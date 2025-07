"Cambiar un Ferrari por un Seat en Sanabria, Medina y Segovia es un insulto": el presidente de usuarios del AVE en CyL estalla

Carlos Perfecto Pérez García es el presidente de la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad en Castilla y León desde hace cinco años y también es el portavoz de la Federación Nacional.

A sus 56 años, el vallisoletano ha vivido meses duros que han terminado con la victoria de Abel Caballero, alcalde de Vigo, que verá cómo los trenes de Galicia con destino a Madrid llegan antes, a costa de una reducción de frecuencias.

Reducción que afecta a nuestra Comunidad. En concreto a Sanabria, en la provincia de Zamora, a Medina del Campo, en la vallisoletana, y a Segovia.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con él sobre ello y de muchos temas más en días en los que los sucesos en trenes de la región se han sucedido.

P.- Cuando Abel Caballero, hace meses, aseguró que daría batalla para reducir media hora el tiempo del AVE actual a Madrid. ¿Qué pensó?

R.- Que trabajaría en una línea constructiva y no disruptiva, tanto territorial como socialmente.

P.- ¿No pensó por un momento que podría tratarse de una broma el hecho de que propusiera la eliminación de paradas para reducir este tiempo?

R.- Cuando escuchas lo de la eliminación de paradas sorprende. Sobre todo, cuando viene de un exministro de Fomento y de un político del calado que se presumía que tenía este hombre. Al final la broma se ha convertido en un ataque.

P.- El tiempo pasaba y se barruntaba que Castilla y León iba a ser una de las damnificadas.

R.- El tiempo ha puesto a todos en su particular escenario. Al que exigía esta forma de entender la política territorial y también a los representantes públicos que han asumido sus directrices. Castilla y León sale muy perjudicada.

P.- ¿Cómo ha visto el papel del presidente de Renfe en todos estos meses hasta el 9 de julio?

R.- Es el papel que tiene un presidente de Renfe, dentro de la responsabilidad que debe asumir y la delimitación marcada por el Ministerio de Transportes. No me ha sorprendido. Álvaro Fernández tiene un gran conocimiento de los datos, de la movilidad y su bagaje y experiencia le precede. Antes del 9 de julio, ha hecho su papel.

P.- Aseguraba que la supresión de paradas en Castilla y León era una decisión de interés general.

R.- El interés general siempre debe tener presente a la parte más débil. El interés general no es que para que los grandes territorios, cabeceras en este caso, o destinos, tengan más poder de decisión sobre el pequeño o sobre la zona rural como es Sanabria o Medina del Campo o una capital pequeña como Zamora. El interés general es igual a Justicia Social. Que juzguen los lectores si esto es interés general. Es como si vives en un pueblo de 5000 habitantes, al lado de una gran ciudad de 300.000 y el pequeño municipio solicita la presencia a la gran ciudad la intervención de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y no acuden por que aluden al interés general de la gran ciudad y les traslada, que si quiere seguridad que la paguen. Al final, el término interés general, camufla, de alguna forma, los problemas de los pequeños y la negación a tomar decisiones coherentes y efectivas, sobre las necesidades de los que gozan de menos opciones. Eso no es interés general.

P.- En Sanabria, Medina del Campo, Zamora y Segovia, las perjudicadas por la supresión de frecuencias, han salido a la calle.

R.- Les han oído y han sido escuchados. Creo que el movimiento que se ha generado en Sanabria y Medina del Campo ha sido muy importante, y especialmente la participación de Zamora. Ha sido una demostración tremendamente respetuosa para el cabreo que hay, demostrando una fuerza que no se queda ahí. Los han escuchado, pero no les han hecho caso, de momento. Lo tienen muy presente y ojo al efecto mariposa que ya es una realidad. Cada vez que salimos en redes sociales, informando y argumentando, hay una contrainformación inmediata de algunos hooligans o seguidores de Renfe en redes sociales. Hay una continua justificación de datos y buscando ponernos en evidencia constantemente por parte del mundo satélite de los organismos públicos, con ataques y señalamiento público y eso no es ni bueno, ni democrático, ni de interés general. Cuando uno tiene la constante necesidad de salir a justificarse, es que algo no se está haciendo bien.

