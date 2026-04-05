La nueva vida en el pueblo de 81 familias: reciben ayudas de hasta 2.000 euros por cambiar su residencia al medio rural

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, dirigida por Isabel Blanco, ha hecho pública la cuarta y última resolución de las subvenciones destinadas a familias que trasladan su residencia a la Comunidad desde otros puntos de España, cerrando el ejercicio 2025 con un balance de 81 familias beneficiarias y una inversión total de 143.000 euros.

En esta última entrega de ayudas se han concedido 43.000 euros repartidos entre 23 familias. De ellas, 20 han recibido la cuantía máxima de 2.000 euros al tener hijos a su cargo, mientras que el resto ha percibido 1.000 euros.

Estas familias se han asentado en localidades como Tordesillas (Valladolid), Cantimpalos (Segovia), Castrocontrigo (León), Burgohondo (Ávila) o Lumbrales (Salamanca), entre otras.

El análisis global del año 2025 revela que el perfil mayoritario es el de familias con hijos (62 de las 81 totales).

En cuanto a la procedencia, el flujo de nuevos residentes llega principalmente de grandes núcleos urbanos: Madrid encabeza la lista con 29 traslados, seguida de Cataluña con once y Andalucía con nueve.

Por destinos, la provincia de León se sitúa a la vanguardia, logrando atraer familias a al menos 20 de sus municipios.

El objetivo de la Junta es claro: captar población para núcleos de menos de 20.000 habitantes, excluyendo por su tamaño a localidades como Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero y Medina del Campo.

Las cifras de cada una de las resoluciones de concesión pueden consultarse en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León .

Requisitos para consolidar la población

Para que estas ayudas, que oscilan entre los 1.000 y 2.000 euros, cumplan su función de fijar población de manera sostenida, la Junta exige el cumplimiento de una serie de requisitos estrictos.

Los beneficiarios deben haber residido fuera de la Comunidad al menos el año anterior a la solicitud y comprometerse a mantener su empadronamiento en el nuevo destino durante un mínimo de dos años.

Además, la ayuda está vinculada estrechamente al empleo y la integración social. Al menos uno de los miembros de la unidad familiar debe trabajar en Castilla y León (ya sea por cuenta propia, ajena o mediante teletrabajo acreditado).

Asimismo, los menores en edad escolar deben estar matriculados en centros de la Comunidad y todos los integrantes deben contar con la tarjeta sanitaria del sistema autonómico de salud.

Los solicitantes no pueden haberse beneficiado de las ayudas del programa ‘Pasaporte de vuelta’, concedido por la Junta a castellanos y leoneses o con ascendencia en la Comunidad para facilitar su retorno, u otras ayudas autonómicas con los mismos fines.