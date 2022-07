CCOO prevé “uno de los mayores estropicios” en torno al Diálogo Social en los próximos presupuestos

El secretario general de CCOO Castilla y León, Vicente Andrés, explicó hoy que la próxima semana anunciarán, junto a UGT, el calendario de actuaciones de otoño de ambos sindicatos, que “seguramente desembocará en movilizaciones en fechas próximas a la Navidad, por la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad, donde se prevé uno de los mayores estropicios en torno al Diálogo Social”.

Según comentó en declaraciones recogidas por Ical, en los Presupuestos Generales de la Comunidad es donde se definen las políticas del año siguiente. “Sospechamos que ahí es donde realmente piensan meter las máquinas y destruir todo lo que hemos construido durante estos años. Ahora tienen dificultades para cargarse programas porque hay unos PGC en vigor, y por eso están preparando el terreno para dar el gran salto al estropicio social en los presupuestos de diciembre”, señaló.

Es por ello que desde CCOO están preparándose para “explicar lo que quieren hacer con los trabajadores de la Comunidad y también con la ciudadanía, porque buena parte de los acuerdos del Diálogo Social van enfocados a las personas, con cuestiones clave como la Ley de la Dependencia, los comedores escolares o los Erasmus”. Las movilizaciones realizarán también “un llamamiento a la ciudadanía”.

Cuestionado por las declaraciones realizadas ayer martes por el consejero de Empleo, Industria y Comercio de la Junta, Mariano Venganzones, que acusó a CEOE Castilla y León y a los sindicatos UGT y CCOO de anteponer sus intereses particulares a los de los empresarios y trabajadores, Andrés señaló que “el consejero se dedica a crear cortinas de humo, a distraer, impedir y dificultar, con titulares de prensa que puedan llegar a Madrid”. “Ellos son servidores, soldados de un estrategia general, pero parece que no les va muy bien según las encuestas; la gente se está dando cuenta de que esta política de la mentira tiene las patas muy cortas”, explicó.

En ese sentido, apuntó que en unas eventuales elecciones autonómicas el próximo mes de mayo en Castilla y León, “si no se queda fuera del mapa político Vox se convertiría en intrascendente, porque no solo destruyen, sino que no tienen ni una sola propuesta positiva para la sociedad; solo un mensaje de destrucción, acusación y mentira”. “Es una pena y una vergüenza que en Castilla y León, una comunidad con muchas dificultades y posibilidades, nos haya caído ese premio gordo de la lotería de tener aquí a la extrema derecha que nos lleva a una involución de años para atrás”, añadió.

Así lo expuso acompañado por la secretaria de Internacional, Cooperación y Migraciones de CCOO, Cristina Faciaben, en la inauguración del ‘Seminario Sindical Internacional para enfrentar el fascismo’ que han organizado desde el sindicato. “En la Comunidad tenemos un problema: ha llegado al Gobierno de Castilla y León una política del miedo, el odio y la mentira. Es un problema muy serio y hay que adaptar la forma de lucha sindical para defender la democracia de una forma muy diferente a lo que lo veníamos haciendo hasta ahora”, detalló.

Respuesta sindical

Por su parte, Cristina Faciaben señaló que el Seminario que hoy comienza está organizado por la red sindical internacional conformada por CCOO junto con CGIL en Italia, CUT en Brasil, CUT en Chile y CTA en Argentina. “Mediante el trabajo colaborativo, intentamos mejorar nuestra capacidad de repuesta sindical en América Latina y Europa. Compartimos un modo de entender el sindicalismo y posiciones ideológicamente cercanas. A todos nos mueve la idea de que el sindicalismo debe ser internacionalista, porque las luchas locales cada vez tiene menos sentido en un mundo globalizado".

Con estas charlas, que podrían extenderse al resto de países en el futuro, pretenden analizar “cómo enfrentar al fascismo y a los extremismos de derecha desde los sindicatos”. “El avance de la ultraderecha es igual en todo el mundo. El sindicalismo, como víctimas de esa nueva realidad, debemos ser capaces de elaborar estrategias para afrontarlo”, reflexionó antes de apuntar que “no ha sido causal elegir Valladolid para este primer Seminario”.

“El neofascismo ya es una realidad que está en las instituciones, como es el caso del Gobierno autonómico de Castilla y León. Somos antifascistas porque somos demócratas; la democracia y la extrema derecha son absolutamente incompatibles, y lucharemos de forma decidida contra la lacra que suponen la ultraderecha y los fascismos”, subrayó.

A su juicio, los sindicatos de clase son “enemigos naturales para el fascismo y la extrema derecha, por su condición de organizadores de la clase obrera”. “Esta nueva derecha extrema empezó atacando a los migrantes, al colectivo LGTBi, a determinadas comunidades religiosas, a feministas, ecologistas... y ahora se suman en el odio contra el movimiento sindical. Ante eso queremos definir esa estrategia global”, expuso.

“Para combatir ese discurso neofascista, que se da desde diferentes ángulos, hay que hacerlo desde estrategias comunicativas, alianzas con la sociedad civil y capacitación sindical. Tenemos que construir un discurso que rompa ese discurso facilón donde se sitúa tan a gusto formaciones como por ejemplo Vox, para las cuales la culpa es del inmigrante, siempre del otro. Debemos reforzar ideológicamente a nuestras bases, combatir ese discurso del odio en los centros de trabajo, que son nuestro espacio natural donde actuar.

La libertad y la democracia están en juego”, detalló antes de completar: “Castilla y León, con Vox en el Gobierno, es una prueba evidente de que no podemos quedarnos de brazos cruzados, y debemos enfrentarlo con las herramientas a nuestro alcance”.