Parada en la estación de Sanabria por la supresión de frecuencias Fotografía: JL Leal / ICAL

P.- ¿Cree que Renfe se arrodilló ante Abel Caballero el pasado 9 de julio?

R.- No es que se haya arrodillado. Renfe ha hecho lo que el Ministerio le ha dictado. Esto se ha hecho porque el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible lo ha permitido. Otra cosa es que Renfe tiene y debe justificar esa maniobra política, y otra que la justificación sea coherente con la realidad. Para nosotros es una medida política y no de gestión de un servicio público. O mejor dicho, se ha utilizado una infraestructura pública para un fin político.

P.- ¿Un interés político?

R.- Hay una medida dictada por un interés político en esa zona de España que es Galicia. Han apostado por ella, por recuperar el territorio perdido políticamente y han intentado coser de aquella forma mala y torticeramente a una de las zonas de Castilla y León con gran necesidad de crecimiento en población y asentamiento social. Tres zonas meramente rurales y con posibilidades de crecimientos reales como es Zamora.

P.- El propio presidente de Renfe presumía el primer día de que los usuarios se habían incrementado en un 22% en Sanabria y en un 33% en Medina. ¿es una provocación?

R.- Roza el insulto a la inteligencia y, especialmente, a la realidad. Aristóteles decía que La única verdad es la realidad. Pues eso, si teníamos una frecuencia que funcionaba, de aquella forma, pero funcionaba, nos servía y la quitan, argumentando que no hay usuarios y acto seguido ponen otra que no sirve ni se ajusta a las necesidades de los ciudadanos, pero dicen que hay muchos usuarios porque hay un crecimiento, algo no cuadra. Más que provocación yo lo llamaría insulto a la inteligencia de los ciudadanos.

P.- Muchas declaraciones rozan lo inasumible y son totalmente censurables. ¿Qué es lo que más le ha dolido?

R.- Lo que mal empieza, mal acaba. Esto empieza con un anuncio de una persona que, quizás, no era la adecuada. Después viene un desmentido inmediato diciendo que no se iban a suprimir paradas. Esa negación se hizo también en sede parlamentaria. Dos mentiras y luego se consuma. Repito, La verdad es la única realidad. ¿Por qué nos mienten, qué necesidad tienen? No tenemos que no creer los datos de nuestros políticos, pero debemos de ponerlos en cuarentena. Hay una cosa que se llama justificación natural, otra una justificación reiterada de algo, y otra lo que se llama toma de decisiones que viene de un desmentido que luego han hecho y justificar lo que no han querido decir. Caballero llegó a decir que él ha convencido al ministro Puente para que esto se produjera. Que mas podemos decir, señorías. Al menos hay alguien que dice las cosas claras en su pura esencia.

Y por cierto, la antesala de todo esto es el hecho totalmente repudiable bajo todos los aspectos políticos y sociales, del bloqueo del Ministro a la Asociación de usuarios de Zamora, solo por solicitar de forma educada, tremendamente respetuosa y empática, un tren. Un ministro de España, de todos los Españoles, bloquea a una Asociación Civil. El hecho en sí está muy mal, pero lo peor no es el acto, el problema es que esta forma de hacer política sea una herramienta natural, aceptada, y vitoreada. Este es el verdadero problema.

Si admitimos como bueno y normalizamos este tipo de acciones, ¿Qué podemos esperar?

P.- Muy triste.

R.- Es una decisión más política que social y especialmente muy triste por que daña, arrincona, aparta y frena a unas zonas necesitadas de todos nosotros como es Zamora, Sanabria y Medina del Campo.

P.- Son muchas personas las que, por ejemplo, en Sanabria, ya se piensan lo de ir a trabajar allí. Esto hace un daño tremendo al mundo rural.

