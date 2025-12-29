Así son las becas de estudio para desempleados de Castilla y León: transporte, manutención y alojamiento cubiertos

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) ha aprobado dos convocatorias de becas y ayudas al estudio para 2026, con una inversión total de 3.980.000 euros.

La Junta busca "garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso de todos los desempleados a una formación de calidad", eliminando barreras económicas que dificulten su progreso profesional.

Las ayudas, cuya convocatoria se publicará mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), cubrirán gastos de transporte, manutención, alojamiento y cuidado de familiares.

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo destaca que estas subvenciones buscan que "la situación personal o el lugar de residencia no supongan un freno a la mejora de la cualificación y formación profesional".

La inversión se distribuye en dos líneas. La primera, dirigida a trabajadores en formaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuenta con 2.980.000 euros. La segunda, para el resto de acciones del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, dispone de 1.000.000 euros.

Las cuantías económicas varían según la necesidad. Para transporte, se establece 1,5 euros diarios en transporte público o 0,19 euros por kilómetro en vehículo privado.

La manutención se cubre hasta 12 euros diarios y el alojamiento hasta 80 euros diarios, que puede llegar a 158,40 euros en prácticas internacionales a más de 100 kilómetros del domicilio.

Se contemplan ayudas de conciliación para personas con hijos menores de 12 años o familiares dependientes y cubrirán el 75 % del Iprem diario por cada día de asistencia.

Además, colectivos con necesidades especiales, como personas con discapacidad o víctimas de violencia, recibirán entre 9 y 10 euros diarios adicionales por participar en los cursos.

La Consejería considera estas ayudas "un derecho de las personas desempleadas", estableciendo un régimen de concesión directa. Esto garantiza que se otorguen de forma automática una vez verificados los requisitos, según recuerda la Junta.

Para asegurar la información, los centros, entidades y empresas formativas deben informar al alumnado sobre las ayudas y ayudarles en la tramitación.

El objetivo de la Junta es que ningún participante quede excluido por desconocimiento o dificultades administrativas.

Podrán solicitar estas ayudas todos los participantes inscritos como desempleados en el ECyL al iniciar su formación. Las solicitudes deberán presentarse en un plazo de diez días hábiles tras finalizar el curso, de manera presencial o a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.