La USAL aspira a duplicar los alumnos del Campus de Ávila: se construirán nuevos espacios de estudio y un polideportivo

El rector Juan Manuel Corchado junto a los equipos decanales y de dirección del Campus Universitario de Ávila de la USAL. Comunicación Usal.

La Universidad de Salamanca acometerá una transformación integral del Campus de Ávila que incluye la construcción de un nuevo polideportivo universitario y la creación de nuevos espacios de estudio, docencia y emprendimiento con el objetivo de duplicar el número de estudiantes en los próximos años.

La operación se financiará con una parte significativa de los 43 millones de euros que la Junta de Castilla y León aporta a la USAL dentro del plan extraordinario de inversiones previsto hasta 2031.

El proyecto contempla tanto la reforma y modernización de las instalaciones actuales como la construcción de nuevos edificios académicos y científicos en el campus abulense. La universidad busca así consolidar Ávila como un enclave universitario estratégico, capaz de atraer más titulaciones, actividad investigadora y proyectos de transferencia vinculados al tejido económico del territorio.

Recreación del exterior del Campus Universitario de Ávila de la USAL Comunicación Usal

El rector, Juan Manuel Corchado, fijó como meta poder doblar las cifras actuales de matrícula en Ávila, que encadena cuatro años de crecimiento y cuenta ya con 1.844 estudiantes, en parte gracias al Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional.

Además del polideportivo, la intervención prevé nuevos espacios de estudio y docencia pensados para impulsar la vida universitaria diaria y atraer proyectos de innovación y emprendimiento al campus.

Ilustración del nuevo polideportivo del Campus Universitario de Ávila de la USAL Comunicación Usal

El plan se coordina con otras actuaciones estratégicas de la institución, como el desarrollo del Centro Internacional en Industria Geoespacial y Geoinformática (GEOCENTER) y la extensión del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA), que reforzarán el perfil investigador de Ávila dentro del mapa universitario de la USAL.