R.- El interés general nunca puede acabar rematando las pocas posibilidades con las que cuenta el mundo rural. Esto es lo que ha pasado en Sanabria. Médicos, gente que no puede ir al médico para tratarse, estudiantes que ahora tienen que invertir más del doble de su tiempo personal. Esa es la realidad y la verdad sobre el impacto que tienen en los ciudadanos las acciones de nuestros representantes públicos. El perfil es amplio, no solo es el trabajador. Toca la vida diaria y familiar de gente que necesita a los médicos a diario, por ejemplo. Es como tener un Ferrari a la puerta de casa, que sabes que es tuyo en propiedad, y te dicen que no lo uses, y que te van a dar un Seat Ibiza. Es muy fuerte tener una parada de Alta Velocidad, una infraestructura y un tren, y que lo sustituyan por un Media Distancia, que es lo que han hecho.

P.- Terrible para Sanabria.

R.- Todos los zamoranos han pagado con sus impuestos ese tren y esa infraestrucura. ¿Qué derecho tiene de menos un sanabrés que el resto de ciudadanos de otros territorios cuando los primeros ya tienen todo a la puerta de sus casas y, les impiden su utilización coherente y su acceso a ese interés general?

El tren que hace el trayecto de Sanabria a Orense en la estación de Puebla Fotografía: Eduardo Margareto / ICAL

P.- Se ha tenido que ver a gente en el suelo en trenes. La imagen es lamentable.

R.- A veces se peca de exageración, pero la realidad de la fotografía es la que es. Con esto no se puede decir que todo es un desastre, pero sí que lo que antes era esporádico, ahora es demasiado habitual. Antes se presumía de que no había incidencias y ahora es cada semana o a diario. Nos hemos dado cuenta de que, al final, un gobierno progresista, que se tiene que preocupar por los que menos tienen, está haciendo todo lo posible por liberalizar la columna vertebral de un país que se llama España con el transporte ferroviario. A lo mejor esa liberalización ha sido demasiado rápida. Nos estamos dando cuenta de que todos los esfuerzos económicos van al servicio comercial. Lo que necesita España y en especial en Castilla y León es más un transporte público. Que haya un equilibrio entre esos operadores privados y las grandes necesidades que llevamos diciendo en lo público.

P.- ¿De qué es ejemplo el corredor Vigo-Madrid?

R.- De dos cosas. Primero, de impulsar a toda costa su mejoría en los tiempos del recorrido, y, segundo, de una política de gestión de seguir ayudando a los que más tienen pasando por encima de los que menos posibilidades tienen. Grandes urbes y costa. Eso ha hecho que al final los grandes territorios que están en el medio se despueblen. Lo que ha conseguido la Alta Velocidad en estos últimos cuatro años, gracias a las ayudas del Gobierno Central y de la Junta de Castilla y León, es el efecto contrario, conseguir que la gente venga a vivir a Castilla y León, recuperar esos talentos que se fueron y crear riqueza en el territorio, gracias a esa Alta Velocidad. A Sanabria y Zamora, se le está negando esa posibilidad social y tremendamente necesaria para su futuro.

P.- ¿Cómo ve el papel del ministro Puente, vallisoletano, en este conflicto?

R.- El ministro Puente conoce, de primerísima mano su cartera, más que cualquier ministro de España por todo su bagaje. El sabrá lo que está haciendo.

P.- ¿Ha echado de menos alguna explicación del ministro?

R.- Él sabrá si tiene que dar o no explicaciones. Lo que hemos echado en falta siempre son explicaciones más allá de las redes sociales de responsables del sector ferroviario. Ha habido hechos bastante importantes para que hubieran salido los directivos de Renfe y el Ministerio de Transportes a explicar lo sucedido. Aquí no tiene ser el ministro directamente el que dé la cara. Hay directores generales, institucionales… mucho staff para dar explicaciones como cualquier empresa de España. El ministro Puente sabrá lo que está haciendo, pero Castilla y León no está nada contenta con las últimas actuaciones derivadas de lo que ha pasado en Medina, Sanabria, Zamora y Segovia.

