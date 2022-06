La entrada de la UVa y el crecimiento de la Usal mejoran el top de las universidades de CyL en el ranking QS

C. Tabernero / ICAL

La entrada por primera vez de la Universidad de Valladolid (UVa) en el ranking QS de universidades de todo el mundo, y el crecimiento de la Universidad de Salamanca (Usal) en el mismo, mejoran el posicionamiento de las universidades públicas de Castilla y León en este año 2022 en una de las más prestigiosas listas de instituciones educativas superiores alrededor del planeta, ya que analiza 1.422 universidades de todos los continentes.

Según figura en la clasificación, la institución académica vallisoletana se sitúa en la horquilla que contempla las universidades que figuran entre los puestos 1.001 y 1.200 bajo los parámetros establecidos por la consultora Quacquarelli Symonds, encargada de realizar el listado. La UVa, además, se ubica en el puesto 29 del total de 31 universidades españolas incluidas en la clasificación, aunque en el mismo rango que la Universidad San Pablo CEU de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Oviedo y las universidades de Coruña y Vigo, situadas, por puntuación, por detrás de la institución vallisoletana.

Más adelantada en dicha clasificación se ubica la Universidad de Salamanca, habitual en este ranking, en el que además mejoró su posición en el último año al figurar en la edición actual, publicada este pasado 8 de junio, en el rango existente entre los puestos 601 y 650, cuando en 2021, QS situó a la Usal en la horquilla inmediatamente inferior, entre los puestos 651 a 700. Además, la institución educativa superior salmantina también mejora su posición dentro del ranking nacional, al pasar del puesto 19 al 17 actual, compartiendo rango con la Universidad Pontificia de Comillas.

El ranking QS no incluye ninguna universidad pública más de Castilla y León, si bien la mejor situada de entre las instituciones académicas superiores de la Comunidad no es la Usal sino la IE University de Segovia, que también cuenta con campus en Madrid, y que se sitúa entre las diez mejores universidades del país para Quacquarelli Symonds, al ocupar el noveno puesto, dos por debajo de su posición del año pasado. No obstante, la IE University continúa ubicada entre las 350 mejores universidades del mundo en esta clasificación, dado que se sitúa en el puesto 347 gracias a su puntuación global de 31,1, cerca de dos puntos y medio por debajo de la obtenida en el ranking anterior.

Indicadores

El QS World University Ranking, elaborado cada año por Quacquarelli Symonds y reconocida como una de las clasificaciones más prestigiosas del mundo académico, cuenta con seis indicadores para elaborar su listado. En primer lugar, tiene en cuenta la reputación académica, a través de la valoración de 130.000 expertos del espacio superior educativo, que representa el 40 por ciento de la puntuación total de cada universidad.

Para completar la puntuación, también se tienen en cuenta la reputación de la universidad para preparar a los estudiantes para el mercado de trabajo (10 por ciento), la ratio entre estudiantes y profesores (20 por ciento), las citas en revistas de alto impacto (20 por ciento) y los ratios tanto de estudiantes como de profesores internacionales (5 por ciento cada una).

En ese sentido, y por reputación académica, la Universidad de Salamanca ocupa el puesto 327 a nivel mundial y decimocuarto entre las universidades nacionales incluidas en el ranking con una puntuación de 26, mientras que la UVa mejora su clasificación nacional hasta el puesto 22 al obtener 9,8 puntos, que no le permite entrar, no obstante, entre las 500 mejores universidades del mundo en relación a este parámetro. Tampoco la IE University lo logra, dado que su puntuación en reputación académica es de 6,7 sobre 100, ocupando la posición 28 a nivel nacional.

En cuanto a la empleabilidad de sus campus, la IE University es la mejor situada entre las tres universidades de Castilla y León incluidas en el ranking, con 47,6 puntos que la sitúan en el puesto 192 a nivel mundial y en el séptimo nacional. La Usal se coloca en la posición 16 nacional con 8,8 puntos y la UVa es la vigésimo séptima con 3,4 puntos sobre 100, en ambos casos por debajo del puesto 500 mundial.

Las citaciones son un ámbito importante en el mundo académico donde, sin embargo, las universidades castellanas y leonesas no salen bien paradas en el ranking, al situarse en los tres casos por debajo de las 600 mejores a nivel mundial y de las 20 con más puntuación a nivel nacional. Así, la Usal se sitúa en el puesto 23 de España con 7,2 puntos sobre 100, la UVa es la vigésimo quinta a nivel nacional con un 5,9 y la IE se sitúa a la cola con un 2,6.

Todo lo contrario sucede en la ratio de estudiantes por profesor, donde la IE University ocupa la posición 210 mundial y segunda nacional gracias a una puntuación de 66,6 sobre 100, mientras que la Universidad de Valladolid es duodécima en España y la 566 mundial con 26,1 puntos y la Universidad de Salamanca, aunque situada por debajo de las 600 mejores del mundo en este parámetro por su puntuación de 21 sobre 100, se coloca en el puesto 16 a nivel nacional.

IE y Usal, entre las mejores por estudiantes internacionales

Por último, las ratios de estudiantes y profesores internacionales son las que potencian la presencia de la IE University entre las 350 mejores universidades del mundo, dado que en la primera es quinta a nivel mundial con una puntuación de 100 y en la segunda ocupa la posición 159 mundial y segunda nacional con 92,9 puntos.

La Universidad de Salamanca también destaca en el número de estudiantes internacionales con 40,2 puntos que la sitúan en quinta posición nacional y 344 mundial mientras que la Universidad de Valladolid se encuentra más retrasada en este parámetro, con 4,2 puntos que la sitúan en el penúltimo puesto entre las universidades españolas valoradas por el ranking. En el ámbito de los profesores internacionales, la Usal es decimocuarta en España con 7 puntos, aunque lejos de los 600 primeros puestos, y la UVa ocupa de nuevo el penúltimo lugar nacional con un exiguo 1,4.

Además, el ranking califica otros dos parámetros que, aunque no se incluyen en la puntuación final total, sí ayudan a entender el peso internacional y laboral de cada universidad. Así, con respecto a las redes de investigación internacional a las que pertenecen las universidades, la Usal ocupa la vigésima posición nacional y 471 mundial con una puntuación de 68,9, mientras que la IE University queda rezagada, en el puesto 29 nacional, con solo seis puntos. La UVa, por su parte, no figura puntuada en este parámetro.

Por último, y en cuanto al parámetro denominado ‘resultados de empleo’, la Universidad de Valladolid vuelve a no obtener ninguna puntuación, mientras que la IE University es segunda a nivel nacional y ocupa el puesto 150 mundial con 67,9 puntos, mientras que la Usal se ubica en el decimoquinto puesto nacional, con 11 puntos, lejos de la puntuación obtenida por las mejores universidades del mundo en este ámbito según el ranking QS.