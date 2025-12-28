Microdramas, el formato de ficción corta innovador que empieza a abrirse paso en las plataformas españolas

La industria del entretenimiento está viviendo una nueva revolución: los ‘microdramas’. Se trata de un formato de ficción que busca narrar historias de entre uno o cinco minutos de duración y varios episodios. Un fenómeno pensado para la Generación TikTok y que, en España, ha sido Atresmedia pionera con el estreno de Una novia por Navidad.

El grupo de comunicación ubicado en San Sebastián de los Reyes se ha convertido en el primero en el sector audiovisual español en lanzar un título de este estilo. Una novia por Navidad, disponible en Atresplayer desde el 23 de diciembre (dentro de su sello Flooxer).

Esta propuesta tiene 54 episodios de 1 o 2 minutos de duración, siguiendo así la lógica propia de los microdramas. Pero, ¿en qué consiste este tipo de formato y cómo está influyendo en la industria del entretenimiento fuera de España?

Dado que está pensado para consumir en TikTok y similares, el fenómeno del microdrama proviene de China. Conocido originalmente como duanju, sus orígenes se remontan a 2002, dentro de la creación de ficciones chinas para web.

Inicialmente, páginas como Qidian comenzaron a publicitar los duanju como episodios cortos cuyas entregas se pagaban por suscripción. El salto a narración de vídeo comenzó en 2013 en Youku Tudou, para después pasar TikTok, ReelShort, DramaBox, GoodShort, My Drama y Kuaishou.

Fotograma de 'Una novia por Navidad'. Atresmedia

Su popularidad provocó que, entre 2020 y 2022, el formato se profesionalizase y dejase de parecer propio de webseries de los 2000. Los microdramas están también conquistando otros mercados asiáticos como Japón, Corea del Sur o Tailandia.

Aunque los rodajes han seguido siendo rápidos, con una media de dos semanas, el formato vertical 9:16 terminó por estandarizarse, permitiendo también ofrecer más calidad visual con presupuestos más reducidos. En esta profesionalización, se comenzó a contar con actores y rostros conocidos.

El fenómeno no sólo estalló, sino que comenzó a monetizar con episodios que sólo podían visionarse con modelos de plataforma premium o de pago por capítulo. Esto ha provocado un lucrativo negocio que, en 2023, atrajo a 1.600 millones de espectadores y a generar 7.000 millones de dólares, según The Telegraph y The Chambers.

En Estados Unidos, la aplicación My Drama es la que ha ganado popularidad con los microdramas. De hecho, ya tiene creadores y rostros propios como Sam Nejad, quien ha protagonizado ya nueve ficciones de este tipo en este 2025, comenzando con The Billionaire’s Accidental Bride para Pocket FM.

Imagen del rodaje de 'Una novia por Navidad'. Atresmedia

Aunque su origen es chino, como la propia TikTok, en Hollywood se está mirando con curiosidad este fenómeno. Su capacidad para generar ingresos rápidos con costes bajos es lo que hace que se vea como un fenómeno que aspirará a hacerse un hueco importante en la industria.

De hecho, sin contar con el mercado chino, este formato generó 3.000 millones de dólares de beneficios en el resto del mundo, según Business Insider. De momento, el fenómeno se ha centrado en historias melodramáticas y de estilo telenovela.

Sam Nejad en el rodaje de 'The Billionaire's Accidental Bride'. Section Cinema

“He interpretado a todos los personajes imaginables”, declaraba Nejad al mismo medio económico. “Ahora mismo son telenovelas, pero la comedia terminará imponiéndose. Y el género de acción está a la vuelta de la esquina”, opinaba.

De hecho, el mismo rotativo económico señalaba que las plataformas ya consideradas ‘tradicionales’, como Netflix o Prime Video, debían apostar también por este tipo de contenido si no quieren quedarse desfasadas.

