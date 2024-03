López Chaves, homenajeado por el Foro Taurino de Tordesillas

Volvió a reeditarse el cocido taurino del Foro Tordesillano en homenaje al diestro ledesmino López Chaves. Fue un ambiente distendido y lleno de torería, donde acudieron cerca de 60 invitados.

El torero de Ledesma estuvo acompañado por el novillero charro Ismael Martín y el subalterno pucelano Rubén Sánchez. Tras el cocido hubo un coloquio moderado por el compañero Juan García Tejedor, donde los protagonistas se explayaron contando sus carreras, así como historias divertidas.

López Chaves contaba a Grana y Oro su agradecimiento por estos homenajes:

“Los homenajes. Pues bonitos y muy agradecido a todo el sector taurino. Hoy en Tordesillas me rinden un homenaje a una trayectoria larga, dura y sobre todo muy bonita, y es una manera muy hermosa de compartir un día, comer un cocido con los aficionados y hablar de toros, que es lo que nos gusta”.

Domingo López Chaves durante el coloquio Natalia Calvo

También se refirió a que, de momento, no siente la llamada de volver al toreo:

“¡Pues todavía no! Aún no me ha entrado el gusanillo de querer volver a torear. He estado en tentaderos y viendo toros en México; no he desconectado, pero sí que he dejado de entrenar y sobre todo de torear. Yo creo que hay que cortarlo por lo sano”.

Por su parte, el novillero de Cantalpino estaba muy ilusionado por este inicio de temporada donde tiene varias actuaciones importantes:

“Pues el inicio de temporada viene muy emocionante. Es un inicio de temporada en el que estoy completamente ilusionado y preparándome a tope de cara a unos compromisos muy importantes; tengo el día 7 de abril en Villoria, el día 11 en Valencia y el 21 de mayo en Madrid. Es un inicio de temporada de ensueño y que voy a aprovechar con toda mi ilusión y con todas mis ganas”.

El novillero Ismael Martín durante la charla taurina Natalia Calvo

También se refirió a que este año tomará la alternativa, aún sin fecha ni plaza donde hará el paseíllo de matador de toros:

“Pues espero poderla tomar en este año. Yo creo que llevo una preparación de novillero con caballos muy buena, gracias a mis apoderados Nacho y Ángel y creo que es el año de tomar ese gran paso”.

Entre los asistentes al cocido se encontraban los empresarios de la plaza de toros de Arévalo Chencho Gómez y José Antonio del Val.

Enhorabuena a los componentes del Foro por estas iniciativas en torno a la tauromaquia.