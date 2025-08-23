Estos son los 245 pueblos de Castilla y León afectados por los incendios: consulta el listado para pedir ayudas

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado hoy una orden de la Consejería de Medio Ambiente, con el listado de términos municipales y localidades de Castilla y León afectados por incendios forestales.

En total, hasta la fecha son 245, repartidos por las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora.

La orden señala que, ante la situación extraordinaria y excepcional generada por los incendios forestales en Castilla y León, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado miércoles el acuerdo por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por las llamas en las últimas semanas.

Además, en el apartado segundo de este acuerdo señala que a los efectos de la concesión de las ayudas previstas en el este acuerdo, se determinan los términos municipales y localidades afectados, especificando cuando proceda las localidades que hayan sido objeto de evacuación.

Para tramitar las ayudas anunciadas por la Junta de Castilla y León deberá cumplimentar un cuestionario sencillo acompañado de una declaración responsable que acredite la evacuación. Estas subvenciones se irán aprobando y tramitando en el propio Consejo de Gobierno a medida que se presenten las solicitudes, según informó la Junta el pasado jueves.

Provincia / Municipio-Localidad (entidad local menor o núcleo)

Ávila Arenas de San Pedro Arenas de San Pedro Ávila Ávila Bernuy-Salinero Ávila Ávila Urraca-Miguel Ávila Burgohondo Burgohondo Ávila Cuevas del Valle Cuevas del Valle Ávila El Arenal El Arenal Ávila El Hornillo El Hornillo Ávila Guisando Guisando Ávila Herradón de Pinares El Herradón Ávila Herradón de Pinares La Cañada Ávila Las Navas del Marqués Ciudad Ducal Ávila Las Navas del Marqués La Estación Ávila Mediana de Voltoya Mediana de Voltoya Ávila Mombeltrán Mombeltrán Ávila Navalmoral Navalmoral Ávila Navalperal de Pinares Navalperal de Pinares Ávila Navaluenga Navaluenga Ávila Ojos Albos Ojos Albos Ávila San Bartolomé de Pinares San Bartolomé de Pinares Ávila San Juan de la Nava San Juan de la Nava Ávila Santa María del Cubillo Aldeavieja Ávila Tornadizos de Ávila Tornadizos de Ávila León Alija del Infantado Alija del Infantado León Alija del Infantado La Nora del Río León Alija del Infantado Ozaniego (despoblado) León Alija del Infantado Puente de la Vizana (despoblado) León Almanza Calaveras de Abajo León Almanza Calaveras de Arriba León Almanza Canalejas León Arganza Espanillo León Benuza Llamas de Cabrera León Benuza Pombriego León Benuza Santalavilla León Boca de Huérgano Barniedo de la Reina León Boca de Huérgano Llánaves de la Reina León Boca de Huérgano Los Espejos de la Reina León Boca de Huérgano Portilla de la Reina León Boca de Huérgano Valverde de la Sierra León Boca de Huérgano Villafrea de la Reina León Borrenes La Chana León Borrenes Orellán León Borrenes Voces León Burón Casasuertes León Cacabelos Villabuena León Carucedo Carucedo León Carucedo Las Médulas León Castrillo de Cabrera Castrillo de Cabrera León Castrillo de Cabrera Marrubio León Castrillo de Cabrera Noceda de Cabrera León Castrillo de Cabrera Odollo León Castrillo de Cabrera Saceda León Castrocalbón Calzada de la Valdería León Castrocalbón Castrocalbón León Castrocalbón Felechares de la Valdería León