Imagen de Carlos Perfecto, presidente de la Asociación de usuarios de la Alta Velocidad en Castilla y León Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

P.- ¿Ha asestado una puñalada definitiva al AVE en Castilla y León o se puede dañar aún más y puede convertirse el AVE en algo elitista para grandes ciudades?

R.- En estos ocho años hemos demostrado que de elitista nada. Currante y estudiante. Gente que va de médicos y a hacer trámites, también. Ellos sabrán si es una puñalada. Lo que todos sabemos es que el AVE, la Alta Velocidad y la Media Distancia de altas prestaciones y convencional, en Castilla y León, es vital para su desarrollo, crecimiento y futuro.

P.- ¿Cuál sería la solución?

R.- Hacer caso a los usuarios y a las plataformas. Justificar las decisiones con datos antes de tomarlas y que palpen la realidad. La gente sale a decir que no le quiten lo que es suyo. No quiere perder el tiempo. Quiere un transporte público que ha pagado con su dinero. Lo que se ha demostrado en estos ocho años, en las medidas del Gobierno Central e impulsadas por la Junta es que se ha conseguido democratizar la Alta Velocidad. Si te fijas en el concepto de elitismo, al final tienes algo que no puedes usar. Necesitamos mucho más servicio público, una liberalización ordenada y ser consecuentes y coherentes con los criterios políticos que se defienden, poniendo en el centro del cualquier discurso o maniobra de gestión pública, al usuario. Ese interés general aludido para justificar las medidas adoptadas, ha hecho mucho daño en la población a nivel Moral, personal y social. No se puede decir que esto es de interés general.

P.- ¿Cómo está viendo los problemas de los últimos meses con retrasos y averías?

R.- Donde tienes un embudo y quieres meter más, al final pasa lo que pasa. Las estaciones tienen una delimitación de capacidad de usuarios. Tenemos un sistema radial que cada problema en Madrid repercute a todo el norte del país. Una de las buenas medidas de Puente es esa U de Olmedo para evitar esto. Esto es cuestión de gestión, igual que la U de Olmedo es un gran acierto, las supresiones de paradas en Sanabria, Medina, Zamora y Segovia son un error social y político, especialmente las marcadas sobre las zonas rurales. Es una aberración política y un insulto social cambiar un Ferrari por un Seat Ibiza en Sanabria, Medina, Zamora y Segovia.

P.- ¿Cree que Puente ha empeorado el servicio?

R.- No lo creo. La realidad, vuelvo a decir, es la única verdad. No se puede decir que somos los mejores cuando cada vez hay más incidencias. La mayor parte serán fortuitas, pero cuando se repiten en poco tiempo y hay cada vez más, algo falla. Estoy Seguro que el ministro quiere lo mejor, pero cuando se tienen varias incidencias repetidamente hay que parar y dar un paso atrás para ver todo con cierta perspectiva.

P.- Muy interesante el tema del que ha hablado de la liberalización del servicio.

R.- Creo que la liberalización ha sido demasiado rápida. Alemania, Francia e Inglaterra hacen todo lo contrario, protegen y amplían lo público. Es una pena. No esperábamos una decisión del ministerio y de un Gobierno progresista de este calado en Castilla y León.

P.- ¿Cómo ve el futuro?

R.- Creo que va a haber más incidencias y con mayor asiduidad. Solo pienso y deseo en que las personas pongan coherencia a ciertas medidas. No puede ser que las medidas políticas, sea el Gobierno que sea, dicten las inversiones públicas. Estas las tienen que marcar las necesidades del territorio y de los ciudadanos. Esto es social y de todos los impuestos que salen de los españoles. En este caso de la supresión de frecuencias hablamos de zonas rurales a las que hay que ayudar de forma constante y de forma clara y contundente. Por que de lo contrario, ¿dónde queda el eje programáticos de los partidos?¿Dónde queda la coherencia de sus discursos y los hechos? ¿Dónde queda lo que representan y a quien representan?¿Dónde queda la esencia de lo social cuando hablamos de una infraestructura pública?¿Dónde quedan las siglas de los partidos?