Lucía (17), la mejor nota de la PAU 2026 en la Universidad de León con un 9,850: “He estudiado 10 horas al día”

Lucía García Fernández, la mejor de la PAU 2026 en la ULE en la fase general. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La Universidad de León ha registrado, en la PAU 2026, un 96,56% de aprobados con una nota media de 6,95. En el Campus de Ponferrada se ha registrado un 97,4% de aprobados mientras que en el de León un 96,32%.

La mejor calificación de la fase general corresponde a Lucía García Fernández, del IES Padre Sarmiento de Villafranca del Bierzo, como ha informado la institución en la mañana de este miércoles, 10 de junio.

Tiene 17 años, hará 18 el próximo 29 de junio, como asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León y está “muy contenta tras ser la mejor nota de la Universidad de León”, cuenta a este medio.

Nuestra entrevistada nació en el Hospital de Ponferrada y vive en Villafranca del Bierzo donde ha estudiado estos años, concretamente en el IES Padre Sarmiento.

“Me defino como una persona autoexigente. He sacado un 9,850 en la fase general y un 13,8 en la específica. No me esperaba esta nota”, añade la joven.

Ha realizado un total de seis exámenes durante su PAU 2026. Como ella nos cuenta ha obtenido un 10 en Lengua, un 9,4 en Inglés, un 10 en Historia de España y otros dos dieces, tanto en Biología como en Matemáticas de Ciencias Sociales. Además de un 9,3 en Química.

Para lograr esas puntuaciones, nuestra protagonista ha tenido que estudiar mucho. Hay mucho esfuerzo y dedicación detrás de estos resultados.

“He estudiado mucho, 10 horas al día. No me esperaba ser la mejor nota de la Universidad de León en la fase general, pero estoy muy contenta”, añade.

Lucía tiene claro lo que quiere estudiar después de la PAU 2026: “Quiero hacer Medicina”, confiesa.