Castrocalbón San Félix de la Valdería León Castrocontrigo Pinilla de la Valdería León Castrocontrigo Pobladura de Yuso León Cea Monte de Riocamba (despoblado) León Cebrones del Río San Juan de Torres León Destriana Destriana León Destriana Robledino de la Valduerna León Destriana Robledo de la Valduerna León Encinedo La Baña León Igüeña Colinas del Campo de Martín Moro León Igüeña Igüeña León Lucillo Boisán León Lucillo Busnadiego León Lucillo Chana de Somoza León Lucillo Filiel León Lucillo Lucillo León Lucillo Molinaferrera León Lucillo Piedras Albas León Lucillo Pobladura de la Sierra León Molinaseca Acebo León Molinaseca Riego de Ambrós León Murias de Paredes Barrio de la Puente León Murias de Paredes Fasgar León Murias de Paredes Posada de Omaña León Murias de Paredes Torrecillo León Murias de Paredes Vegapujín León Oencia Arnadelo León Oencia Arnado León Oencia Castropetre León Oencia Gestoso León Oencia Leiroso León Oencia Lusio León Oencia Oencia León Oencia Sanvitul León Oencia Villarrubín León Oseja de Sajambre Oseja de Sajambre León Palacios de la Valduerna Palacios de la Valduerna León Palacios de la Valduerna Ribas de la Valduerna León Palacios del Sil Salientes León Palacios del Sil Susañe del Sil León Palacios del Sil Valdeprado León Páramo del Sil Anllares del Sil León Páramo del Sil Anllarinos del Sil León Páramo del Sil Argayo del Sil León Peranzanes Cariseda León Peranzanes Chano León Peranzanes Faro León Peranzanes Guímara León Peranzanes Peranzanes León Peranzanes Trascastro León Ponferrada Bouzas León Ponferrada Carracedo de Compludo León Ponferrada Compludo León Ponferrada Espinoso de Compludo León Ponferrada Manzanedo de Valdueza León Ponferrada Montes de Valdueza León Ponferrada Palacios de Compludo León Ponferrada Peñalba de Santiago León Ponferrada San Cristóbal de Valdueza León Posada de Valdeón Caín de Valdeón León Posada de Valdeón Caldevilla de Valdeón León Posada de Valdeón Cordiñanes de Valdeón León Posada de Valdeón Los Llanos de Valdeón León Posada de Valdeón Posada de Valdeón León Posada de Valdeón Prada de Valdeón León Posada de Valdeón Santa Marina de Valdeón León Posada de Valdeón Soto de Valdeón León Pozuelo del Páramo Altobar de la Encomienda León Priaranza del Bierzo Ferradillo León Puente de Domingo Flórez Yeres León Quintana del Marco Genestacio de la Vega León Quintana del Marco Quintana del Marco León Quintana y Congosto Herreros de Jamuz León Quintana y Congosto Palacios de Jamuz León Quintana y Congosto Quintana y Congosto León Quintana y Congosto Quintanilla de Flórez León Quintana y Congosto Tabuyuelo de Jamuz León Quintana y Congosto Torneros de Jamuz León Riaño Riaño León Riego de la Vega Castrotierra de la Valduerna León San Esteban de Nogales San Esteban de Nogales León Santa Colomba de Somoza Andiñuela León Santa Colomba de Somoza Foncebadón León Santa Colomba de Somoza Manjarín (despoblado) León Santa Colomba de Somoza Prada de la Sierra (despoblado) León Santa Colomba de Somoza Santa Colomba de Somoza León Santa Colomba de Somoza Santa Marina de Somoza León Santa Colomba de Somoza Tabladillo León Santa Colomba de Somoza Turienzo de los Caballeros León Santa Colomba de Somoza Valdemanzanas León Santa Colomba de Somoza Villar de Ciervos León Santa Elena de Jamuz Jiménez de Jamuz León Santa Elena de Jamuz Santa Elena de Jamuz León Santa Elena de Jamuz Villanueva de Jamuz León Sobrado Cabarcos León Sobrado Cabeza de Campo León Sobrado La Ribera