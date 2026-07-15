La ULE apuesta por la miel, la castaña y las setas para revitalizar los montes del Bierzo y la Sierra de la Culebra

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, durante la presentación del proyecto Universidad de León

La Universidad de León ha presentado este lunes APISForesta, un proyecto de investigación y transferencia del conocimiento que movilizará 1,19 millones de euros.

Ello para impulsar la recuperación ambiental y el desarrollo económico de El Bierzo y la Sierra de la Culebra, dos de las zonas más castigadas por los grandes incendios forestales de los últimos años.

La iniciativa, financiada por la Fundación Biodiversidad con fondos Feder, tendrá una duración de 36 meses.

Nace con el objetivo de convertir la restauración de los ecosistemas forestales en una herramienta para generar empleo, fijar población y crear nuevas actividades económicas ligadas a los recursos naturales del territorio.

Para alcanzar estos objetivos, APISForesta desarrollará actuaciones dirigidas a recuperar la actividad apícola mediante la creación de jardines y hoteles para polinizadores.

Todo favoreciendo especies más allá de las abejas, restaurar los sotos de castaños afectados por plagas e incendios y favorecer el aprovechamiento micológico mediante plantaciones con especies micorrizadas.

El proyecto incorporará además programas de formación y asesoramiento para que la población local pueda transformar estos recursos en nuevas oportunidades económicas, impulsando iniciativas vinculadas a la producción de miel, la transformación de la castaña y el aprovechamiento sostenible de los recursos micológicos.

Recuperar los montes

Así lo destacó la rectora de la Universidad de León, Nuria González, quien subrayó que APISForesta demuestra cómo la investigación puede contribuir a recuperar los montes y generar nuevas oportunidades de desarrollo sostenible.

Y también poner el conocimiento al servicio del territorio para afrontar retos como la despoblación y la dinamización del medio rural.

En este sentido, Rosa María Valencia, investigadora del Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental, explicó que el trabajo de la Universidad se centrará especialmente en el desarrollo de una apicultura sostenible, el estudio y puesta en valor de productos forestales no maderables y la transferencia del conocimiento a la población local.

"Vamos a trabajar en el ámbito de la apicultura, que es donde contamos con un mayor conocimiento, pero también en la puesta en valor de productos como la miel, las castañas o los hongos", señaló.

"Además, desarrollaremos talleres, jornadas de formación y actividades de divulgación en los propios municipios para que ese conocimiento llegue directamente al territorio", añadió.

En la misma línea, Juan Antonio Sánchez, del Instituto de Restauración y Medio Ambiente (IRMA), entidad encargada de la redacción del proyecto, destacó que APISForesta apuesta por una recuperación integral del territorio basada en recursos capaces de generar actividad económica de forma sostenible.

"No se trata únicamente de restaurar los espacios afectados por los incendios, sino de convertir esa recuperación en una oportunidad de futuro para quienes viven en estos territorios, aprovechando el potencial de la miel, la castaña o la producción micológica como motores de desarrollo rural", señaló.

Formación y creación de empleo

Las actuaciones se adaptarán a las características y recursos naturales de cada uno de los municipios participantes.

En Oencia, el proyecto se centrará especialmente en la recuperación de los castañares afectados por enfermedades como el chancro y la avispilla, favoreciendo además futuras iniciativas de transformación del producto.

Su alcalde, Arsenio Pombo, subrayó que el objetivo es avanzar hacia proyectos que permitan "transformar las castañas en productos que generen empleo y riqueza".

Asimismo, puso en valor la colaboración con la Universidad y el resto de entidades participantes, ya que, "un ayuntamiento pequeño como el nuestro difícilmente podría acceder por sí solo a proyectos de estas características".

En el municipio zamorano de Tábara, donde el incendio de 2022 arrasó cerca del 95% del término municipal, APISForesta contribuirá a recuperar actividades ligadas a la apicultura, el castaño y la micología como motores de empleo y desarrollo económico.

"Este proyecto permitirá poner en valor los recursos naturales que son fundamentales para nuestro territorio. Después de los incendios de 2022 partíamos prácticamente de cero, por lo que supone una oportunidad para generar empleo y desarrollo en una comarca especialmente afectada por la despoblación", destacó el alcalde Antonio Juárez.

Por último, en Puebla de Sanabria el proyecto impulsará actuaciones relacionadas con los polinizadores y la puesta en valor de productos como las setas, la miel y la castaña, considerados elementos estratégicos para revitalizar la economía rural.

En este sentido, el técnico municipal Javier Franco aseguró que APISForesta "da con la clave" al apoyarse en "la tríada perfecta, setas, castañas y miel", tres recursos que, además de generar actividad económica, "contribuyen a revitalizar el medio rural y ayudan a prevenir los incendios forestales".

Con APISForesta, la Universidad de León reafirma su compromiso con una investigación orientada a ofrecer soluciones a los grandes desafíos del territorio, demostrando que la recuperación ambiental y la transferencia del conocimiento pueden convertirse en herramientas para generar empleo, fijar población y construir un futuro más sostenible para el medio rural.