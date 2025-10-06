Cristina Castaño se atreve con 'Nails': "Es una serie que parece costumbrista, pero tiene un trasfondo muy progresista"

SkyShowtime abre el salón de belleza de las confidencias. Este 6 de octubre, desembarca Nails, una serie dramática creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, guionista de La que se avecina y cocreadora de Machos alfa, Muertos S.L. y Sin gluten. Cristina Castaño lidera este proyecto con fuerte presencia femenina.

Nails narra la historia de Lina (Castaño), Vanessa (Marimar Vega), Irene (Gracia Olayo) y Marilís (Teresa Cuesta), cuatro mujeres de distinta clase social y diferentes edades que se conocen en un salón de uñas.

Sus repetidos encuentros darán lugar a una curiosa amistad que las hará cómplices, hasta el punto de tomar la decisión de rebelarse contra su realidad y provocar un tsunami emocional en sus familias. Este inconformismo, unido a un sentimiento de hermandad femenina, las empujará también a ayudar a otras mujeres a resolver sus problemas.

“Este proyecto es aparentemente costumbrista, pero tiene un trasfondo muy progresista. Es una serie muy atrevida y transgresora, por eso va más allá del costumbrismo que aparenta”, señala la actriz en una entrevista concedida a BLUPER dentro del marco del South International Series 2025 de Cádiz.

“Pero hubo muchos factores que me atrajeron. Uno de ellos fue que se trata de una propuesta de Araceli Álvarez de Sotomayor. Es una guionista con la que ya había trabajado y con la que ya había interpretado sus textos”, explica.

Fotograma de la serie 'Nails'. SkyShowtime

“No sólo iba a escribir esta serie, sino que la iba a dirigir. Es su primer proyecto en solitario y me hacía sentir muy honrada que quisiera contar conmigo. Además, con un papel con el que me quería dar un peso importante”, señala.

Castaño reivindica que se trate de un proyecto no sólo protagonizado por personajes femeninos, sino que detrás hay todo un equipo liderado por mujeres. “La productora está al frente de mujeres que han arropado la serie con mucho calor”, recalca.

"La comedia es un lenguaje que ya conozco. Que fuese un proyecto liderado por Araceli me hizo tener confianza plena"

La actriz lleva centrada en proyectos más cercanos al drama como Rapa o Lume y supone un regreso a la comedia, que tanto éxito le ha dado en su carrera. “Es un lenguaje que ya conozco, porque justo había tenido a mi lado a Araceli, con la que he estado en comedias muy queridas. Sólo insisto en que Nails es un regalo para mí”, confiesa.

Castaño encarna a Lina, una mujer que deconstruye lo que se espera de las féminas líderes. “Es un tipo de personaje que está muy instalado en la mente colectiva. Es esa visión de la mujer independiente, segura, decidida, masculina, que siente que puede con todo y que todo lo hace bien”, expresa.

“Lo que más me costaba comprender era su decisión de después, que era dejarlo todo para ponerse a cocinar, a dedicarse a su casa y que su mayor ilusión fuera comprarse un robot de cocina. Que pase de ser una ejecutiva a que adore planchar. Te planteas a quién le puede gustar eso”, prosigue.

“Pero me atrajo el poder defender a un personaje que es más complejo y que decide dar ese giro radical. Me gustan los retos. Es un personaje que descubre que le encanta hacer las tareas que nadie quiere realizar”, continúa, señalando que, justamente, el trasfondo está en el respeto hacia el otro.

Fotograma de la serie 'Nails'. SkyShowtime

“Lo esencial de Nails es que busca mostrar lo importante que es respetar el deseo del otro, por muy incomprensible que nos parezca. Respetar el momento vital del otro y, si se quiere, acompañarlo”, señala.

En esa línea, recuerda cómo de diversos son los deseos de libertad de las cuatro protagonistas, que provienen de realidades muy distintas. “Mi personaje inicia un movimiento vital importante, un cambio de rumbo, que el resto de las mujeres del salón de uñas comienzan con ella”, relata.

"Es una serie sobre lo importante que es respetar el deseo del otro, aunque no lo entendamos del todo"

“Además, el resto de las amigas la secunda y la sigue. Se crea así el movimiento del Club de las Mujeres Libres. Luego ellas tienen la oportunidad de ayudarse mutuamente. Por supuesto, estos cambios tendrán consecuencias, afectarán a sus familias, sus parejas, sus otros amigos. Es bonito ver esos diferentes cambios personales”, declara.

Ese espíritu de fraternidad femenina se trasladó también al rodaje. “A mis compañeras no las conocía personalmente, aunque había coincidido con Gracia Olayo en algún evento. De ella, sólo puedo decir que es una persona especial y que hace honor a su nombre. Es una mujer maravillosa”, expresa.

Tráiler oficial 'Nails'

“Pero no sólo ella. Marimar y Teresa son formidables también. No sólo son estupendas actrices, también son grandes compañeras. Hicimos una piña en el rodaje y creo que eso se ve reflejado en la ficción. Lo único es que nos ha sabido a poco. Eran episodios de media hora y, claro, estoy acostumbrada a estar más tiempo rodando. Ojalá haya más temporadas para coincidir más veces con ellas en el set”, confiesa.