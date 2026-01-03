Los alcaldes del PP exigen a Sánchez la reforma "urgente" del sistema de financiación local: "Hay una grave parálisis"

Los alcaldes del Partido Popular han denunciado que la situación financiera de los municipios atraviesa una "grave parálisis", motivada por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde la pasada legislatura.

Tras intensas reuniones mantenidas en las últimas semanas, los regidores, a los que se suman los de Castilla y León, han exigido una reforma "urgente" del sistema de financiación local que debe abordarse, aseguran, en paralelo al nuevo modelo de financiación autonómica.

"No aceptaremos que los ayuntamientos sigan siendo la administración olvidada", advierten los alcaldes, quienes acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de convertir la gestión municipal en una "carrera de obstáculos".

Además, denuncian que la prórroga presupuestaria desde 2023 impide a las entidades locales conocer los parámetros básicos para elaborar sus propias cuentas, sufriendo un "silencio administrativo" por parte del Estado que bloquea la planificación y la previsión.

Uno de los puntos más críticos para los populares es la imposición estatal de repercutir íntegramente el coste del servicio de recogida de residuos a los ciudadanos. Los alcaldes del PP califican esta medida como el "tasazo de basuras" y la consideran una decisión "injusta" que vulnera la autonomía fiscal de los ayuntamientos.

Por ello, exigen una modificación legislativa para derogar la obligatoriedad de esta tasa. "Reclamaremos una reforma que devuelva a los ayuntamientos la potestad de financiar el servicio según su propio criterio y situación económica, sin castigar a los vecinos con nuevas cargas impuestas desde Moncloa", defienden.

Frente al modelo estatal, los ayuntamientos del PP se comprometen a aplicar una "presión fiscal baja" para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo.

Asimismo, reclaman al Gobierno que desbloquee el uso de los remanentes municipales para que puedan invertirse en proyectos de inversión productiva, sostenible y, especialmente, en la construcción y promoción de vivienda pública.