Pollán asegura que Castilla y León se opondrá al reparto de menores migrantes de Ceuta que plantee Sánchez

El vicepresidente Primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán JL Leal / ICAL

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder de VOX en la Comunidad, Carlos Pollán, ha asegurado que Castilla y León, como en el resto de gobiernos donde esté VOX, se opondrá a cualquier reparto de menores inmigrantes que plantee Sánchez.

Una oposición frontal a este nuevo reparto de menores migrantes no acompañados, en esta ocasión procedentes de Ceuta, tal y como “está firmado en el pacto de Gobierno”, como así aseguró en una publicación de X.

Pollán ha indicado que “la solución no es repartir el problema por toda España, sino controlar las fronteras y garantizar la repatriación de quienes han entrado ilegalmente”.

Para finalizar, añadió además que, “si se trata de menores, deben regresar con sus padres”.