León Sobrado Santo Tirso de Cabarcos León Sobrado Sobredo León Truchas Corporales León Valderrueda La Espina León Valderrueda Valcuende León Vega de Espinareda San Pedro de Olleros León Villablino Caboalles de Abajo León Villablino Orallo León Villablino Sosas de Laciana León Villablino Villablino León Villafranca del Bierzo Paradiña León Villafranca del Bierzo Pobladura de Somoza León Villamontán de la Valduerna Fresno de la Valduerna León Villamontán de la Valduerna Miñambres de la Valduerna León Villamontán de la Valduerna Posada y Torre de la Valduerna León Villamontán de la Valduerna Redelga de la Valduerna León Villamontán de la Valduerna Valle de la Valduerna León Villamontán de la Valduerna Villalís de la Valduerna León Villamontán de la Valduerna Villamontán de la Valduerna Palencia Cervera de Pisuerga Resoba Palencia Fresno del Río Fresno del Río Palencia Guardo San Pedro de Cansoles Palencia La Pernía Abadía de Lebanza Palencia La Pernía El Campo Palencia La Pernía Lebanza Palencia La Pernía Lores Palencia Mantinos Mantinos Palencia Polentinos Polentinos Palencia Velilla del Río Carrión Cardaño de Arriba Palencia Villalba de Guardo Villalba de Guardo Salamanca Cipérez Cipérez Salamanca Cipérez Huelmos Salamanca Cipérez San Cristóbal de los Mochuelos Salamanca Espadaña Becerril Salamanca Espadaña Espadaña Salamanca Espadaña Pedernal Salamanca Peralejos de Arriba Peralejos de Arriba Salamanca Puertas Cerezal de Puertas Salamanca Puertas El Gróo Salamanca Tremedal de Tormes Peñalvo Salamanca Tremedal de Tormes Trabadillo Salamanca Tremedal de Tormes Tremedal de Tormes Salamanca Villar de Peralonso Villar de Peralonso Salamanca Villaseco de los Reyes Berganciano Salamanca Villaseco de los Reyes Gejo de los Reyes Salamanca Villaseco de los Reyes Villaseco de los Reyes Zamora Alcubilla de Nogales Alcubilla de Nogales Zamora Ayoó de Vidriales Ayoó de Vidriales Zamora Ayoó de Vidriales Carracedo Zamora Ayoó de Vidriales Congosta Zamora Brime de Sog Brime de Sog Zamora Cubo de Benavente Cubo de Benavente Zamora Ferreruela Ferreruela de Tábara Zamora Ferreruela Sesnández de Tábara Zamora Fuente Encalada Fuente Encalada Zamora Galende Moncabril Zamora Galende Ribadelago Zamora Galende Ribadelago Nuevo Zamora Galende San Martín de Castañeda Zamora Galende Vigo Zamora Gallegos del Río Puercas Zamora Gallegos del Río Valer Zamora Hermisende Castromil Zamora Losacio Losacio Zamora Molezuelas de la Carballeda Molezuelas de la Carballeda Zamora Pías Barjacoba Zamora Pías Pías Zamora Pías Villanueva de la Sierra Zamora Porto Porto Zamora Riofrío de Aliste Abejera Zamora Riofrío de Aliste Riofrío de Aliste Zamora Riofrío de Aliste Sarracín de Aliste Zamora Rosinos de la Requejada Doney de la Requejada Zamora San Justo Barrio de Rábano Zamora San Justo Coso Zamora San Justo Rábano de Sanabria Zamora San Justo San Ciprián Zamora San Justo San Justo Zamora San Pedro de Ceque San Pedro de Ceque Zamora San Vicente de la Cabeza Bercianos de Aliste Zamora Santibáñez de Vidriales San Pedro de la Viña Zamora Tábara Tábara Zamora Trefacio Cerdillo Zamora Trefacio Murias Zamora Uña de Quintana Uña de Quintana Zamora Vegalatrave Vegalatrave Zamora Villageriz Villageriz

Además, se completa el listado de las localidades de Castilla y León que han sido evacuadas en algún momento con motivo de los incendios forestales durante el verano de 2025:

Provincia/ Municipio-Localidades (entidades locales menores o núcleos)