Las 7 razones por las que hay que ver 'Ena', la nueva serie histórica de TVE: “Nos ayuda a entender la España actual"

TVE se viste de época. La cadena pública estrena este lunes 24 de noviembre, a las 23:00 horas, la miniserie Ena. La reina Victoria Eugenia. Creada por Javier Olivares, quien ha estado detrás de títulos como Isabel, Víctor Ros o El Ministerio del Tiempo. Basada en la novela homónima de Pilar Eyre, son varios los motivos por los que hay que disfrutar de este título.

Londres, año 1905. Alfonso XIII (Joan Amargós) acude a pactar su matrimonio con la princesa Patricia de Connaught. Sin embargo, ella le rechaza. En la misma fiesta, conoce a Ena (Kimberly Tell) y queda prendado de ella.

Una historia que parece propia de cuentos, pero que luego irá mostrando la cara más amarga y real del vínculo entre Ena y Alfonso XIII. “Fue odiada por su propio marido”, expresaba Pilar Eyre este pasado domingo 23 de noviembre en D Corazón.

“Cuando tuvieron a su primer hijo varón y le fueron a hacer la circuncisión. Vieron que era hemofílico. Él le miró a la cara y le dijo: esto no te lo voy a perdonar nunca”, detallaba.

Una superproducción histórica que recrea la historia de una reina y también de una mujer. Una serie de seis capítulos que se emitirá a lo largo de tres semanas, dado que habrá doble emisión de episodio cada lunes. Aquí siete motivos para disfrutar de ella.

Fotograma del primer episodio de la miniserie 'Ena'. RTVE

Descubrir a una reina

Realmente, la reina Victoria Eugenia es un personaje poco conocido de la historia de la España contemporánea. Si bien, el reinado de Alfonso XIII se estudia, apenas se aborda cómo fue su matrimonio con Ena y cómo era aquella mujer inglesa que casi provocó un cisma en la Casa Real.

“Era un icono del choque de la modernidad que se vivía en Europa frente a lo rancio que había en la España del momento”, explica Javier Olivares, su creador, en un encuentro con los medios, entre los que estaba BLUPER, tras realizar un recorrido por los escenarios reales de la serie y por la Galería de las Colecciones Reales.

Una época clave

Olivares remarca que este período histórico “muestra una época en la que se dan una serie de características, circunstancias y situaciones para entender a la España actual”. “Probablemente, eso la gente no lo conozca”, comparte el creador.

Entre los momentos que se abordan en Ena está uno del que poco se ha hablado: la dictadura de Primo de Rivera. “¿Se ha hecho alguna serie sobre ello? Es esencial para entender lo que pasó después”, señala.

Promo 'Ena'

Oficina Pro Cautivos

Al más puro estilo de Downton Abbey o The Crown, Ena aborda episodios históricos como la creación de la Oficina de la Guerra Europea, institución fundada por Alfonso XIII en octubre de 1914.

La misión de la organización era localizar a civiles y soldados apresados y desaparecidos en la Primera Guerra Mundial y hacer lo posible por mejorar su situación y ponerlos en contacto con sus familias o intentar repatriarlos.

“Dada la neutralidad de España, tenía acceso a una serie de informaciones que los diferentes bandos no”, explicaba Olivares durante el recorrido de las Galerías.

Dirigida por mujeres

Con Olivares como responsable argumental y showrunner, el guion corre a cargo de Isa Sánchez, Daniel Corpas y Pablo Lara Toledo.

Además, Ena está dirigida íntegramente por mujeres: Anaïs Pareto, directora de la serie en su conjunto, además de cuatro capítulos, y Estel Díaz, que dirigirá dos capítulos.

Fotograma del primer episodio de la miniserie 'Ena'. RTVE

Apartado técnico impecable

Uno de los aspectos que convierte a Ena en una producción de alta calidad y al estilo de las grandes producciones de época producidas por la BBC, France Télévisions, Arte o la Rai es su calidad técnica.

Con Juan Carlos Franco y Carlos de Miguel encargados de la fotografía, su diseño de producción, obra de Silvia Ballesteros, es exquisito. También su vestuario, con Zulma Velázquez como figurinista.

Ena ha sido rodada en su totalidad en exteriores e interiores naturales, entre los que destacan el Palacio Real de Madrid, el Palacio de La Granja (Segovia), el Palacio de Santoña (Madrid), el Palacio de Fernán Núñez (Madrid) y el Palacio de la Magdalena.

Kimberly Tell en 'Ena'. RTVE

Kimberly Tell, descubrimiento

Ena supone también el primer papel protagonista de Kimberly Tell. La actriz canaria encarna a Victoria Eugenia de Battenberg. Se da la curiosidad de que su primer papel en televisión fue encarnando a Gracia de Mónaco en Velvet. Dos figuras importantes de sus respectivas casas reales.

“Me siento muy afortunada de haber interpretado a Victoria Eugenia. No conocía su historia, apenas tenía información de ella”, comparte la intérprete canaria, quien encarna a la reina consorte desde su noviazgo con Alfonso XIII hasta su separación en el exilio.

Servicio público

Olivares defiende que Ena forma parte de lo importante de producir series como servicio público. “Uno de los graves problemas que está teniendo la ficción en general es que los que van de importantes se alejan de lo popular”, expresaba el showrunner.

“En España, apenas se pueden ver series en abierto. La principal producción obliga a que se tengan que pagar una o dos plataformas”, señalaba.