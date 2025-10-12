Muere Jimmy Shaw, actor de 'El tiempo entre costuras' y 'La que se avecina', a los 59 años por un cáncer de páncreas

Jimmy Shaw, actor estadounidense afincado en España desde hace más de 20 años, ha fallecido este pasado sábado 11 de octubre a los 59 años, debido a un cáncer de páncreas. Entre sus papeles más conocidos estuvieron el de Peter Fox en El tiempo entre costuras y el de Matthew en La que se avecina.

El actor estaba luchando contra la enfermedad desde hace tres años. Precisamente, hace dos semanas, la actriz Cristina Castaño, gran amiga suya, había pedido ayuda en su cuenta de Instagram para lograr que Shaw fuese operado por un prestigioso cirujano en Lisboa. El cáncer estaba en estado muy avanzado.

El deceso ha sido confirmado por Mucho Arte Management, su agencia de representación, a Kinótico. “Quiero resaltar su gran carisma, su amor y su luz”, declaraba Elena Lázaro, su representante, al citado medio. “Era una sonrisa eterna y eterno será en nuestro corazón”, señalaba.

Nacido en California el 6 de abril de 1966, llegó a España a inicios de los años 2000 con la intención de aprender castellano y buscar nuevos retos profesionales. En su país natal, había tenido personajes episódicos en series como Papá comandante, Hermanas, Misterios sin resolver, Sensación de vivir y Will y Grace.

Su primera participación en la televisión española fue en la emblemática serie de TVE Águila Roja, en el papel de Richard Blake, en 2011. Ese mismo año, apareció en la miniserie sobre Rocío Dúrcal, Volver a verte.

Jimmy Shaw en una escena de 'El tiempo entre costuras'. Atresmedia

Afincado en España, primero en Madrid y luego en Barcelona. El intérprete estaba instalado de nuevo en la capital española, donde ejercía como profesor de prácticas con cámara, de interpretación en inglés y trabajaba distintas técnicas del teatro americano en la Escuela de Teatro La Lavandería. Hace un año se casó con su novio, cuyo nombre no ha trascendido a la esfera pública.

El primero de sus papeles recordados es el de Peter Fox en El tiempo entre costuras en 2013. Encarnaba al marido de la espía británica Rosalinda Powell (Hannah New), quien fue amante de Juan Luis Beigbeder (Tristán Ulloa).

Jimmy Shaw en una escena de 'La que se avecina'. Mediaset

Entre 2010 y 2014, interpretó a Matthew, el cuñado de Judith Becker (Cristina Castaño), en la popular sitcom La que se avecina, donde trabó amistad con la actriz gallega. Posteriormente, ha sido un habitual en la industria española, encarnó a Paul Walcott en El Ministerio del Tiempo y trabajó en el cine con Alberto Rodríguez en El hombre de las mil caras.

Entre sus otras series españolas, están papeles episódicos en Víctor Ros, Reinas, Centro médico, Velvet Colección o Cuéntame cómo pasó. Trabajó con Alejandro Amenábar en la miniserie La Fortuna y con Álex de la Iglesia en la primera temporada de 30 monedas.

Entre sus últimos papeles, estuvieron el de Leo Cortés en la miniserie Nacho de Atresplayer y el de Francis Marwen en Now and Then, de Apple TV+.

En materia de cine internacional, tuvo un pequeño papel en la cinta finesa Tom of Finland, de Dome Karukosi, y en la cinta From Zero to I Love You, de Douglas Spearman.