De un pueblo de Alicante a visitar joyas de CyL con su curioso violín: la vida de Clara, una virtuosa musical

Clara Saval es una joven violinista de 32 años que comenzó su formación musical a los siete años. Su especial amor por la música y sus ganas de traspasar fronteras le han llevado a adentrarse en otros estilos musicales para crear un repertorio musical lleno de energía y sensaciones.

Fue en la comunión de unos amigos de sus padres cuando la alicantina, que ahora trabaja en Burgos en su nuevo proyecto, dejó prendados a los asistentes con su forma de tocar el violín eléctrico.

Clara ha pasado por numerosos lugares emblemáticos de Castilla y León como puede ser la Catedral de Burgos para hacerse viral con su virtuosismo y su forma de tocar un curioso instrumento.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con ella para adentrarnos en su vida y en los proyectos futuros que tiene, que son muchos.

Desde Alicante a Burgos

Clara Saval comenzó su formación musical a los 7 años. Estudió en el conservatorio superior de Murcia. Allí obtuvo su licenciatura en la especialidad de violín, y en conservatorio Josep Haydn de Austria, junto a la violinista Verónica Kroener.

“Mi gran amor por la música y mis ganas de traspasar fronteras me llevaron a adentrarme en estos estilos musicales creando un repertorio comercial lleno de energía y nuevas sensaciones”, confiesa en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nació en un pueblo alicantino llamado Callosa d’En Sarrià, situado muy cerca de Benidorm y Altea, hace 32 años. En la actualidad sigue viviendo allí, pero se mueve con frecuencia para ofrecer conciertos y pasa mucho tiempo en Madrid. También está muy vinculada a nuestra Comunidad.

“Mi conexión actual con Castilla y León es laboral. Me desplazo con frecuencia a Burgos ya que estoy trabajando en mi próximo proyecto como violinista junto a Matt de Vallejo en su estudio “MDV Drum Lab”, explica.

Imagen de Clara Saval tocando en la Catedral de Burgos Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Además, aprovecha alguno de sus viajes para grabar vídeos tocando el violín. Uno de ellos junto a la imponente Catedral de Burgos. Ha pasado también vacaciones en la región practicando alguno de los deportes que tanto le gustan.

El violín eléctrico

“Mi infancia la pasé en el pueblo alicantino en el que nací. Siempre rodeada de música. Como mi formación musical comenzó tan pronto siempre fantaseaba con dar conciertos y poder grabar mi propia música. Lo cierto es que pensaba que no estaba a mi alcance y no me decidí por hacer la carrera de violín hasta una edad más avanzada”, señala.

Fue entonces cuando, casi sin esperarlo ni plantearlo, apareció el violín eléctrico en su vida. Empezó a tocar en algunos eventos de hoteles de Benidorm con su violín clásico, allá por 2016 y a investigar en Internet. Un amigo le animó a probar nuevos estilos y decidió comprar ese violín eléctrico que, ahora, siempre le acompaña.

“Unos amigos de mis padres me contrataron para una comunión con la idea de amenizar con mi violín clásico la comida. Sin embargo, aparecí allí con el eléctrico y con algunas canciones que había aprendido con bases musicales. La actuación fue un éxito y empezó a correr la voz muy rápidamente”, explica.

Clara Saval con su violín eléctrico Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

El violín eléctrico se diferencia del clásico, principalmente, en que “no tiene caja de resonancia”. “Es como una guitarra eléctrica y las formas del instrumento pueden ser muy diversas”, explica Clara.

“Mi primer violín eléctrico era de una forma más conservadora y parecida a un violín clásico, pero me enamoré del violín con el que toco actualmente y decidí invertir en uno de ellos. Se trata de un violín llamado VIPER de la marca Wood Violins, fabricado en Estados Unidos y que puedes personalizar”, añade.

Nuestra protagonista asegura que ella decidió que el suyo fuera “plateado y con purpurina” para que “brillara en los escenarios con los focos y luces”.

Burgos, Valladolid… y muchos lugares del mundo

“Durante todos estos años he tocado en muchas localidades españolas como Madrid, Alicante, Valencia, Melilla o Valladolid. He realizado eventos corporativos, privados, bodas, galas y presentaciones, así como conciertos”, explica.

Grabó un vídeo en la majestuosa Catedral de Burgos hace apenas una semana, que tiene miles de visualizaciones en las redes sociales y también ha tocado en la Gala de los ‘Premios Pódium de Castilla y León’, en Valladolid. Próximamente visitará la provincia pucelana de nuevo para actuar en Serrada.

Clara Saval tocando entre las rocas con el mar de fondo Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“He tocado en sitios que me han sorprendido muchísimo. Es cierto que algunos por el número de asistentes me han impresionado y otros por la conexión con el público, pero todos ellos siempre son especiales de una manera u otra”, afirma.

En la actualidad, nuestra entrevistada puede vivir de “su música” en algo que es sumamente complicado. En la actualidad está componiendo música y creando su propio espectáculo musical para hacer una gira.

Seguro que será un éxito y que no dejará indiferente a nadie.