La Junta pide a Aena que tenga en cuenta la importancia de vuelos de CyL y se declaren obligaciones de servicio público

La Junta de Castilla y León ha elevado a Aena una serie de demandas clave dentro del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA 2027-2031), buscando una regulación "justa y eficiente" para sus cuatro aeropuertos.

Las propuestas se centran en aumentar el tráfico, garantizar la cohesión territorial y potenciar el desarrollo económico de la Comunidad y reclama que se garantice la conectividad de Burgos, León, Salamanca y Valladolid.

La principal exigencia de la Junta es la aplicación de Obligaciones de Servicio Público (OSP) para asegurar rutas de conexión con Madrid, Barcelona y las islas.

Esta medida es considerada vital para mejorar la movilidad ciudadana y la integración territorial, especialmente en aeropuertos que operan muy por debajo de su capacidad. La solicitud se fundamenta en la normativa de la Unión Europea, que permite imponer OSP en rutas estratégicas para el desarrollo autonómico.

Para impulsar la competitividad, la Junta solicita a Aena la ampliación de los horarios operativos y la modernización de las instalaciones de servicio al usuario.

Además, se exigen inversiones en sistemas de navegación, vigilancia y seguridad operacional. La propuesta también incluye la creación de incentivos comerciales para aeropuertos con menos de 300.000 pasajeros anuales y la promoción activa de nuevas rutas.

El documento de aportaciones hace hincapié en la necesidad de favorecer la intermodalidad para adaptarse a nuevas demandas como el turismo rural y los congresos.

Se traslada, además, la importancia de usos estratégicos, como el fomento de escuelas de formación en Burgos-Villafría o el impulso de terminales de carga en León. Finalmente, se pide apoyo técnico y financiero para aeródromos clave, citando a Garray (Soria) como ejemplo de relevancia logística.