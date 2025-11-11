Intur congregará este jueves a 70 touroperadores de más de 20 países en la jornada para profesionales

La Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur) celebra su vigésimo octava edición a partir del jueves con su jornada profesional, Intur Negocios. El evento arranca con una fuerte presencia internacional, congregando a 70 touroperadores de veinte países de Europa, América y Asia.

Por segundo año consecutivo Intur y Arpa Turismo Cultural se celebran de forma simultánea, aunando contenidos de carácter profesional el jueves y propuestas para públicos de todas las edades durante el fin de semana.

Los 70 compradores profesionales buscan propuestas de turismo de naturaleza, gastronómico, religioso, familiar y de congresos. Su principal interés se centra en el alojamiento de gama media-alta y alta, priorizando hoteles de cuatro o más estrellas y establecimientos boutique o con encanto. La demanda prima las experiencias exclusivas y personalizadas, con un aumento notable en la búsqueda de propuestas accesibles, turismo LGTBI+ y adaptadas para mascotas.

Intur Negocios no solo es un mercado, sino también un foro de debate en Intur Talks. Se abordarán temas cruciales como el marketing social, la inteligencia artificial, el análisis de datos y la sostenibilidad. Expertos de primer nivel, incluyendo a la investigadora Sofía Blanco Moreno (Universidad de León) y el director general del Instituto Tecnológico Hotelero, Álvaro Carrillo, analizarán los retos del turismo de interior.

Intur Viajeros: Portugal como Invitado Estelar

El espacio Intur Viajeros se abrirá al público del viernes 14 al domingo 16 en una superficie de 11.000 metros cuadrados, centrado en propuestas de naturaleza, cultura y enogastronomía. Este año destaca la participación de Leiria (Portugal) como destino invitado, reconocida por la Unesco como Ciudad Creativa de la Música. Además, regresan expositores como el Principado de Asturias y se incorporan Ceuta y Melilla.

Una de las novedades es la entrega, el viernes 14, de la primera edición de los premios Tourism4Nature, impulsados por la Fundación Forum Natura. Estos galardones buscan reconocer a municipios y empresas que trabajan "para la naturaleza", promoviendo modelos de gestión sostenible y conservación. Intur también mantiene acuerdos con numerosas asociaciones profesionales y acogerá una mesa redonda de FEPET sobre turismo, comunicación y big data.