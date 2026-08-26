Ya es oficial: estos son los más de mil admitidos que optan a una plaza de policía local en Castilla y León

La Junta de Castilla y León, a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, ha hecho públicos los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo unificado de acceso a los cuerpos de Policía Local.

Un total de 1.015 candidatos han superado la fase de verificación documental, repartidos entre las 74 personas inscritas en el turno de movilidad y los 941 aspirantes del turno libre, modalidad que incluye la reserva legal de plazas para militares profesionales de tropa y marinería.

Toda la documentación de la convocatoria se encuentra disponible para su consulta en el Boletín Oficial de Castilla y León del 24 de agosto, así como en la página web de la Junta de Castilla y León y de forma presencial en la sede institucional de la Agencia de Protección Civil y Emergencias en Valladolid.

Con la publicación de las listas, el Tribunal calificador ha hecho pública la convocatoria oficial para la realización de las pruebas de aptitud física, primer ejercicio eliminatorio del concurso-oposición.

Los exámenes de capacidad física se desarrollarán los días 15, 16, 17 y 23 de septiembre en las instalaciones de la Ciudad Deportiva y la piscina del complejo deportivo La Victoria, en Valladolid.

De igual forma, el órgano de selección ha avanzado una estimación inicial del calendario que regirá el resto de las fases evaluativas del proceso.

Para los aspirantes del turno de movilidad, tras la realización de las pruebas físicas los días 15 y 23 de septiembre, el reconocimiento médico se llevará a cabo durante el mes de octubre, mientras que la evaluación de aptitud psíquica quedará fijada para el 22 de noviembre.

Por su parte, los opositores del turno libre completarán las pruebas físicas en las cuatro fechas de septiembre habilitadas, afrontando el 4 de octubre el primer examen teórico de conocimientos tipo test y el 25 de octubre la resolución del supuesto práctico.

Tras superar estas fases, las pruebas psíquicas de este turno se realizarán de manera conjunta el 22 de noviembre, concluyendo el procedimiento con los reconocimientos médicos programados a lo largo del mes de diciembre.