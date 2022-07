‘Inviérname’, la mezcla perfecta entre un escritor y un músico de Castilla y León

En 1986, Valladolid vio nacer a una joven promesa de la escritura. Un niño que se divertía leyendo y escribiendo. Un maestro de educación infantil que terminó por encaminarse como poeta. Años después, con tres libros, un premio EspasaesPoesía y un disco de poesía junto a su amigo Javier Morales, el escritor sigue disfrutando de los pequeños placeres del día a día y entiende la vida como el mejor de sus poemas.

Él es David Galán o, mejor dicho, Redry. El artista vallisoletano que ha conquistado el corazón de miles de personas a través de las redes sociales y de sus obras: ‘Abrázame los monstruos’(2017), ‘Huir de mí’(2019) y ‘No quiero otro invierno sin mí’(2020). Una trilogía de la que nace el disco ‘Inviérname’(2022).

Acaba de lanzar ‘Inviérname’, un disco de poesía. ¿Cómo surgió esta novedosa idea?

Este disco de poesía es un proyecto conjunto con Javier Morales, que es quien pone música a los textos. Nos conocemos de hace años, sus inicios en la música fueron en 2011 como bajista con Poseidonians, una banda local vallisoletana.

Se trata de un trabajo 50/50, él se encarga de unas cosas y yo de otras. La idea surgió en 2016 cuando ni siquiera había publicado un libro. Yo llevaba mucho tiempo yendo a micros abiertos y veía en la escena nacional que muchos autores ponían sonido a sus textos y me pareció curioso.

Javi es amigo mío y juntos comenzamos a montar nuestro primer recital; empezó él acoplando las melodías. Después íbamos por diferentes puntos haciendo las presentaciones de los libros y pensamos que sería una gran idea sacar adelante el proyecto. Realmente, debería haber salido a la luz mucho antes, pero la pandemia lo complicó todo.

Es un disco donde mezcla poemas de los tres libros, ¿qué le ha hecho decantarse por unos u otros?

La elección viene de sentirnos cómodos ambas partes. Trabajar con Javi es muy fácil, si a mi me gusta un texto, pero a él no le cuadra la melodía, no se hace. Y viceversa. Hay poemas que son muy característicos. La selección en sí ha sido por inercia. Realmente, hemos elegido los textos que más se recitaban y los sonidos que mejor quedaban.

Siempre hay uno que es el más especial. En este caso, ¿cuál es y por qué?

Coincide que es el último del CD y el último del tercer libro. Es uno que se titula ‘mamá’ y es una carta a mi madre. Sin ninguna duda, el más especial.

No cabe duda de que está inmerso en nuevos proyectos. Ha ido dejando en redes sociales pinceladas sobre lo que podría ser un nuevo libro, ¿es así? ¿de qué se trata?

Sí, hay un nuevo proyecto. La idea es un libro en el que se publiquen 365 frases, una para cada día del año. Ese libro va a pasar, más pronto que tarde porque llevo mucho tiempo trabajando en él. Puedo adelantar en exclusiva que en noviembre hay libro nuevo.

Ha publicado tres libros, un disco y ha ganado un premio EspasaesPoesía, ¿qué fue lo que le llevo a dedicarse a este mundo?

El mundo de los libros empieza desde pequeño, no es que en algún momento me pusiese a escribir y ya. Para mí leer y escribir era un juguete. Muchas veces los regalos eran libros y poco a poco fui entrando en contacto con otros medios y mundos que no sabias que estaban ahí.

Por el 2002/2003 había blogs y gente que publicaba ahí, yo también dejaba mis primeros escritos por la red. Llegó un momento en el que aparecieron las redes sociales como las conocemos, más o menos. Me he tenido que ir adaptando a cada una de las plataformas.

En 2017 fue cuando lanzó su primer libro y durante estos años ha ido ganando un gran prestigio como escritor a través de las redes sociales, ¿cree que ha cambiado o sigue siendo la misma persona que cuando comenzó?

Redry es el mismo, soy una persona sencilla que me gusta lo pequeñito. Quien me lea, tanto en redes sociales como en los libros, el que vea como soy, sabe que me gusta pasar inadvertido, estar en segundo plano.

Adoro las cosas sencillas como estar con mis padres o ir a tomar una caña al bar de siempre. Es cierto que mi trabajo me ha hecho crecer en cuanto a visibilidad, pero me gusta hacer las mismas cosas. Soy el de siempre.

¿Qué es lo que le inspira a la hora de escribir?

Me gusta levantarme por la mañana, ponerme a escribir, hacer la compra y la comida. Los pequeños placeres son los más grandes de la vida. Lo que para mí es poesía es llegar a casa de mis padres y que haya una comida rica hecha por mi madre con todo el amor del mundo, que mi padre abra una botella porque quiera celebrar que es lunes y disfrutar con ellos. Eso es la poesía. Ese pequeño detalle en algún momento no la voy a tener, quiero disfrutar lo pequeño que es lo más importante. Esto es la vida, para mí la vida es sencilla, es lo que me llena. Me inspira la vida, salir a la calle a ver Valladolid. Estoy enamorado de esta ciudad, me encanta ver cómo cambian las fachadas, como alguien pone una flor en el balcón. Las personas con las que coincido, las que me hacen sentir, que puede parecer simple, pero es lo mejor.

Resulta curioso que, en un mundo tan digital, usted siga usando una máquina de escribir, ¿es una peculiaridad?

En parte podríamos decir que es una peculiaridad. Cuando empecé en este mundo, hacía cuadros de texto diminutos que eran complicados de leer y me pregunté: ¿Qué hay en esta red? La respuesta es: cosas bonitas. Así lo hice. No hay nada más romántico que una máquina de escribir para un escritor e intenté mezclar la parte digital con lo analógico.

En redes sociales tiene que ser un texto pequeño, que se consuma de forma rápida, algo sencillo. Conseguí una máquina de escribir y un texto que quedaron bonitos. Di con la clave para que mis frases tuvieran éxito.

Finalmente, ¿qué consejo le daría a todos aquellos que comienzan en el mundo de la escritura?

Que disfruten con lo que hacen. Si haces algo que no te gusta, no eres feliz. Si tu pasión es escribir y lo haces sobre algo que no te gusta, no está bien. Si escribes solo pensando en el público, estás haciendo algo que no te gusta.

Yo escribo para mí, disfruto con lo que hago, pero a mayores tienes que tener la suerte de que a alguien también le guste. Eso es un premio y una suerte. Así que les diría todos, que escriban para ellos y disfruten del camino.