Imagen de 'Take Me Home', microdrama chino. CNA

“El formato de los microrrelatos sigue siendo el elefante en la habitación: una amenaza estructural para el modelo de formato largo y una llamada de atención para las plataformas que aún creen que la interacción comienza y termina en la pantalla del televisor”, advirtieron analistas de Bernstein.

En ese sentido, Atresmedia parece haber tomado nota desde la perspectiva europea y española. Los microdramas tienen una narrativa diferente a la de las películas y las series y pueden convivir dentro de la industria.

“Siempre hemos querido probar, explorar mercados e intentar ir por delante”, expresaba Emilio Sánchez Zeballos, director de Atresplayer, en una entrevista para BLUPER.

"La intención es hacer en España las primeras producciones, adaptando ese modelo al ecosistema nacional", aseguraba, avanzando que hay en marcha más series verticales. "Estamos estudiando la posibilidad de hacer entretenimiento en vertical", añadía.

Avance 'Una novia por Navidad'

Atresmedia no es la única. RTVE, como condición de servicio público, también se ha sumado. A inicios de este mes de diciembre, la Corporación anunció que comenzaba a rodar una ficción de este estilo: Estúpido Cupido. Este título se verá en 2026 en Playz, el sello juvenil de la plataforma RTVE Play.

Dado que el fenómeno está asociado al formato telenovela, en Iberoamérica los principales estudios no han dudado en sumarse al carro. La mexicana-estadounidense TelevisaUnivisión, a través de su plataforma Vix (la cual tiene un acuerdo con Atresmedia en España), tiene planeado producir 40 títulos de microdrama.

Una manera de captar al público juvenil. “Es un mercado que aprovecha el apetito de ese usuario joven, centrado en lo digital y con una huella móvil masiva”, declaraba Donna Speciale, jefa de marketing de TelevisaUnivisión, a The Hollywood Reporter.

“Estamos básicamente captando ese furor, y construyéndolo con nuestra experiencia con dramas guionizados episódicos”, proseguía.

Francia, que tiene la industria audiovisual más importante de Europa, produjo en 2023 su primer microdrama, Next Door Adventure, que se lanzó en Facebook. De hecho, varios medios galos describieron la aplicación ReelShort como el “TikTok de las series”.

Imagen del rodaje de 'Estúpido Cupido'. RTVE

La app asiática Stardust TV ha comenzado a popularizarse en Francia con títulos como Les Aventures avec ma voisine o Roi Gandolfi. En junio de este año, la productora Studio Phocéen reunió a varios creadores de este formato con el que convertirse en las caras visibles del microdrama en el país galo.

En Estados Unidos también se están poniendo las pilas. Fox Entertainment, del grupo Fox Corp. ha invertido en Holywater, la empresa ucraniana que ha estado detrás de My Drama, la principal app de microdramas en el país norteamericano.

A ello se ha sumado que Bill Block, antiguo CEO de Miramax, busca lanzar GammaTime, a la que llama la primera “plataforma premium de streaming de microdramas”. Además, el Sindicato de Actores, SAG-AFTRA, se ha unido al Gremio de Guionistas de Estados Unidos al afirmar que sus miembros podrán trabajar en este tipo de proyectos.

Este paso ha sido sumamente importante para la industria de Hollywood, dado que permitirá a este formato consolidarse y no verse como una amenaza en la industria del entretenimiento.

Imagen promocional de 'Les Aventures avec ma voisine ' Stardust TV

De hecho, Rob Wade, CEO de Fox Entertainment, declaraba a Business Insider que esta excepción en la Meca del Cine, donde “existe una tendencia instintiva a descartar nuevos formatos”, va a provocar también un cambio en la narrativa.

“Un microdrama de éxito requiere que tenga una habilidad propia para retener al público de un episodio breve a otro. Que lleguemos y digamos que Hollywood tiene un legado narrativo sería pecar arrogantes”, advertía.

“Existe la oportunidad de contar historias que, de otro modo, no se podrían vender ni producir. Y si tienen éxito, puede estar la opción de adaptarla a diferentes formatos. Todos debemos aprovechar este momento”, recomendaba.