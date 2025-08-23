Casas incendiadas en Lusio (León)

Casas incendiadas en Lusio (León) César Hornija ICAL.

Castilla y León

Estos son los 245 pueblos de Castilla y León afectados por los incendios: consulta el listado para pedir ayudas

Repartidos por las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora.

Más información: 500 euros por familia evacuada y 5.500 por negocio: así son las primeras ayudas en Castilla y León por los incendios

Publicada
Actualizada

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado hoy una orden de la Consejería de Medio Ambiente, con el listado de términos municipales y localidades de Castilla y León afectados por incendios forestales.

En total, hasta la fecha son 245, repartidos por las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, y la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, comparecen en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La orden señala que, ante la situación extraordinaria y excepcional generada por los incendios forestales en Castilla y León, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado miércoles el acuerdo por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por las llamas en las últimas semanas.

Además, en el apartado segundo de este acuerdo señala que a los efectos de la concesión de las ayudas previstas en el este acuerdo, se determinan los términos municipales y localidades afectados, especificando cuando proceda las localidades que hayan sido objeto de evacuación.

Para tramitar las ayudas anunciadas por la Junta de Castilla y León deberá cumplimentar un cuestionario sencillo acompañado de una declaración responsable que acredite la evacuación. Estas subvenciones se irán aprobando y tramitando en el propio Consejo de Gobierno a medida que se presenten las solicitudes, según informó la Junta el pasado jueves.

Provincia / Municipio-Localidad (entidad local menor o núcleo)

Ávila

Arenas de San Pedro

Arenas de San Pedro

Ávila

Ávila

Bernuy-Salinero

Ávila

Ávila

Urraca-Miguel

Ávila

Burgohondo

Burgohondo

Ávila

Cuevas del Valle

Cuevas del Valle

Ávila

El Arenal

El Arenal

Ávila

El Hornillo

El Hornillo

Ávila

Guisando

Guisando

Ávila

Herradón de Pinares

El Herradón

Ávila

Herradón de Pinares

La Cañada

Ávila

Las Navas del Marqués

Ciudad Ducal

Ávila

Las Navas del Marqués

La Estación

Ávila

Mediana de Voltoya

Mediana de Voltoya

Ávila

Mombeltrán

Mombeltrán

Ávila

Navalmoral

Navalmoral

Ávila

Navalperal de Pinares

Navalperal de Pinares

Ávila

Navaluenga

Navaluenga

Ávila

Ojos Albos

Ojos Albos

Ávila

San Bartolomé de Pinares

San Bartolomé de Pinares

Ávila

San Juan de la Nava

San Juan de la Nava

Ávila

Santa María del Cubillo

Aldeavieja

Ávila

Tornadizos de Ávila

Tornadizos de Ávila

León

Alija del Infantado

Alija del Infantado

León

Alija del Infantado

La Nora del Río

León

Alija del Infantado

Ozaniego (despoblado)

León

Alija del Infantado

Puente de la Vizana (despoblado)

León

Almanza

Calaveras de Abajo

León

Almanza

Calaveras de Arriba

León

Almanza

Canalejas

León

Arganza

Espanillo

León

Benuza

Llamas de Cabrera

León

Benuza

Pombriego

León

Benuza

Santalavilla

León

Boca de Huérgano

Barniedo de la Reina

León

Boca de Huérgano

Llánaves de la Reina

León

Boca de Huérgano

Los Espejos de la Reina

León

Boca de Huérgano

Portilla de la Reina

León

Boca de Huérgano

Valverde de la Sierra

León

Boca de Huérgano

Villafrea de la Reina

León

Borrenes

La Chana

León

Borrenes

Orellán

León

Borrenes

Voces

León

Burón

Casasuertes

León

Cacabelos

Villabuena

León

Carucedo

Carucedo

León

Carucedo

Las Médulas

León

Castrillo de Cabrera

Castrillo de Cabrera

León

Castrillo de Cabrera

Marrubio

León

Castrillo de Cabrera

Noceda de Cabrera

León

Castrillo de Cabrera

Odollo

León

Castrillo de Cabrera

Saceda

León

Castrocalbón

Calzada de la Valdería

León

Castrocalbón

Castrocalbón

León

Castrocalbón

Felechares de la Valdería

León

Castrocalbón

San Félix de la Valdería

León

Castrocontrigo

Pinilla de la Valdería

León

Castrocontrigo

Pobladura de Yuso

León

Cea

Monte de Riocamba (despoblado)

