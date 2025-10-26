Miguel Ángel Tobías: "Ante las adversidades de la vida todos necesitamos de alguien que camine a nuestro lado"

¿Qué nos sucede a los seres humanos cuando la vida se nos quiebra? Esta es la pregunta que trata de responder Resurgir, cómo seguir viviendo después de haber sufrido una tragedia, el nuevo proyecto cinematográfico de Miguel Ángel Tobías.

Curtido en todo tipo de desastres -el terremoto de Haití de 2010 fue el primero- el conocido productor de cine y documentales sociales no quiso "quedarse de perfil" ante la DANA del fatídico 29 de octubre de 2024, una de las catástrofes naturales más recientes que ha sufrido nuestro país, donde 229 personas perdieron la vida.

Y lo hace con un documental 100% solidario, cuya recaudación irá íntegramente, y por un tiempo indefinido, a los afectados por la DANA. Su estreno será el martes 28 en el Teatro Talia de Valencia. Después, podrá verse de forma gratuita a través de la plataforma WAKE UP, donde estará habilitada una cuenta bancaria de Mensajeros de la Paz destinada a recibir las donaciones.

¿Cuál fue el germen de Resurgir? "Desde la primera semana empecé a recibir mensajes a través de redes sociales pidiéndome que hiciera algo", asegura en conversación telefónica con BLUPER Miguel Ángel Tobías, residente en la Comunidad Valenciana. "No es lo mismo filmar una tragedia a miles de kilómetros de distancia que en tu casa", admite.

El documental plantea un enfoque diferente porque, tal y como reconoce "no tenía sentido volver a sacar otra vez las imágenes que ya se han visto en todas partes ni quería recrearme en la tragedia".

Vídeo | Trailer del documental 'Resurgir', el nuevo proyecto de Miguel Ángel Tobías

Después de ocho semanas "pensando en cómo podía ayudar" dio con el concepto perfecto con el objetivo de que la obra tratara de "paliar las secuelas psicológicas y emocionales" que genera este tipo de situación límite y "dar algunas herramientas de cómo podemos salir adelante".

"Entendí que, para ser lo más útil posible, es que los protagonistas tenían que ser personas que por su profesión conozcan perfectamente qué es lo que les pasa a los seres humanos cuando sufrimos una tragedia", prosigue. "La vida no espera a nadie, no se frena. Y, por muchas cosas malas que nos pasen, no queda más remedio que levantarnos y seguir caminando".

De ahí que los testimonios protagonistas sean profesionales del mundo de la psiquiatría, psicología, salud pública, neurociencia y espiritualidad.

Tobías recalca que aunque la DANA sea el "detonante", el documental "no interpela a sus víctimas, sino al 100% de los seres humanos" porque, como bien expone, "todos vamos a vivir situaciones difíciles en nuestra vida" como despedidas de seres queridos, enfermedades o problemas económicos.

Cartel de 'Resurgir, cómo seguir viviendo después de haber sufrido una tragedia'.

"He podido presenciar cientos de ejemplos reales de seres humanos que, ante las adversidades, han sido capaces de levantarse del suelo", dice alguien que ha presenciado situaciones de extrema pobreza en distintas partes del planeta.

"La gran tesis del documental es que merece la pena luchar", asegura, porque "tenemos más recursos emocionales de los que pensamos ante una situación de este tipo". Y agrega: "Los seres humanos tenemos la capacidad de salir fortalecidos de las cosas trágicas que nos pasan en la vida".

"Solo hay dos posiciones en las que podamos estar en el mundo: poder ayudar o necesitar ayuda"

Tobías lanza un mensaje a la sociedad: "Tenemos que ser resilientes, empáticos y solidarios. Tenemos que estar al lado de las víctimas de la DANA como si nos hubiese pasado a nosotros", dice, reflexionando lo siguiente: "Ante las adversidades de la vida todos necesitamos de alguien que camine a nuestro lado".

"Todos vamos a vivir situaciones de vulnerabilidad y todos vamos a necesitar de alguien que camine a nuestro lado. Es la verdad. Por lo tanto, cada vez que la vida esté siendo amable con nosotros, debemos caminar al lado de los que lo necesitan".

Tobías, por otra parte, explica que ofrecerá el documental todas las plataformas y televisiones que lo deseen emitir sin coste, si bien sugerirá que hagan una donación. Y aclara: "Como productor no voy a hacer ninguna gestión comercial para ganar dinero".

Porque, como bien dice "solo hay dos posiciones en las que podamos estar en el mundo: poder ayudar o necesitar ayuda". "Siempre que estemos en el lado de poder ayudar, tenemos que hacer lo que podamos para honrar el lado amable de la vida", concluye.