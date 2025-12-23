Así ha sido el trágico final de la cuarta temporada de 'La Promesa': el fatal destino de Ángela que destroza a Curro

No hay finales felices en La Promesa. La serie de Bambú ha emitido este martes 23 de diciembre su episodio 740, con el que cerraba su cuarta temporada. La ficción contará con una emisión especial en la víspera de la Nochebuena con la que comenzar, por todo lo alto, la quinta tanda, que vendrá con Curro (Xavi Lock) digiriendo la muerte de su amada Ángela (Marta Costa).

La ficción mostraba al inicio del episodio las consecuencias de la ruptura del acuerdo de Lorenzo (Guillermo Serrano), tras ver la cara de felicidad de su hijo adoptivo. Si algo tiene claro el capitán de la Mata es que no aceptará nunca que Curro tenga un ápice de felicidad en su vida.

En el capítulo, puede verse a Manuel (Arturo G. Sancho) arrepentido por haber provocado que Curro irrumpiese cuando Alonso (Manuel Regueiro) lograba convencer al capitán de quedarse con el 25% de la finca del palacio a cambio de renunciar a la boda con la hija de Leocadia (Isabel Serrano).

La inminente boda provoca que Ángela entre en un estado de depresión. Ya lo advierte Curro antes de ser consciente de lo que hará su amada. “Tiene la mirada de Eugenia”, le confiesa a doña Pía (María Castro) cuando ésta va a consolarlo.

Precisamente, la doncella es la que sorprende a la hija de la antigua amiga de Cruz (Eva Martín) escribiendo una carta de despedida. Ya en ese momento, Ángela miente al decir que es una misiva pensada para Curro y para que la lea tras el enlace.

Escena de la muerte de Ángela en el episodio 740 de 'La Promesa'. RTVE

Pero el rostro de la joven muestra ese adiós en forma de epístola no es sólo a un amor imposible, sino a la propia vida. Algo de lo que se dará cuenta Curro cuando doña Pía le entregue el sobre antes de tiempo, al verlo completamente desconsolado.

Ese momento en el que Curro irrumpe en los aposentos de Ángela, quien está en el suelo tras tomar un veneno, es la secuencia final de la temporada. Un momento que viene precedido por una boda que se retrasa alarmantemente durante horas y en la que se ve la ambición desmedida de Leocadia y la ira de Guillermo hacia su vástago.

El exceso de tardanza hace que tanto el marqués de Luján como el capitán de la Mata o la propia Leocadia sientan que algo no está yendo bien, sin imaginar que Ángela sólo ha encontrado en la muerte la única vía de escape a un matrimonio infeliz.

Una boda roja, en la que se ve que parece que no hay espacio para la felicidad en las fiestas, dado que viene precedida por el suicidio de Eugenia (Alicia Moruno) durante el bautizo de los hijos de Catalina (Carmen Asecas) y Adriano (Ibrahim Al Shami J.).

Los adelantos ya han dejado claro que Curro va a vivir un descenso a los infiernos, comenzando la temporada con ese disparo que le propinará a Manuel, al ser poseído por la ira.

Por otro lado, el suicidio de Ángela dejará a Lorenzo y a Leocadia retratados. El primero como el cruel hombre que siempre ha sido, convertido en comidilla de todos al matarse su prometida el día del casorio. La segunda porque se verá privada de codearse con la flor y nata de la burguesía y aristocracia andaluza. Su excesiva ambición le ha hecho perder su tesoro más preciado.

Una quinta temporada que, tal y como adelantó Arturo G. Sancho, “va a contar muchas cosas que no se habían narrado en el universo de La Promesa hasta el momento”.