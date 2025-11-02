Eduardo Noriega: "España es un lugar puntero para nuestra ficción. Atraemos a producciones de Hollywood”

Daryl Dixon vino a España para quedarse. La tercera temporada completa del spin-off de The Walking Dead protagonizado por Norman Reedus está en AMC+. Una tanda de episodios que llevaron a sus protagonistas a Galicia y cuyo encanto ha terminado de conquistar a sus creadores, que ruedan la última tanda de episodios de la ficción en la Península.

Tras dejar Francia, Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride) recalan en España en su intento de regresar a Estados Unidos. El bote que los iba a llevar de regreso a su país de origen termina por accidente en la Costa de la Muerte, Galicia. Comienza así el periplo de los protagonistas en tierras ibéricas.

“Es un privilegio que un proyecto como este, que viene de una serie tan consolidada y con millones de fans en todo el mundo, haya decidido no sólo rodarse en España, sino ambientarse también”, declara Eduardo Noriega en una entrevista concedida a BLUPER durante la promoción de la tercera temporada.

El actor nominado al Goya por Abre los ojos y El Lobo señala sentirse “orgulloso” por ver una serie “tan españolizada”. “Sentimos que hay una gran responsabilidad. Era importante ver cómo los guionistas incrustaban el paisaje español a la serie”, expresa.

“Los creadores no sólo pasan por España, se han empapado de nuestra cultura. Además, el 90% del equipo es español. Salvo los dos protagonistas, el resto de los actores también somos españoles”, señala.

Eduardo Noriega, Melissa McBride y Norman Reedus en 'The Walking Dead: Daryl Dixon'. AMC

“Se siente una gran gratitud, porque no es sólo que valoren nuestra interpretación, es poder entrar en una franquicia como esta, que va a verse en todos lados. Me siento muy ilusionado”, agrega Óscar Jaenada en la misma entrevista.

Ambos han sido los otros grandes protagonistas de esta tercera temporada, con el personaje de Noriega con muchas probabilidades de aparecer en la cuarta tanda de episodios, que será la final, por el vínculo que desarrolla con Carol.

Aunque la tercera temporada ha recorrido múltiples zonas de España, desde Galicia hasta Barcelona, pasando por otras ciudades como Sevilla, el principal foco de la tanda estaba ambientado en el pueblo ficticio de Solaz del Mar, situado en la localidad segoviana de Sepúlveda.

“Son en estos detalles donde se aprecia ese proceso de documentación. Es más, diría que las dos temporadas ambientadas en Francia no escarbaron tanto en la cultura local. Por ejemplo, en los episodios ambientados en Galicia, nadie se pone a preparar una paella”, detalla Noriega.

“También se tiene en cuenta la diversidad lingüística española. Aunque los personajes hablan castellano, también se escucha el gallego y el catalán. Se han involucrado en que ese aspecto sea lo más natural posible”, agrega. “Han hecho un híbrido muy bonito entre las culturas de Estados Unidos y España”, apostilla Jaenada.

Ambos actores remarcan la importancia de que este tipo de historias se salgan del ambiente habitual de Estados Unidos. “Es brillante la idea de mostrar que los grandes sucesos no sólo pasan en Nueva York o Los Ángeles. Que si una nave espacial o un apocalipsis zombi ocurre, es en todo el planeta”, reflexiona Noriega.

Para el actor nacido en Santander, la decisión de traer una historia como Daryl Dixon a España es un síntoma más de cómo el país ibérico está atrayendo cada más no sólo para rodar, sino también para que las historias se cuenten desde lugares como Madrid o Alicante.

Óscar Jaenada en 'The Walking Dead: Daryl Dixon'. AMC

“España es un lugar puntero para nuestra ficción. No sólo por las series que hacemos, sino porque atraemos a producciones de Hollywood aquí”, señala Noriega, recordando cómo Canarias se ha convertido en una región en la que la industria audiovisual se ha convertido en uno de sus pilares.

“Ruedan con equipos españoles, porque tenemos un equipo técnico de primer nivel. También en decorados, maquillaje, efectos, vestuario. Está siendo un momento bueno, en ese sentido”, remarca.

Ambos actores no han dudado en alabar el talento de Norman Reedus y Melissa McBride. “Son estupendos. Tienen una habilidad fascinante, porque son capaces de poner el foco en el resto del reparto. No sienten que tengan que ser siempre los protagonistas”, comparte Jaenada.

“Son unos actores fantásticos. Están muy pendientes de nosotros y se involucran mucho en el rodaje. Se agradece trabajar con talento que, además, es buena gente”, concluye Noriega.

En medio de rumores de que la cuarta temporada sirva para reintroducir al emblemático Rick Grimes, encarnado por Andrew Lincoln, la cuarta temporada sigue rodándose en España y se prevé que se estrene en 2026.

La tercera tanda convirtió al personaje de Noriega, Antonio, en el interés amoroso de Carol. Se espera que regrese también Fede, el villano encarnado por Jaenada, quien impidió que los personajes de Norman Reedus y Melissa McBride volviesen a Estados Unidos.

Mientras, puede disfrutarse completamente de las tres primeras temporadas de The Walking Dead: Daryl Dixon en AMC+, que está disponible en Apple TV+ y Prime Video.