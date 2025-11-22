Castilla y León declara dos días de luto por los fallecidos en el accidente minero de Cangas del Narcea

La Junta de Castilla y León ha declarado dos días de luto en señal de duelo por la muerte de dos mineros en el accidente ocurrido en la explotación ubicada en Cangas del Narcea, Asturias.

Uno de ellos, Anilson Soares, de 42 años, de origen caboverdiano y padre de familia, es residente en la comarca leonesa de Laciana.

Así, "el Gobierno de Castilla y León muestra el respeto de la Comunidad y su solidaridad con las víctimas y sus allegados", ha expresado la Junta en un comunicado remitido este sábado.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado el "profundo sentir" de Castilla y León ante esta terrible tragedia, y "todo el cariño" a las familias, compañeros y amigos de los mineros fallecidos. “No existen palabras para expresar el profundo dolor que sentimos por los trabajadores fallecidos, sus familiares y compañeros. D.E.P.”, publicó ayer en X el presidente Mañueco.

La Junta de Castilla y León ha señalado que ha estado en "permanente coordinación" con el Principado de Asturias para agradecer su intervención, así como a todos los servicios de emergencias que han participado en las labores de rescate y atención.