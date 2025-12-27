Adiós a Lope en 'La Promesa': El actor Enrique Fortún anuncia su salida de la serie diaria de TVE

La quinta temporada de La Promesa ha vivido una baja inesperada. Con la inesperada revelación de que Ángela (Marta Costa) no ha muerto, dándole una gran alegría a los fans. Sin embargo, los seguidores se encontraron con una desagradable sorpresa: Lope (Enrique Fortún) se ha marchado.

Así lo ha confirmado el propio actor esta pasada Nochebuena, tras la doble emisión especial de la ficción. Las alarmas ya saltaron al inicio del episodio 741, emitido este pasado 24 de diciembre, dado que el nombre de Fortún no aparecía en los créditos iniciales.

Este capítulo no tenía su cabecera habitual, sustituyéndola por créditos que aparecían al inicio de la escena. Ya en esa secuencia inicial se revelaba que dos actores pasaban unirse al elenco principal: Gonzalo Ramos (Jacobo) y el padre Samuel (Daniel Schröder).

La marcha de Lope ha sido de lo más abrupta. El cocinero se veía superado por la fuerte carga que suponía el banquete nupcial de la boda de Ángela y Lorenzo (Guillermo Serrano). Tal era el nivel de agobio, que tuvo encontronazos muy fuertes con varios compañeros.

Lope mostró su peor cara al gritar a Simona (Carmen Flores Sandoval) y a Candela (Teresa Quintero), además de propinarle un puñetazo a Santos (Manu Imizcoz). En medio de los preparativos, a Lope le hacen una oferta laboral.

Fotograma del episodio 738 de 'La Promesa'. RTVE

Inicialmente, Lope le compartía a Vera (Ángela Echaniz) que había rechazado la propuesta. Sin embargo, su marcha se confirmaba en el episodio de Nochebuena, en el que se insinuó que Teresa (Andrea del Río) y el señor Ballesteros (Fernando Coronado) tuvieron algo que ver con su partida.

Aunque ella lo niegue, lo cierto es que Lope ha abandonado definitivamente La Promesa. Así lo ha dejado claro Fortún en su cuenta de Instagram. “Esta etapa se cierra. Han sido tres años de trabajo diario, de rutinas que acaban siendo hogar y de gente que deja de ser sólo compañeros para convertirse en parte de tu vida”, expresaba.

“He tenido la suerte de ver nacer La Promesa. De estar ahí desde el principio, cuando todo arrancaba y nadie sabía aún en qué se iba a convertir. Durante este tiempo he estado muy bien acompañado”, proseguía.

“He compartido rodaje con un equipo enorme: dirección, producción, guion, arte, vestuario, maquillaje y peluquería, cámaras, foto, sonido, montaje, transporte, figuración… gente currando a diario para que todo saliera adelante. Sentirme parte de este equipo ha sido una suerte”, escribía.

“A mis compañeros de reparto: os admiro y os quiero. Compartir escena y días con vosotros ha sido un regalo. Eva Leira y Yolanda Serrano, gracias por apostar por mí desde el principio y por abrirme la puerta a un elenco lleno de talento del que he aprendido cada día”, continuaba.

“Josep Cister Rubio, gracias por la confianza durante todo este tiempo y por la pasión con la que vives este oficio. Me llevo mucho de lo compartido. Y al público: gracias por el cariño de estos tres años”, agradecía.

“Siempre he sentido vuestro amor por Lope, y eso me ha acompañado mucho más de lo que imagináis. Me voy agradecido y muy afortunado. Larga vida a La Promesa”, concluía.

Una marcha que ha generado fuertes críticas entre los fans, más por la forma que por el fondo. El personaje llevaba desde el primer episodio de la ficción de Bambú. De ahí, que haya molestado que su salida se haya producido fuera de cámara.