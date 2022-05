La sangre solidaria que bombea el corazón de la sanidad de Castilla y León

Noticias relacionadas Castilla y León estaría en disposición de enviar componentes sanguíneos congelados a Ucrania

450. Es la cifra de donaciones de sangre que requieren los centros hospitalarios castellanos y leoneses, un elemento esencial para el funcionamiento del sistema sanitario en la comunidad, ya que la sangre no solo es necesaria en casos de extrema gravedad y grandes catástrofes o accidentes, sino también en la rutina diaria de todos los hospitales.

La concienciación acerca de la importancia de la donación de sangre cobra especial importancia en la época estival que se acerca, complicada para la recepción de donantes, "la sangre no se puede fabricar, solo se obtiene a través de donaciones voluntarias, es un elemento imprescindible dentro del sistema sanitario, sin ella no se podría trabajar en los hospitales, no se podría tratar a pacientes con quimioterapia, ni hacer trasplantes. Colapsaría la sanidad", recalca Lydia Blanco, Directora Técnico Gerente del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.

Este Centro, con sede en Valladolid, desde el año 2003 es el encargado de "programar, promocionar, organizar las colectas, desplazar al personal para realizar las extracciones, atender a los donantes, procesar las donaciones y distribuirlas a todos los hospitales para los pacientes que lo necesiten".

Esfuerzo continuado

Para poder conseguir alcanzar la cifra diaria tan alta de donaciones, el esfuerzo aumenta para esta organización en verano, pues los movimientos de la población dificultan la tarea de obtener esta cantidad requerida. Esfuerzo mayor es el que tuvo que hacer el Centro de Hemoterapia durante la pandemia y en los momentos posteriores, cuando "no fue fácil desplazar personal, equipos o unidades móviles a sitios con confinamiento y convencer a los donantes, a pesar del miedo, de que había que seguir donando con las precauciones que se iban estableciendo", recuerda Lydia Blanco. Eso sí, todo esfuerzo tiene su recompensa, ya que el "éxito ha sido absoluto, lo cual agradecemos a los donantes de sangre de la Comunidad".

Tal es la relevancia de donar que un único donante puede ayudar a tres personas distintas, ya que la sangre se separa en tres componentes (glóbulos rojos, plaquetas y plasma), con lo que se puede mejorar la calidad de vida de tres pacientes. El plasma puede utilizarse para tratar grandes quemaduras; las plaquetas, en el tratamiento contra el cáncer; y los glóbulos rojos, para remontar las cifras de hemoglobina.

Una vez que una persona ha realizado una donación de sangre total, tienen que pasar dos meses para que pueda volver a donar. En el caso de las mujeres, estas pueden donar un máximo de tres veces al año; y los hombres cuatro.

Actualmente, gracias a las nuevas tecnologías, el Centro de Hemoterapia se encarga de avisar a los donantes acerca de cuándo pueden volver o cuándo hay una necesidad de sangre de su grupo y todos los datos al respecto de cada uno de ellos pueden ser consultados en el Portal del Donante a través de su página Web.

Necesidad de nuevos donantes

Una de las tareas más complicadas es encontrar gente nueva susceptible de convertirse en donante, ya que los jóvenes son esenciales para sustentar este sistema en el futuro y la presencia de donantes de edades más cortas es vital para su mantenimiento, el Centro de Hemoterapia trabaja en esta línea y acude varias veces al año a diferentes centros de enseñanza para animar a los más jóvenes a convertirse en donantes.

"Aunque la mayoría de los donantes son personas de mediana edad (la media de edad del donante se sitúa en torno a los 40 o 50 años), hacemos mucho hincapié en que personas nuevas donen, porque al fin y al cabo son los que van a sustentar el sistema de la donación en un futuro", comenta Elizabet Arija, presidenta de la Hermandad de Donantes de Valladolid, que cuenta con más de 50 años de recorrido.

En Castilla y León, además, existe la Federación Regional de Donantes de Sangre, compuesta por hermandades de donantes en las provincias de Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora y Valladolid, así como en la región de El Bierzo (León). "Nuestras labores son la sensibilización y la promoción de la donación de sangre", señala Arija.

La Hermandad de Donantes de Valladolid, entre sus actividades, realiza el 'juego del donante' para niños entre quinto y sexto de primaria, así como charlas en diferentes centros educativos, universidades o asociaciones de vecinos que lo soliciten.

El altruismo de la población suele quedar demostrado en grandes catástrofes. Sin embargo, en muchas de estas situaciones, las existencias pueden cubrir la cantidad de sangre necesaria. Lo más importante "es el día a día, las 450 donaciones que se necesitan en Castilla y León todos los días, que son más de 100.000 al año y es una carrera de fondo muy difícil de mantener", sostiene Lydia Blanco.

Sin embargo, mucha gente no dona "por desconocimiento, por miedo a las agujas o a marearse, o porque piensa que si tiene tatuajes no puede", anota Arija, quien también tranquiliza recordando que "es un proceso seguro".

Respecto a las necesidades de cada grupo sanguíneo en el centro castellano y leonés, "son las mismas que tiene la población normal, porque la población de pacientes y donantes es similar", aunque la mayor proporción de donaciones se encuentra en los grupos positivos. Esto influye en las cantidades que se almacenan, ya que "podemos mantener unos stocks muy importantes de grupos positivos sin mayor problema, pero los grupos negativos son siempre los que más se resienten".

Los procedimientos para donar sangre no han cambiado especialmente con la pandemia y los requisitos siguen siendo los mismos: "tener más de 18 años y menos de 65 (por encima de esa edad, se puede con autorización del médico y si se dispone de buena salud), no tener ninguna enfermedad grave o consultarlo con el facultativo si existe alguna patología, pesar más de 50 kilos y tener suficiente hemoglobina como para que la donación de sangre no repercuta sobre el donante", indica Blanco.

Se recuerda que "si se ha pasado el COVID, hay que esperar una semana para poder donar, pero no es así en el caso de las personas vacunadas, en la que no hay tiempo de espera para poder realizar este gesto".

Desde la pandemia, ha cobrado especial importancia la gestión de las citas previas, que pueden solicitarse en la web del Centro de Hemoterapia (no hace falta estar registrado previamente), ya que, como en todo, los tiempos de espera, debido a los protocolos, se han alargado y así el proceso para el donante puede ser más cómodo.

El próximo 14 de junio, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, con campañas de donación de sangre especiales en cada capital de provincia, momento en el que comenzará la intensa promoción de la donación de cara al verano.

Las cifras aumentan

En 2021, el total de donaciones registradas por el Centro de Hemoterapia fue de 108.218, un 4,43% más que el año anterior. Hasta el 2022, se han registrado 37.818 donaciones, un 3,74% más que en el mismo período del año anterior. En Valladolid, en 2021, se efectuó un 3,13% más de donaciones que en 2020.

