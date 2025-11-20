Demandan a la Universidad Católica de Ávila por el despido de un docente: "No responde a causa objetiva alguna"

El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) ha interpuesto una demanda judicial contra la Universidad Católica de Ávila (UCAV) al considerar que el despido de un docente de su plantilla constituye "una vulneración de derechos fundamentales", en particular los relativos a la libertad de expresión y la libertad ideológica, reconocidos en la Constitución Española.

Según la organización sindical, el despido "no responde a causa objetiva ni disciplinaria alguna, sino que se inscribe en un contexto de represalia hacia el ejercicio libre y crítico de la docencia, lo que vulnera gravemente los principios de autonomía universitaria y libertad académica". CC.OO. ha subrayado que la universidad debe ser "un espacio de conocimiento, libertad y pensamiento plural, y que resulta inaceptable cualquier actuación orientada a coartar la expresión crítica o limitar la diversidad de ideas en el ámbito educativo".

Por ello, el sindicato ha presentado demanda ante la Jurisdicción Social solicitando que el despido "sea declarado nulo por vulneración de derechos fundamentales, con la reincorporación inmediata del trabajador y la reparación de los daños morales y profesionales ocasionados".

El sindicato ha reafirmado "su compromiso con la defensa de los derechos laborales y fundamentales del personal docente y de investigación", tanto en el sector público como en el privado, y ha advertido de que "no tolerará prácticas que atenten contra las libertades ideológicas o de cátedra".

"La pluralidad y la libertad de pensamiento son pilares esenciales de la educación universitaria. Ninguna institución puede pretender construir conocimiento desde la censura o el miedo", ha señalado la organización. CC.OO. ha asegurado que "seguirá acompañando al docente afectado en la defensa de sus derechos y llevará este caso hasta las últimas instancias judiciales necesarias, como parte de su compromiso con la dignidad del profesorado y la libertad de enseñanza".