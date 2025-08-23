Estos son los 245 pueblos de Castilla y León afectados por los incendios: consulta el listado para pedir ayudas
Repartidos por las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora.
Más información: 500 euros por familia evacuada y 5.500 por negocio: así son las primeras ayudas en Castilla y León por los incendios
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado hoy una orden de la Consejería de Medio Ambiente, con el listado de términos municipales y localidades de Castilla y León afectados por incendios forestales.
En total, hasta la fecha son 245, repartidos por las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora.
La orden señala que, ante la situación extraordinaria y excepcional generada por los incendios forestales en Castilla y León, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado miércoles el acuerdo por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por las llamas en las últimas semanas.
Además, en el apartado segundo de este acuerdo señala que a los efectos de la concesión de las ayudas previstas en el este acuerdo, se determinan los términos municipales y localidades afectados, especificando cuando proceda las localidades que hayan sido objeto de evacuación.
Para tramitar las ayudas anunciadas por la Junta de Castilla y León deberá cumplimentar un cuestionario sencillo acompañado de una declaración responsable que acredite la evacuación. Estas subvenciones se irán aprobando y tramitando en el propio Consejo de Gobierno a medida que se presenten las solicitudes, según informó la Junta el pasado jueves.
Provincia / Municipio-Localidad (entidad local menor o núcleo)
Ávila
Arenas de San Pedro
Arenas de San Pedro
Ávila
Ávila
Bernuy-Salinero
Ávila
Ávila
Urraca-Miguel
Ávila
Burgohondo
Burgohondo
Ávila
Cuevas del Valle
Cuevas del Valle
Ávila
El Arenal
El Arenal
Ávila
El Hornillo
El Hornillo
Ávila
Guisando
Guisando
Ávila
Herradón de Pinares
El Herradón
Ávila
Herradón de Pinares
La Cañada
Ávila
Las Navas del Marqués
Ciudad Ducal
Ávila
Las Navas del Marqués
La Estación
Ávila
Mediana de Voltoya
Mediana de Voltoya
Ávila
Mombeltrán
Mombeltrán
Ávila
Navalmoral
Navalmoral
Ávila
Navalperal de Pinares
Navalperal de Pinares
Ávila
Navaluenga
Navaluenga
Ávila
Ojos Albos
Ojos Albos
Ávila
San Bartolomé de Pinares
San Bartolomé de Pinares
Ávila
San Juan de la Nava
San Juan de la Nava
Ávila
Santa María del Cubillo
Aldeavieja
Ávila
Tornadizos de Ávila
Tornadizos de Ávila
León
Alija del Infantado
Alija del Infantado
León
Alija del Infantado
La Nora del Río
León
Alija del Infantado
Ozaniego (despoblado)
León
Alija del Infantado
Puente de la Vizana (despoblado)
León
Almanza
Calaveras de Abajo
León
Almanza
Calaveras de Arriba
León
Almanza
Canalejas
León
Arganza
Espanillo
León
Benuza
Llamas de Cabrera
León
Benuza
Pombriego
León
Benuza
Santalavilla
León
Boca de Huérgano
Barniedo de la Reina
León
Boca de Huérgano
Llánaves de la Reina
León
Boca de Huérgano
Los Espejos de la Reina
León
Boca de Huérgano
Portilla de la Reina
León
Boca de Huérgano
Valverde de la Sierra
León
Boca de Huérgano
Villafrea de la Reina
León
Borrenes
La Chana
León
Borrenes
Orellán
León
Borrenes
Voces
León
Burón
Casasuertes
León
Cacabelos
Villabuena
León
Carucedo
Carucedo
León
Carucedo
Las Médulas
León
Castrillo de Cabrera
Castrillo de Cabrera
León
Castrillo de Cabrera
Marrubio
León
Castrillo de Cabrera
Noceda de Cabrera
León
Castrillo de Cabrera
Odollo
León
Castrillo de Cabrera
Saceda
León
Castrocalbón
Calzada de la Valdería
León
Castrocalbón
Castrocalbón
León
Castrocalbón
Felechares de la Valdería
León
Castrocalbón