León

Cebrones del Río

San Juan de Torres

León

Destriana

Destriana

León

Destriana

Robledino de la Valduerna

León

Destriana

Robledo de la Valduerna

León

Encinedo

La Baña

León

Igüeña

Colinas del Campo de Martín Moro

León

Igüeña

Igüeña

León

Lucillo

Boisán

León

Lucillo

Busnadiego

León

Lucillo

Chana de Somoza

León

Lucillo

Filiel

León

Lucillo

Lucillo

León

Lucillo

Molinaferrera

León

Lucillo

Piedras Albas

León

Lucillo

Pobladura de la Sierra

León

Molinaseca

Acebo

León

Molinaseca

Riego de Ambrós

León

Murias de Paredes

Barrio de la Puente

León

Murias de Paredes

Fasgar

León

Murias de Paredes

Posada de Omaña

León

Murias de Paredes

Torrecillo

León

Murias de Paredes

Vegapujín

León

Oencia

Arnadelo

León

Oencia

Arnado

León

Oencia

Castropetre

León

Oencia

Gestoso

León

Oencia

Leiroso

León

Oencia

Lusio

León

Oencia

Oencia

León

Oencia

Sanvitul

León

Oencia

Villarrubín

León

Oseja de Sajambre

Oseja de Sajambre

León

Palacios de la Valduerna

Palacios de la Valduerna

León

Palacios de la Valduerna

Ribas de la Valduerna

León

Palacios del Sil

Salientes

León

Palacios del Sil

Susañe del Sil

León

Palacios del Sil

Valdeprado

León

Páramo del Sil

Anllares del Sil

León

Páramo del Sil

Anllarinos del Sil

León

Páramo del Sil

Argayo del Sil

León

Peranzanes

Cariseda

León

Peranzanes

Chano

León

Peranzanes

Faro

León

Peranzanes

Guímara

León

Peranzanes

Peranzanes

León

Peranzanes

Trascastro

León

Ponferrada

Bouzas

León

Ponferrada

Carracedo de Compludo

León

Ponferrada

Compludo

León

Ponferrada

Espinoso de Compludo

León

Ponferrada

Manzanedo de Valdueza

León

Ponferrada

Montes de Valdueza

León

Ponferrada

Palacios de Compludo

León

Ponferrada

Peñalba de Santiago

León

Ponferrada

San Cristóbal de Valdueza

León

Posada de Valdeón

Caín de Valdeón

León

Posada de Valdeón

Caldevilla de Valdeón

León

Posada de Valdeón

Cordiñanes de Valdeón

León

Posada de Valdeón

Los Llanos de Valdeón

León

Posada de Valdeón

Posada de Valdeón

León

Posada de Valdeón

Prada de Valdeón

León

Posada de Valdeón

Santa Marina de Valdeón

León

Posada de Valdeón

Soto de Valdeón

León

Pozuelo del Páramo

Altobar de la Encomienda

León

Priaranza del Bierzo

Ferradillo

León

Puente de Domingo Flórez

Yeres

León

Quintana del Marco

Genestacio de la Vega

León

Quintana del Marco

Quintana del Marco

León

Quintana y Congosto

Herreros de Jamuz

León

Quintana y Congosto

Palacios de Jamuz

León

Quintana y Congosto

Quintana y Congosto

León

Quintana y Congosto

Quintanilla de Flórez

León

Quintana y Congosto

Tabuyuelo de Jamuz

León

Quintana y Congosto

Torneros de Jamuz

León

Riaño

Riaño

León

Riego de la Vega

Castrotierra de la Valduerna

León

San Esteban de Nogales

San Esteban de Nogales

León

Santa Colomba de Somoza

Andiñuela

León

Santa Colomba de Somoza

Foncebadón

León

Santa Colomba de Somoza

Manjarín (despoblado)

León

Santa Colomba de Somoza

Prada de la Sierra (despoblado)

