Castilla y León activa una nueva alerta por incendios del 11 al 13 de agosto ante la llegada de una ola de calor y rachas de viento

La Junta de Castilla y León ha declarado la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en toda la Comunidad para los días 11, 12 y 13 de agosto

Se trata de la quinta declaración de este tipo desde el inicio de la Época de Peligro Alto, establecida entre el 12 de junio y el 12 de octubre, y responde a un empeoramiento de las condiciones atmosféricas que incrementará al máximo la probabilidad de inicio y la velocidad de propagación de los fuegos en la región.

El origen de este deterioro ambiental radica en la entrada de una dorsal anticiclónica que provocará un ascenso generalizado de las temperaturas, alcanzando máximas de entre 34 y 36 grados, junto a un desplome de las humedades relativas por debajo del 10 %.

Las humedades máximas se situarán en valores inferiores al 40 % en la mitad sureste de la Comunidad y descenderán del 30 % en el Sistema Central de Ávila y Segovia.

A este cuadro se sumarán vientos medios de entre 20 y 35 kilómetros por hora, con rachas que podrán alcanzar los 45 kilómetros por hora, sin descartar tormentas de carácter local.

Con este pronóstico, el índice de peligro se situará en nivel extremo el 11 de agosto, entre muy alto y extremo el día 12 y nuevamente en extremo el 13 de agosto en la práctica totalidad del territorio autonómico.

La situación meteorológica se ve agravada por el estrés hídrico acumulado tras cinco olas de calor durante la presente campaña, lo que mantiene la vegetación en plena disponibilidad para arder y propicia comportamientos extremos en los incendios, según coinciden en señalar la Agencia Estatal de Meteorología y el operativo INFOCAL.

Ante esta coyuntura, la declaración de alerta fija medidas preventivas de obligado cumplimiento en los montes y en la franja perimetral de protección de 400 metros que los rodea.

Durante los tres días indicados queda prohibido encender fuego en espacios abiertos, áreas recreativas o de acampada, incluso en las zonas habilitadas, así como utilizar cualquier tipo de barbacoa.

Quedan suspendidas además todas las autorizaciones de uso de fuego concedidas con anterioridad y se prohíbe el lanzamiento de cohetes, material pirotécnico o artefactos que contengan fuego.

Asimismo, se veta la utilización de maquinaria cuyo funcionamiento habitual pueda generar chispas, deflagraciones o descargas eléctricas en el medio natural, como radiales, soldadores o sopletes.

Esta prohibición únicamente contempla excepciones para trabajos de emergencia e interés general destinados a la reparación urgente de infraestructuras públicas y servicios de energía o telecomunicaciones, siempre que se comuniquen a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y cumplan sus directrices.

La Junta de Castilla y León ha apelado a la responsabilidad ciudadana para extremar las precauciones y recuerda la necesidad de alertar de inmediato al teléfono 1-1-2 ante el menor indicio de fuego.