El camino histórico de un monje alemán por León y otro en Aragón: las dos nuevas rutas de peregrinación en CyL

La Comisión de los Caminos a Santiago por Castilla y León ha aprobado el reconocimiento oficial de dos nuevas rutas de peregrinación a Santiago, ampliando la red jacobea de la Comunidad.

El Camino de Künig a Santiago que discurre a lo largo de 112 kilómetros entre León y Ponferrada ha sido reconocido como Camino Histórico. La Comisión ha valorado su gran historicidad y el hecho de que la guía del monje alemán Hermann Künig pueda considerarse la primera guía de peregrinos de la ruta jacobea. El nuevo Camino Histórico se suma a otros como la Vía de la Plata y el Camino de Invierno.

Por otra parte se ha reconocido como Camino Tradicional al Camino Castellano Aragonés. Esta ruta de gran importancia en los siglos XII y XIII entra en Castilla y León por Ágreda, Soria y enlaza en Santo Domingo de Silos Burgos con el Camino de la Lana.

Los Caminos Tradicionales, asegura la Junta, tienen una función complementaria al Camino Francés sirviendo como ejes estructurantes para los peregrinos que llegan a la Comunidad.

Embajadores de prestigio para el Año Santo 2027

La Comisión también acordó a propuesta del consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, designar a dos figuras clave como embajadores para la promoción del Año Santo Compostelano 2027: Ángel Luis Barreda Ferrer, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Palencia y creador de 'Caminet' un moderno centro de documentación digital.

Y también Paolo Caucci Von Saucken, historiador y ensayista italiano considerado el mayor experto vivo en el Camino de Santiago.