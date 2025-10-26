Muere la veterana actriz June Lockhart, conocida por 'Lassie' y 'Perdidos en el espacio', a los 100 años

La actriz estadounidense June Lockhart, conocida por su papel en las series de televisión Lassie y Perdidos en el espacio ha fallecido en Los Ángeles (California) a la edad de 100 años. El deceso, por causas naturales, se ha dado a conocer este sábado 23 de octubre por su publicista.

El fallecimiento se produjo el pasado jueves 23 de octubre, en su domicilio en Santa Mónica, tal y como lo confirmó Harlan Boll, su representante. Con una carrera que abarcó más de 80 años, Lockhart fue una de las figuras imprescindibles de la televisión estadounidense. Se retiró en 2014.

Ganadora de un Premio Tony por su participación en For Love or Money, la actriz fue nominada en dos ocasiones al premio Emmy, una de ellas por interpretar a la madre de la familia en Lassie, una de las series de televisión más longevas de la franja, con 17 temporadas.

Nacida el 25 de junio de 1925 en la ciudad de Nueva York, Lockhart fue hija de los actores Gene y Kathleen Lockhart, y prácticamente creció entre bambalinas. Debutó en el teatro con apenas 8 años, y a los 13 participó junto a sus padres en la adaptación cinematográfica de Un cuento de Navidad, de 1938, de la MGM.

Poco después, trabajó con figuras de la talla de Bette Davis, Gary Cooper y Charles Boyer, consolidándose como una prometedora actriz de Hollywood durante la época dorada del cine estadounidense.

Fotograma de la serie 'Lassie'. CBS

En 1945, participó en El hijo de Lassie, largometraje que fue su primera toma de contacto con la entrañable perra creada en el relato corto de Eric Knight en 1938. De hecho, la Rough Collie fue la que impulsó su consagración en la pequeña pantalla.

En 1958, tomó el relevo de Cloris Leachman en la serie Lassie, interpretando a Ruth Martin, la bondadosa madre adoptiva del joven Timmy. Lockhart se mantuvo en la serie hasta 1964, consolidándose como “la madre de América” en pleno auge de la televisión familiar.

Fotograma de la serie 'Perdidos en el espacio'. CBS

Sólo un año después, volvió a brillar con otro papel icónico: el de la doctora Maureen Robinson, la madre y científica que guiaba a su familia por el espacio en Perdidos en el espacio, en emisión entre 1965 y 1968.

Su presencia aportó calidez y humor a una producción que, con el tiempo, se convirtió en una pieza de culto para los fans de la ciencia ficción.​

Más allá de la actuación, Lockhart fue una ferviente defensora de la exploración espacial. Colaboró estrechamente con la NASA y asistió a ceremonias con astronautas como Neil Armstrong y Buzz Aldrin.

En un comunicado, su hija June Elizabeth Lockhart-Triolo destacó que su madre se sentía “más orgullosa de haber inspirado a futuros astronautas que de cualquiera de sus papeles en pantalla”.​

Lockhart también formó parte, de manera no oficial, del cuerpo de prensa de la Casa Blanca desde la década de 1960, y acompañó a varios presidentes en sus giras hasta la administración de George W. Bush.