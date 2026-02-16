El temporal da una pequeña tregua, pero advierten: llega a CyL una nueva borrasca con lluvias, nieve y fuertes vientos

La nueva borrasca dejará a su paso vientos de más de 100 km/h en el este, norte y Baleares. Meteored

Castilla y León se prepara para vivir una semana de contrastes meteorológicos. Tras el paso de la borrasca Oriana, el alivio será solo aparente, ya que la Comunidad se enfrenta ahora a una peligrosa combinación de lluvias, deshielos y vientos fuertes antes de que el invierno regrese con fuerza a mediados de semana.

Según informa Meteored, el inicio de la semana está marcado por una situación crítica en el tercio norte. En provincias como León, Palencia y el norte de Burgos, se esperan acumulados de lluvia que podrían superar los 100 l/m².

El principal factor de riesgo es la subida de la cota de nieve hasta los 2.000 metros, lo que provocará un deshielo masivo de nieve acumulada en las últimas semanas. Esta situación aumenta drásticamente la probabilidad de crecidas en los ríos y mantiene un riesgo muy alto de aludes en la Cordillera Cantábrica y Picos de Europa.

Mientras tanto, el resto de la meseta vivirá un "oasis" térmico efímero. Debido al viento de poniente, ciudades como Zamora, Valladolid y Salamanca registrarán temperaturas inusualmente suaves para mediados de febrero, con máximas que podrían rozar los 20 °C.

Sin embargo, este ambiente primaveral tiene fecha de caducidad. Entre el miércoles y el jueves, la llegada de una nueva borrasca atlántica barrerá la Comunidad de oeste a este, dejando a su paso rachas de viento superiores a los 90-100 km/h en zonas de montaña y áreas abiertas de la meseta.

Tras el paso del frente, una irrupción de aire polar provocará un desplome térmico generalizado. La nieve volverá a aparecer en cotas bajas, descendiendo hasta los 700-1.000 metros de cara al jueves, afectando especialmente al Sistema Central y las zonas altas de Ávila y Segovia.

No será hasta el próximo fin de semana cuando las altas presiones se impongan definitivamente, garantizando una estabilización total del tiempo y el fin de un mes y medio de precipitaciones ininterrumpidas.