León

Santa Colomba de Somoza

Santa Colomba de Somoza

León

Santa Colomba de Somoza

Santa Marina de Somoza

León

Santa Colomba de Somoza

Tabladillo

León

Santa Colomba de Somoza

Turienzo de los Caballeros

León

Santa Colomba de Somoza

Valdemanzanas

León

Santa Colomba de Somoza

Villar de Ciervos

León

Santa Elena de Jamuz

Jiménez de Jamuz

León

Santa Elena de Jamuz

Santa Elena de Jamuz

León

Santa Elena de Jamuz

Villanueva de Jamuz

León

Sobrado

Cabarcos

León

Sobrado

Cabeza de Campo

León

Sobrado

La Ribera

León

Sobrado

Santo Tirso de Cabarcos

León

Sobrado

Sobredo

León

Truchas

Corporales

León

Valderrueda

La Espina

León

Valderrueda

Valcuende

León

Vega de Espinareda

San Pedro de Olleros

León

Villablino

Caboalles de Abajo

León

Villablino

Orallo

León

Villablino

Sosas de Laciana

León

Villablino

Villablino

León

Villafranca del Bierzo

Paradiña

León

Villafranca del Bierzo

Pobladura de Somoza

León

Villamontán de la Valduerna

Fresno de la Valduerna

León

Villamontán de la Valduerna

Miñambres de la Valduerna

León

Villamontán de la Valduerna

Posada y Torre de la Valduerna

León

Villamontán de la Valduerna

Redelga de la Valduerna

León

Villamontán de la Valduerna

Valle de la Valduerna

León

Villamontán de la Valduerna

Villalís de la Valduerna

León

Villamontán de la Valduerna

Villamontán de la Valduerna

Palencia

Cervera de Pisuerga

Resoba

Palencia

Fresno del Río

Fresno del Río

Palencia

Guardo

San Pedro de Cansoles

Palencia

La Pernía

Abadía de Lebanza

Palencia

La Pernía

El Campo

Palencia

La Pernía

Lebanza

Palencia

La Pernía

Lores

Palencia

Mantinos

Mantinos

Palencia

Polentinos

Polentinos

Palencia

Velilla del Río Carrión

Cardaño de Arriba

Palencia

Villalba de Guardo

Villalba de Guardo

Salamanca

Cipérez

Cipérez

Salamanca

Cipérez

Huelmos

Salamanca

Cipérez

San Cristóbal de los Mochuelos

Salamanca

Espadaña

Becerril

Salamanca

Espadaña

Espadaña

Salamanca

Espadaña

Pedernal

Salamanca

Peralejos de Arriba

Peralejos de Arriba

Salamanca

Puertas

Cerezal de Puertas

Salamanca

Puertas

El Gróo

Salamanca

Tremedal de Tormes

Peñalvo

Salamanca

Tremedal de Tormes

Trabadillo

Salamanca

Tremedal de Tormes

Tremedal de Tormes

Salamanca

Villar de Peralonso

Villar de Peralonso

Salamanca

Villaseco de los Reyes

Berganciano

Salamanca

Villaseco de los Reyes

Gejo de los Reyes

Salamanca

Villaseco de los Reyes

Villaseco de los Reyes

Zamora

Alcubilla de Nogales

Alcubilla de Nogales

Zamora

Ayoó de Vidriales

Ayoó de Vidriales

Zamora

Ayoó de Vidriales

Carracedo

Zamora

Ayoó de Vidriales

Congosta

Zamora

Brime de Sog

Brime de Sog

Zamora

Cubo de Benavente

Cubo de Benavente

Zamora

Ferreruela

Ferreruela de Tábara

Zamora

Ferreruela

Sesnández de Tábara

Zamora

Fuente Encalada

Fuente Encalada

Zamora

Galende

Moncabril

Zamora

Galende

Ribadelago

Zamora

Galende

Ribadelago Nuevo

Zamora

Galende

San Martín de Castañeda

Zamora

Galende

Vigo

Zamora

Gallegos del Río

Puercas

Zamora

Gallegos del Río

Valer

Zamora

Hermisende

Castromil

Zamora

Losacio

Losacio

Zamora

Molezuelas de la Carballeda

Molezuelas de la Carballeda

Zamora

Pías

Barjacoba

Zamora

Pías

Pías

Zamora

Pías

Villanueva de la Sierra

Zamora

Porto

Porto

Zamora

Riofrío de Aliste

Abejera

Zamora

Riofrío de Aliste

Riofrío de Aliste

Zamora

Riofrío de Aliste

Sarracín de Aliste

Zamora

Rosinos de la Requejada

Doney de la Requejada

Zamora

San Justo

Barrio de Rábano

Zamora

San Justo

Coso

Zamora

San Justo

Rábano de Sanabria

Zamora

San Justo

San Ciprián

Zamora

San Justo

San Justo

Zamora

San Pedro de Ceque

San Pedro de Ceque

Zamora

San Vicente de la Cabeza

Bercianos de Aliste

Zamora

Santibáñez de Vidriales

San Pedro de la Viña

Zamora

Tábara

Tábara

Zamora

Trefacio

Cerdillo

Zamora

Trefacio

Murias

Zamora

Uña de Quintana

Uña de Quintana

Zamora

Vegalatrave

Vegalatrave

Zamora

Villageriz

Villageriz

Además, se completa el listado de las localidades de Castilla y León que han sido evacuadas en algún momento con motivo de los incendios forestales durante el verano de 2025:

Provincia/ Municipio-Localidades (entidades locales menores o núcleos)

León

Igüeña

Igüeña y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano

León

Páramo del Sil

Anllarinos del Sil

Salamanca

Espadaña

Becerril y Pedernal

Zamora

Ayoó de Vidriales

Carracedo

Zamora

San Justo

San Justo