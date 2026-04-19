Pilar Garcés, candidata a rectora de la UVa: “No vamos a hacer nada a coste cero. Necesitamos recursos económicos”

“No vamos a hacer nada a coste cero. Necesitamos recursos económicos. Si gano, llamaremos a las administraciones necesarias para negociar”, asegura, de manera contundente, Pilar Garcés García en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nuestra protagonista, y candidata a rectora de la Universidad de Valladolid tiene 60 años. De Valladolid y doctora en Filología Inglesa y Alemana. Es catedrática, de hecho, en Filología Inglesa.

Lleva desde el año 1994 en la docencia y es, desde el año 2022, directora del Centro de Estudios de Asia, y vicedecana de Relaciones Internacionales en Facultad de Comercio y Relaciones Laborales desde el 2023. Además, ocupó durante siete años el cargo como directora general de Universidades e Investigación fue viceconsejera en la Junta de Castilla y León.

Amante del deporte, de la música y de los idiomas, desgrana en esta entrevista todas las propuestas de su programa en busca de conseguir ser la primera mujer rectora de la Universidad de Valladolid.

P.- ¿Quién es Pilar Garcés? ¿Cómo se define?

R.- Me defino como una persona activa y dinámica. Como una servidora pública que trabaja para la Universidad de Valladolid. También soy muy curiosa.

P.- ¿Cuándo pensó en presentarse como candidata a ser rectora de la Universidad de Valladolid?

R.-Hace un año. No fue por iniciativa personal. Había trabajado con varios investigadores desde mi puesto de Comisionada para la Ciencia y la Tecnología y me convencieron para que me presentara. Todo con el fin de ser la primera rectora de la Universidad de Valladolid.

P.- ¿Qué le llevó a hacerlo finalmente?

R.- Ese empujón y, también, que tengo un conocimiento profundo de la universidad. En lo que tiene que ver con la gestión interna y también desde otra institución pública como es la Junta de Castilla y León.

P.- ¿Por qué se presenta?

R.- El conocimiento me da la experiencia suficiente para transformar la Universidad de Valladolid.

P.- Su equipo está formado por docentes e investigadores de distintas áreas de conocimiento. ¿Está satisfecha?

R.- Estoy muy contenta porque he reunido un equipo que representa todas las áreas de conocimiento. En mi equipo se mezclan personas con experiencia en gestión y otras jóvenes que aportan una mirada diferente.

P.- Afirmó en la presentación de su candidatura que la Universidad “debe volver a ser una comunidad viva, ilusionada y participativa”. ¿No lo es ahora?

R.- Ahora, la Universidad de Valladolid no está ilusionada. La mayoría de las personas están cansadas y desmotivadas. Si se quita esa motivación, disminuye la viveza porque decae el dinamismo. Ha de ser una universidad participativa porque tiene que haber más diálogo y participación en la gobernanza.

Pilar Garcés durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- El lema de su campaña es: ‘Contigo, mejor UVa’. ¿Por qué ha elegido este?

R.- Contigo porque quiero que participe todo el mundo. Todos los colectivos de la universidad. Queremos mejorar. No solo cambiar, sino mejorar en todos los aspectos.

P.- Ha prometido “abrir un nuevo tiempo en la Universidad de Valladolid, basado en la transparencia, y la implicación real de toda la comunidad universitaria.

R.- Quiero que haya participación en un liderazgo compartido entre los estudiantes, personal técnico, de gestión, y administración y servicios y personal docente e investigador. En nuestro programa aparece perfectamente reflejado.

P.- Plantea un “cambio en la forma de gobernar” con una propuesta de “liderazgo dialogante”. ¿Con Antonio Largo no había diálogo?

R.- Hubo diálogo, pero ha ido disminuyendo poco a poco. La universidad se ha llenado de burocracia sin tiempo para el diálogo.

P.- También apuesta por la creación de “espacios reales” de participación entre alumnos, personal de administración y demás.

R.- Así es. Nosotros llevamos el lema de que no queremos que la Universidad de Valladolid sea solo de Valladolid sino como UVa Cuatro. Una universidad y cuatro campus. Queremos proponer actividades entre los campus para que los tres colectivos convivan en los cuatro campus. Habilitar espacios para que exista ese encuentro.

P.- “La Universidad no puede gestionarse de espaldas a quienes la forman”, ha apuntado. ¿Es un tirón de orejas a Antonio Largo?

R.- Al equipo rectoral.

P.- ¿Cuáles de sus propuestas destacaría?

R.- La simplificación burocrática. El sentimiento de pertenencia a la UVa Cuatro. La planificación en todos y cada uno de los procedimientos. También la agilidad en la toma de decisiones y la participación de todos en la toma de decisiones.

P.- Mirando a los estudiantes.

R.- Queremos activar las asociaciones estudiantiles. Procurar su bienestar físico y mental, con deporte y asesoría psicológica y con su participación en la vida universitaria en general. Están desmotivados.

P.- ¿Muy desmotivados?

R.- No quieren participar en nada. Hay que darles alicientes para que vuelvan a hacerlo. El nombre de mi vicerrectorado ha cambiado. Ahora tiene el nombre de Estudiantes y Proyección Profesional porque nos preocupa mucho esta orientación y vamos a dar una relevancia máxima a las prácticas.

P.- ¿Cómo harán esto?

R.- Con un sistema de aprendizaje servicio pensado en trabajos de fin de grado y demás. Que se aprenda en el aula y que se de una solución a un problema real durante las prácticas.

P.- ¿Apuesta por nuevos grados?

R.- De momento apuesto por consolidar los que tenemos. Se ha solicitado el Grado de Psicología en Valladolid. No vamos a hacer nada a coste cero. Necesitamos recursos económicos. Si gano, llamaremos a las administraciones necesarias para negociar.

P.- ¿Qué tiene en mente en lo que se refiere al profesorado?

R.- Apuesto por su estabilización.

P.- ¿Y en proyección exterior?

R.- Apostamos por la internacionalización. Es uno de los puntos estrella de nuestro programa.

Pilar Garcés atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- ¿Cree que existe la capacidad de poder hacer de la Universidad de Valladolid una universidad mejor?

R.- Sí porque al tener seis años de mandato, sin reelección, nos vamos a dedicar a mejorar la universidad y no a ver si salimos o no reelegidos.

P.- ¿Cómo definiría los 8 años de Antonio Largo al frente de la institución?

R.- Los cuatro primeros fueron ilusionantes. Los cuatro últimos, decepcionantes. Ha cortado el diálogo y eso no es bueno en la Universidad de Valladolid.

P.- La Universidad de Valladolid cuenta con un presupuesto de 260 millones de euros. ¿Es insuficiente?

R.- Hay que renegociar. Queremos una financiación que sea básica, competitiva y singular.

P.- ¿Qué es lo primero que va a hacer si es rectora?

R.- Agradecer, de verdad, todo el esfuerzo que está haciendo el equipo que ha querido trabajar conmigo. Además, escucharía lo que nos hace iguales, pero trabajaría por lo que nos hace diferentes. Esa diferencia nos va a hacer atractivos.

P.- Sería la primera rectora mujer de la Universidad de Valladolid.

R.- Creo que la forma de gobernar en la Universidad de Valladolid cambiaría con una mujer al mando.

P.- ¿Cómo ve el futuro de la universidad?

R.- Si llego a ser rectora va a ser fantástico.

P.- Objetivo y deseo que se marca mirando a ese futuro.

R.- Que nuestro proyecto consiga llegar y logre el mayor respaldo posible. Esa es mi meta.