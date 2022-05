Los cursos de la ULE llegarán este verano a trece localidades con 58 propuestas formativas

El Paraninfo Gordón Ordás del Edificio El Albéitar de la Universidad de León (ULE) ha acogido este viernes la presentación oficial de su programa formativo estival que para el año 2022 ofrece 58 propuestas (43 cursos de verano y 15 de la Escuela de Innovación Educativa), que llegarán a trece localidades, y que ha supuesto para la institución académica una inversión de cerca de 70.000 euros.

El acto ha sido presidido por el rector Juan Francisco García Marín, que ha estado acompañado por la vicerrectora de Relaciones Institucionales y con la Sociedad, M.ª Dolores Alonso Cortés, y el director del Área de Extensión, Raúl A. Barba, y ha contado también con la presencia de representantes de empresas y entidades colaboradoras, de los ayuntamientos que acogerán algunos de los cursos, y de varios de sus directores.

M.ª Dolores Alonso Cortés ha explicado que los cursos constituyen una oportunidad para “mostrar fuera de nuestras aulas el conocimiento que se genera en la universidad, y de continuar enseñando y aprendiendo en un ambiente más distendido. Son también, un lugar de encuentro de estudiantes, de profesionales y de investigadores de reconocido prestigio, que comparten sus conocimientos sobre temas de interés”.

“Este año, -ha añadido- hay una interesante novedad que me gustaría resaltar, y es que se trata de un programa de verano alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la Agenda 2030, porque su cumplimiento requiere de un compromiso firme de toda la sociedad, que no se puede posponer, y porque estamos firmemente convencidos de que las instituciones no solo no lo deben ignorar, sino que han de liderarlo”.

El programa de 2022 está integrado por 43 cursos de verano, nueve más que el pasado año, y otros quince de la escuela de innovación educativa. La vicerrectora ha apuntado que, una vez superadas las restricciones que impuso la pandemia de covid-19, la mayor parte de las propuestas se llevarán a cabo de manera presencial, aunque la experiencia del pasado año ha revelado que las modalidades online e híbrida son la forma idónea de trabajar ciertos tipos de contenidos, y por ello se ofertan también una quincena en estos formatos.

TEMAS MUY VARIADOS Y ASUNTOS DE GRAN ACTUALIDAD

En cuanto a las cifras, en 2021 fueron 646 los alumnos matriculados en los cursos de verano, y otro centenar en la escuela de innovación educativa, números que se confía en repetir o mejorar en este ejercicio. Además de León y Ponferrada, el resto de localidades que serán sede de alguno de los seminarios son: Astorga, La Bañeza, Cistierna, Cubillos del Sil, Montes de Valdueza, Murias de Paredes, Valencia de Don Juan, Villadangos del Páramo, Villarejo de Órbigo, Villablino y Villafranca del Bierzo.

En lo referido a las temáticas, la vicerrectora ha explicado que hay muchos cursos que se ocupan de temas relacionados con la provincia de León, que estudian el patrimonio natural y el artístico, o que tienen relación con la alimentación, los productos y la salud.

Otro grupo está muy centrado en las tecnologías, con seminarios dedicados a asuntos tan sugerentes como la manera en que se aplican al arte, y también los hay que abordarán las redes sociales, el arte medieval, la cultura ‘Maker’, etcétera.

Hay varios ya clásicos, que se repiten dado el éxito de las ediciones anteriores, y han entrado algunos nuevos que se ocuparán de temas de gran actualidad. No faltan los dedicados a la literatura, viajes, computación cuántica, economía circular, seguridad y defensa, cine, la XXVI edición de los cursos internacionales de música de Villafranca del Bierzo, o una interesante propuesta dedicada a los 130 años de la Casa Botines.

Nueva edición de la escuela de Innovación Educativa

En cuanto a la Escuela de Innovación Educativa, Raúl A. Barba ha explicado que los quince cursos contarán con una amplia variedad de ponentes, todos ellos especializados en las temáticas de los seminarios que van a impartir, y que cuentan con gran experiencia en formaciones docentes y también en su puesta en práctica.

“Se van a desarrollar, -ha dicho-, en la primera semana de julio, del 4 al 8, y abordarán multitud de temas relevantes para el momento educativo y social actual. Todos tendrán una duración de once horas, ocho de ellas presenciales, impartidas en jornada de mañana y tarde, y con partes teóricas y prácticas”. Diez de las propuestas son de carácter general para todo el ámbito educativo, y cinco son específicas para el área de educación física.

Finalmente, el Rector de la ULE ha afirmado que la organización del programa ha contado con la estrecha colaboración de los ayuntamientos anteriormente citados, y ha tenido palabras de agradecimiento para todos ellos, al igual que para todas las entidades y empresas que con su implicación y apoyo hacen posible que esta iniciativa sea un año más realidad.

Es importante destacar que toda la información, con los programas, fechas y contenidos de los cursos de verano y de la Escuela de Innovación Educativa, así como las instrucciones para realizar la matrícula, se encuentran en el siguiente enlace:

https://cursosdeverano.unileon.es/

