanca.

La visita forma parte del primer Programa Internacional de Intercambio de Estudiantes de la Universidad Imam Abdulrahman bin Faisal para el verano de 2026, en consonancia con los objetivos de la Visión 2030 de Arabia Saudí y desarrollado en colaboración con universidades extranjeras.

Esta estancia de los estudiantes supone el primer paso de la colaboración académica entre ambas instituciones y el intercambio de ideas, germen para una colaboración duradera entre las dos universidades.