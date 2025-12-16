José Luis Cienfuegos, director de la Seminci fallecido hace dos semanas, nueva Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes

El pasado 2 de diciembre, la triste noticia del fallecimiento repentino del director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, sacudía los cimientos del mundo cinematográfico de nuestro país. Ahora, dos semanas después, el Ministerio de Cultura ha decidido otorgarle la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2025 a título póstumo.

Un reconocimiento al gestor cultural y director de festivales que pretende ensalzar su "visión innovadora, un gran compromiso con la cultura cinematográfica y su capacidad para impulsar un espacio de encuentro entre creadores y espectadores".

Además de la Seminci de Valladolid, de la que fue nombrado director en abril de 2023, cargo que ostentaba aún cuando murió, ha dirigido otras citas como los festivales de cine de Gijón o Sevilla. También fue colaborador y programador durante 15 años de la Obra Social y Cultural de Cajastur, o miembro del comité de expertos de la Academia de Cine Europeo, además de asesor de programación del Festival de Cine Alemán de Madrid.

A mayores de todo esto, fue jurado en varios festivales de cine internacionales como el de San Sebastián. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, aprovechando la noticia, ha querido mostrar el "orgullo" de la ciudad por este reconocimiento del Ministerio de Cultura.

"Por su contribución a los festivales y al mundo del cine, especialmente por su trabajo en nuestra Seminci y su legado en la ciudad de Valladolid", ha añadido.

Los Chichos

Por otro lado, el Gobierno de España también ha reconocido a los hermanos Julio y Emilio González Gabarre, y a Juan Antonio Jiménez 'Jeros', nacido en Valladolid este último, de Los Chichos, con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2025.

El galardón a este grupo musical, formado en 1973, viene dado por su pionera rumba flamenca mezclada con pop y rock, creando "un sonido inmediato, popular y cargado de realismo social", según ha destacado el Ministerio de Cultura.

Durante décadas han estado muy presentes en los escenarios, aunando una discografía de más de 20 álbumes de estudio y recopilatorios, acumulando varias distinciones comerciales como discos de oro, platino y éxitos de ventas.

En 2024 recibieron el Premio Ondas de la Música por sus más de 50 años de trayectoria. "Son un grupo clave en la dignificación de la rumba flamenca como forma de expresión popular, en dar voz a las realidades de los marginados y en construir un legado musical que trasciende generaciones.

Para Carnero, es un "orgullo de vallisoletanos" por el reconocimiento a Los Chicos, "entre ellos nuestro querido Jeros", y ha recordado que a este último, la ciudad le rendirá este mismo sábado un "merecido homenaje".