La Aemet avisa a CyL: nieblas engelantes y cencelladas darán la bienvenida al 2026 bajo la amenaza de la borrasca Francis

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este 1 de enero de 2026 el aviso amarillo por nieblas engelantes en gran parte de la meseta norte, en una jornada que marca el inicio de un periodo de excepcional incertidumbre meteorológica en toda la Península.

Las provincias de León, Palencia, Valladolid y Zamora comenzarán el año bajo un manto de niebla densa que reducirá la visibilidad a apenas 100 metros en puntos del Bierzo y la meseta.

Estas nieblas tienen el valor añadido de ser engelantes, lo que provocará el fenómeno de la cencellada al congelarse las gotas sobre las superficies. Aunque el peligro se califica inicialmente como bajo, las autoridades recomiendan extremar la precaución en carretera ante las placas de hielo y la falta de visión.

Borrasca Francis

Más allá de las nieblas inmediatas, los meteorólogos vigilan de cerca la formación de la borrasca Francis cerca de las Azores. Este sistema se aproximará al golfo de Cádiz en los próximos días, transportando una masa de aire subtropical húmedo y templado sobre el territorio.

Sin embargo, el escenario se complica a partir del 3 de enero debido a la formación de una borrasca estacionaria en Escandinavia que abrirá un pasillo para la entrada de una masa de aire ártico sobre la Península.

El choque entre la humedad aportada por Francis y el frío polar del norte podría desencadenar un temporal de lluvias intensas y, lo más preocupante, nevadas copiosas en diversas regiones.

A partir del 4 y 5 de enero, coincidiendo con las tradicionales cabalgatas de Reyes, la interacción de estas masas de aire podría provocar nevadas en cotas medias y bajas del cuadrante suroriental y el centro peninsular.

Se esperan acumulados importantes especialmente en la Ibérica oriental, el este de la meseta sur, las sierras de la Comunidad Valenciana y el entorno de las Béticas, además de chubascos de nieve en el área cantábrica. No se descarta que la nieve alcance de forma más generalizada otras zonas del centro peninsular, aunque el nivel de incertidumbre sigue siendo elevado.

A partir del día 6 de enero, día de Reyes, el escenario más probable es que las precipitaciones pierdan intensidad y extensión en las zonas del sur, quedando las nevadas restringidas principalmente a las zonas de montaña del tercio norte.