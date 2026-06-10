Una nota de 9,975, la mejor obtenida por un alumno en la PAU de Castilla y León 2026

El 98,27% de los 10.638 alumnos que se han presentado a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Castilla y León han obtenido un apto, un total de 10.454 estudiantes, que son 395 más que los 10.059 aprobados del año anterior.

La mejor nota de la Comunidad corresponde a un alumno del centro I.E.S. Claudio Moyano de Zamora con una nota de 9,975. La segunda mejor nota corresponde al distrito de la Universidad de Burgos con una nota de 9,925, como han informado fuentes de universidad en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La tercera nota más alta de la Comunidad corresponde al distrito de la Universidad de Valladolid con un 9,915.

La cuarta al Colegio María Auxiliadora de Salamanca con un 9,9. En cuanto a las mejores calificaciones de la Universidad de León, la nota más alta ha sido la obtenida por Lucía, del IES Padre Sarmiento de Villafranca del Bierzo, con un 9,850. En el I.E.S. Alonso de Madrigal de Ávila la más alta ha sido un 9,828.

Universidad de León

Un total de 1.771 estudiantes de los 1.834 que se presentaron a la fase general de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Universidad de León han superado los exámenes, lo que supone un porcentaje de aprobados del 96,56%.

Se trata de unos resultados que confirman una evolución muy similar a la registrada en convocatorias anteriores ligeramente superior al del año 2025, que se situó en el 96,06%, y reflejan una elevada tasa de éxito del alumnado que ha realizado las pruebas en los campus de León y Ponferrada.

Del total de estudiantes presentados, 1.411 realizaron la prueba en León, donde aprobaron 1.359 alumnos (96,32%), mientras que en el Campus de Ponferrada superaron la evaluación 412 de los 423 estudiantes examinados (97,4%).

La nota media obtenida por los estudiantes que aprobaron en la fase general de la PAU se sitúa en los 6,95 puntos, ligeramente superior a la del año pasado que se situó en el 6,8. Por Campus, en León se situó en el 6,90 y en Ponferrada en 7,11.

Si se incorpora la calificación del expediente académico de Bachillerato, la nota media global (40% PAU y 60% Bachillerato) alcanza los 7,61 puntos, con un 7,60 en León y un 7,64 en Ponferrada.

En cuanto a las mejores calificaciones de esta convocatoria, la nota más alta de la fase general de la PAU ha sido la obtenida por Lucía García Fernández, del IES Padre Sarmiento de Villafranca del Bierzo, con un 9,850, seguida de Irene Míquez del Blanco, del IES Ordoño II, con un 9,825.

Si se tiene en cuenta la calificación final que incorpora el expediente de Bachillerato, la mejor nota corresponde de nuevo a Lucía García Fernández, que alcanza un 9,940, seguida de Antonio Sainz Berdugo, del IES Gil y Carrasco de Ponferrada, con un 9,925. Ambos estudiantes obtienen además las puntuaciones más altas en la escala de acceso a la universidad (de 1 a 14), con un 13,940 y un 13,925, respectivamente.

En el caso del Campus de León, las mejores calificaciones en esta misma escala han sido para Martín González Menéndez, del Colegio Virgen Blanca de León, con un 13,905, y Erika Vázquez Rodríguez, del IES Vadinia de Cistierna, con un 13,850.

Se tratan, según destaca el vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad, de unas cifras que no difieren de manera significativa respecto a los últimos años, y que además se mantienen en la línea con los resultados obtenidos en las otras tres universidades públicas que conforman el Distrito Único de Castilla y León.

Abad subraya además la elevada homogeneidad observada entre los dos campus de la ULE, tanto en los porcentajes de aprobados como en las calificaciones medias, unos datos que reflejan, a su juicio, "el esfuerzo realizado por el alumnado y el trabajo desarrollado por los centros educativos durante toda la etapa de Bachillerato".

Las pruebas se han desarrollado con total normalidad en ambos campus y sin registrar incidencias destacables. La convocatoria extraordinaria de la PAU se celebrará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio de 2026.

Universidad de Salamanca

El 98,57 % de los estudiantes presentados a la convocatoria de junio de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el distrito universitario de Salamanca ha obtenido la calificación de “apto”, según informó la responsable Técnico de Organización y Desarrollo de las Pruebas de Acceso de la Universidad de Salamanca, Eva Lahuerta, tras analizar los datos oficiales, que reflejan porcentajes similares a los exámenes del pasado año (98,18%).

En la fase general, de los 2796 alumnos y alumnas que finalmente realizaron las pruebas en los campus de Ávila, Salamanca y Zamora, aprobaron los exámenes 2756 (98,57 %) y 40 no superaron los ejercicios (1,43 %). De los calificados como “aptos”, 285 consiguieron alcanzar el sobresaliente, 1463 obtuvieron un notable y 1008 lograron la calificación de aprobado. La nota media se sitúa en 7,48.

Los resultados por campus indican que en Ávila se presentaron un total de 649 jóvenes, de los cuales 637 (98,15 %) obtuvieron la calificación de “apto” (261 aprobados, 318 notables y 58 sobresalientes) con una media de 7,37. Los jóvenes que resultaron “no aptos” fueron 12 (1,85 %).

En Salamanca el número de estudiantes que realizaron las pruebas ascendió a 1543, de los que 1530 (99,16 %) resultaron “aptos” (537 aprobados, 837 notables y 156 sobresalientes) con una nota media de 7,51. Un total de 13 jóvenes resultaron “no aptos” (0,84 %).

Finalmente, en el campus de Zamora se presentaron a los ejercicios 604 jóvenes, de los cuales 589 (97,52%) obtuvieron la calificación de “apto” (210 aprobados, 308 notables y 71 sobresalientes) con una nota media de 7,50. Los jóvenes “no aptos” fueron 15 (2,48 %).

En cuanto a las mejores notas en cada campus corresponden a los siguientes centros: I.E.S Claudio Moyano (Zamora), con un 9,975; el Colegio María Auxiliadora (Salamanca), con un 9,9; y el I.E.S. Alonso de Madrigal (Ávila), con un 9,828.

Universidad de Valladolid

En la Universidad de Valladolid, el porcentaje de aprobados respecto a presentados también creció por encima de la unidad, un 1,51 por ciento, al obtener el apto el 98,55 por ciento de los 4.286 alumnos presentados. En concreto, fueron 4.224 los aprobados con una nota media en la fase obligatoria de 7,14, dos décimas por encima de la obtenida en 2025.