San Félix de la Valdería
León
Castrocontrigo
Pinilla de la Valdería
León
Castrocontrigo
Pobladura de Yuso
León
Cea
Monte de Riocamba (despoblado)
León
Cebrones del Río
San Juan de Torres
León
Destriana
Destriana
León
Destriana
Robledino de la Valduerna
León
Destriana
Robledo de la Valduerna
León
Encinedo
La Baña
León
Igüeña
Colinas del Campo de Martín Moro
León
Igüeña
Igüeña
León
Lucillo
Boisán
León
Lucillo
Busnadiego
León
Lucillo
Chana de Somoza
León
Lucillo
Filiel
León
Lucillo
Lucillo
León
Lucillo
Molinaferrera
León
Lucillo
Piedras Albas
León
Lucillo
Pobladura de la Sierra
León
Molinaseca
Acebo
León
Molinaseca
Riego de Ambrós
León
Murias de Paredes
Barrio de la Puente
León
Murias de Paredes
Fasgar
León
Murias de Paredes
Posada de Omaña
León
Murias de Paredes
Torrecillo
León
Murias de Paredes
Vegapujín
León
Oencia
Arnadelo
León
Oencia
Arnado
León
Oencia
Castropetre
León
Oencia
Gestoso
León
Oencia
Leiroso
León
Oencia
Lusio
León
Oencia
Oencia
León
Oencia
Sanvitul
León
Oencia
Villarrubín
León
Oseja de Sajambre
Oseja de Sajambre
León
Palacios de la Valduerna
Palacios de la Valduerna
León
Palacios de la Valduerna
Ribas de la Valduerna
León
Palacios del Sil
Salientes
León
Palacios del Sil
Susañe del Sil
León
Palacios del Sil
Valdeprado
León
Páramo del Sil
Anllares del Sil
León
Páramo del Sil
Anllarinos del Sil
León
Páramo del Sil
Argayo del Sil
León
Peranzanes
Cariseda
León
Peranzanes
Chano
León
Peranzanes
Faro
León
Peranzanes
Guímara
León
Peranzanes
Peranzanes
León
Peranzanes
Trascastro
León
Ponferrada
Bouzas
León
Ponferrada
Carracedo de Compludo
León
Ponferrada
Compludo
León
Ponferrada
Espinoso de Compludo
León
Ponferrada
Manzanedo de Valdueza
León
Ponferrada
Montes de Valdueza
León
Ponferrada
Palacios de Compludo
León
Ponferrada
Peñalba de Santiago
León
Ponferrada
San Cristóbal de Valdueza
León
Posada de Valdeón
Caín de Valdeón
León
Posada de Valdeón
Caldevilla de Valdeón
León
Posada de Valdeón
Cordiñanes de Valdeón
León
Posada de Valdeón
Los Llanos de Valdeón
León
Posada de Valdeón
Posada de Valdeón
León
Posada de Valdeón
Prada de Valdeón
León
Posada de Valdeón
Santa Marina de Valdeón
León
Posada de Valdeón
Soto de Valdeón
León
Pozuelo del Páramo
Altobar de la Encomienda
León
Priaranza del Bierzo
Ferradillo
León
Puente de Domingo Flórez
Yeres
León
Quintana del Marco
Genestacio de la Vega
León
Quintana del Marco
Quintana del Marco
León
Quintana y Congosto
Herreros de Jamuz
León
Quintana y Congosto
Palacios de Jamuz
León
Quintana y Congosto
Quintana y Congosto
León
Quintana y Congosto
Quintanilla de Flórez
León
Quintana y Congosto
Tabuyuelo de Jamuz
León
Quintana y Congosto
Torneros de Jamuz
León
Riaño
Riaño
León
Riego de la Vega
Castrotierra de la Valduerna
León
San Esteban de Nogales
San Esteban de Nogales
León
Santa Colomba de Somoza
Andiñuela
León
Santa Colomba de Somoza
Foncebadón
León
Santa Colomba de Somoza
Manjarín (despoblado)
León
Santa Colomba de Somoza
Prada de la Sierra (despoblado)
León
Santa Colomba de Somoza
Santa Colomba de Somoza
León
Santa Colomba de Somoza
Santa Marina de Somoza
León
Santa Colomba de Somoza
Tabladillo
León
Santa Colomba de Somoza
Turienzo de los Caballeros
León
Santa Colomba de Somoza
Valdemanzanas
León
Santa Colomba de Somoza
Villar de Ciervos
León
Santa Elena de Jamuz
Jiménez de Jamuz
León
Santa Elena de Jamuz
Santa Elena de Jamuz
León
Santa Elena de Jamuz
Villanueva de Jamuz
León
Sobrado
Cabarcos
León
Sobrado
Cabeza de Campo
León
Sobrado
La Ribera
León
Sobrado
Santo Tirso de Cabarcos
León
Sobrado
Sobredo
León
Truchas
Corporales
León
Valderrueda
La Espina
León
Valderrueda
Valcuende
León
Vega de Espinareda
San Pedro de Olleros
León
Villablino
Caboalles de Abajo
