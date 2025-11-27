Castilla y León estrena nueva señalización inteligente en puertos de montaña: ya se han instalado en 13 carreteras

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un proceso de digitalización de la red autonómica de carreteras con el despliegue de 26 nuevas señales de señalización inteligente en 13 carreteras de la Comunidad.

El director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, visitó hoy la instalación de uno de estos paneles en el Puerto de Navafría (Segovia), destacando la inversión de 346.000 euros cofinanciados con fondos propios y europeos (Next Generation).

El objetivo principal, asegura, es reforzar la seguridad vial en los puertos de montaña mediante tecnología que ofrece información en tiempo real sobre nieve, hielo y posibles restricciones de tráfico.

Puerta subrayó que esta tecnología es vital para la vialidad invernal, ya que “permiten informar de forma inmediata al conductor y actuar con antelación en momentos de climatología adversa”. La digitalización forma parte de una estrategia más amplia para desarrollar una red viaria “más segura, más preparada y con mejores recursos”.

Los paneles incorporan tecnología LED, detección de vehículos y gestión remota, facilitando la actualización rápida de mensajes según las condiciones meteorológicas.

Estarán ubicados en puntos clave como Puerto de la Hoya y Valdelavía (Ávila), Portillo de Busto y El Cabrio (Burgos), Piedrafita y Foncebadón (León), Piedrasluengas, Alto de la Varga y Puerto de las Portillas (Palencia), Puerto de la Hoya y Peña de Francia (Salamanca), Navafría y La Quesera (Segovia), Oncala, Carrasca y Corral del Chino (Soria), y Laguna de Peces (Zamora).

La instalación de estos paneles se integra en la campaña de vialidad invernal 2025-2026 de la Consejería de Movilidad, que cuenta con un dispositivo robusto: 474 profesionales, 147 máquinas quitanieves y 10.000 toneladas de sal para atender los más de 11.500 kilómetros de la red autonómica.

Puerta concluyó que el operativo combina la experiencia de los equipos con herramientas tecnológicas para una gestión más eficaz, buscando proteger la seguridad de los conductores y garantizar la movilidad.