León
Villablino
Orallo
León
Villablino
Sosas de Laciana
León
Villablino
Villablino
León
Villafranca del Bierzo
Paradiña
León
Villafranca del Bierzo
Pobladura de Somoza
León
Villamontán de la Valduerna
Fresno de la Valduerna
León
Villamontán de la Valduerna
Miñambres de la Valduerna
León
Villamontán de la Valduerna
Posada y Torre de la Valduerna
León
Villamontán de la Valduerna
Redelga de la Valduerna
León
Villamontán de la Valduerna
Valle de la Valduerna
León
Villamontán de la Valduerna
Villalís de la Valduerna
León
Villamontán de la Valduerna
Villamontán de la Valduerna
Palencia
Cervera de Pisuerga
Resoba
Palencia
Fresno del Río
Fresno del Río
Palencia
Guardo
San Pedro de Cansoles
Palencia
La Pernía
Abadía de Lebanza
Palencia
La Pernía
El Campo
Palencia
La Pernía
Lebanza
Palencia
La Pernía
Lores
Palencia
Mantinos
Mantinos
Palencia
Polentinos
Polentinos
Palencia
Velilla del Río Carrión
Cardaño de Arriba
Palencia
Villalba de Guardo
Villalba de Guardo
Salamanca
Cipérez
Cipérez
Salamanca
Cipérez
Huelmos
Salamanca
Cipérez
San Cristóbal de los Mochuelos
Salamanca
Espadaña
Becerril
Salamanca
Espadaña
Espadaña
Salamanca
Espadaña
Pedernal
Salamanca
Peralejos de Arriba
Peralejos de Arriba
Salamanca
Puertas
Cerezal de Puertas
Salamanca
Puertas
El Gróo
Salamanca
Tremedal de Tormes
Peñalvo
Salamanca
Tremedal de Tormes
Trabadillo
Salamanca
Tremedal de Tormes
Tremedal de Tormes
Salamanca
Villar de Peralonso
Villar de Peralonso
Salamanca
Villaseco de los Reyes
Berganciano
Salamanca
Villaseco de los Reyes
Gejo de los Reyes
Salamanca
Villaseco de los Reyes
Villaseco de los Reyes
Zamora
Alcubilla de Nogales
Alcubilla de Nogales
Zamora
Ayoó de Vidriales
Ayoó de Vidriales
Zamora
Ayoó de Vidriales
Carracedo
Zamora
Ayoó de Vidriales
Congosta
Zamora
Brime de Sog
Brime de Sog
Zamora
Cubo de Benavente
Cubo de Benavente
Zamora
Ferreruela
Ferreruela de Tábara
Zamora
Ferreruela
Sesnández de Tábara
Zamora
Fuente Encalada
Fuente Encalada
Zamora
Galende
Moncabril
Zamora
|
Galende
|
Ribadelago
|
Zamora
|
Galende
|
Ribadelago Nuevo
|
Zamora
|
Galende
|
San Martín de Castañeda
|
Zamora
|
Galende
|
Vigo
|
Zamora
|
Gallegos del Río
|
Puercas
|
Zamora
|
Gallegos del Río
|
Valer
|
Zamora
|
Hermisende
|
Castromil
|
Zamora
|
Losacio
|
Losacio
|
Zamora
|
Molezuelas de la Carballeda
|
Molezuelas de la Carballeda
|
Zamora
|
Pías
|
Barjacoba
|
Zamora
|
Pías
|
Pías
|
Zamora
|
Pías
|
Villanueva de la Sierra
|
Zamora
|
Porto
|
Porto
|
Zamora
|
Riofrío de Aliste
|
Abejera
|
Zamora
|
Riofrío de Aliste
|
Riofrío de Aliste
|
Zamora
|
Riofrío de Aliste
|
Sarracín de Aliste
|
Zamora
|
Rosinos de la Requejada
|
Doney de la Requejada
|
Zamora
|
San Justo
|
Barrio de Rábano
|
Zamora
|
San Justo
|
Coso
|
Zamora
|
San Justo
|
Rábano de Sanabria
|
Zamora
|
San Justo
|
San Ciprián
|
Zamora
|
San Justo
|
San Justo
|
Zamora
|
San Pedro de Ceque
|
San Pedro de Ceque
|
Zamora
|
San Vicente de la Cabeza
|
Bercianos de Aliste
|
Zamora
|
Santibáñez de Vidriales
|
San Pedro de la Viña
|
Zamora
|
Tábara
|
Tábara
|
Zamora
|
Trefacio
|
Cerdillo
|
Zamora
|
Trefacio
|
Murias
|
Zamora
|
Uña de Quintana
|
Uña de Quintana
|
Zamora
|
Vegalatrave
|
Vegalatrave
|
Zamora
|
Villageriz
|
Villageriz
Además, se completa el listado de las localidades de Castilla y León que han sido evacuadas en algún momento con motivo de los incendios forestales durante el verano de 2025:
Provincia/ Municipio-Localidades (entidades locales menores o núcleos)
|
León
|
Igüeña
|
Igüeña y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano
|
León
|
Páramo del Sil
|
Anllarinos del Sil
|
Salamanca
|
Espadaña
|
Becerril y Pedernal
|
Zamora
|
Ayoó de Vidriales
|
Carracedo
|
Zamora
|
San Justo
|
San Justo